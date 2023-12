Plus qu'un collègue : au revoir, Günther !

Nous étions liés par une passion commune pour le sport et par une étroite amitié. Réflexions sur le départ - du moins provisoire - de Günther Wiesinger, qui était mon ami le plus proche dans le paddock.

C'est avec un grand intérêt et beaucoup d'émotion que j'ai lu l'article de mon ami et collègue Günther Wiesinger de SPEEDWEEK.com, dans lequel il annonce son retrait du journalisme actif - du moins pour le moment.

Il me l'a dit pendant la saison, et quand Günther dit quelque chose avant même de l'avoir écrit, c'est vrai à 100 %. Pas à 99 pour cent.

Wiesinger suivait le championnat du monde quelques années avant moi, qui suis là depuis 1977, et à partir de là, il a été pour moi plus qu'un collègue, il a été mon ami le plus proche dans le paddock.

Lui avec son anglais courant à l'accent teuton, moi avec mon style broccolino, nous avons échangé des nouvelles et des ragots pendant 46 ans. Nous avons discuté de chaque événement sportif et je dois dire que j'ai souvent envié sa lucidité et sa distance par rapport aux faits, alors que j'ai souvent été marqué par mon âme latine et ma passion active pour les courses de moto, qui m'accompagne toujours.

Sa chance est que sa passion pour les deux roues n'a jamais impliqué un moteur, mais des pédales : je ne sais pas exactement combien de nouveaux vélos il m'a fait découvrir au fil des ans, et lorsque nous étions plus jeunes, mais surtout avant l'arrivée d'Internet qui nous a fait perdre du temps, il nous arrivait de nous retrouver sur le circuit après le travail : lui sur son vélo, moi à pied, en courant.

C'était l'époque où je courais plus de 100 km par semaine, et cette passion commune pour le sport a fait de lui un frère pour moi, tant il faisait d'efforts. Finalement, à l'époque, il fallait être sportif : il n'y avait pas de communiqué de presse, il n'y avait rien, alors Günther et moi nous sommes mis d'accord. À la fin de la course, l'un partait d'un bout de la voie des stands et l'autre de l'autre, afin de déterminer toutes les causes d'abandon.

Assister à de nombreuses démissions de champions

L'une des photos nous montre tous les deux en train de suivre Kenny Roberts pour l'interroger. À l'époque, on remettait encore une couronne de lauriers au vainqueur. Une pratique merveilleuse, mais à laquelle il a été mis fin parce qu'elle cachait, sur le podium, les sponsors sur les cuirs !

Dans les premières années d'Internet, lorsque "GPOne.com" était encore un hobby qui me prenait du temps et de l'énergie après mon travail au journal, je me souviens des discussions entre nous : "Oublie ça, me disait-il. C'est une perte de temps. Je peux dire que c'est la seule désinformation qu'il m'ait donnée pendant toutes ces années.

Quand on fait quelque chose de bien, que ce soit un travail ou un sport, il est toujours difficile de s'arrêter. En tant que journalistes, nous avons assisté à la retraite de nombreux champions. Je me souviens personnellement des larmes de Kevin Schwantz au Mugello et de Wayne Gardner à Donington.

Mais il y a aussi eu des champions qui ont quitté la course en toute discrétion, comme Eddie Lawson, à qui j'ai dit un peu vite que je me retirerais s'il le faisait, tant j'aimais sa façon de courir et de relever les défis.

Je me souviens d'une conversation sur Wayne Rainey en Australie, à Eastern Creek, après l'incident de Misano : Je suis rentré à l'hôtel après un jogging du soir et je l'ai trouvé dans un fauteuil roulant. Un de mes héros. J'étais gêné et confus parce que je courais et qu'il ne pouvait plus le faire. Mais Wayne m'a appris ce soir-là que c'est le caractère qui fait les héros, et celui qui en était un le restera toujours. Et c'est pourquoi mon admiration pour lui n'a fait que croître.

Vous n'imaginez pas le nombre de leçons de vie que nous avons reçues au cours de notre vie en côtoyant des sportifs de haut niveau. Car le sport, comme tout art, est une passion universelle qui ne doit jamais se transformer en fanatisme. Tous ceux qui font du sport le savent : on récupère tout ce qu'on a investi en temps et en efforts. Parfois même plus.

Un bon professeur

Ces dernières années, il est devenu de plus en plus difficile de faire ce travail avec crédibilité et en toute bonne conscience. Le grand Luigi Brenni, ancien président de la Road Racing Commission, le président de la FIM que nous n'avons malheureusement jamais eu, nous appelait affectueusement la "presse à scandale".

A l'époque, il était possible d'écrire une indiscrétion, même croustillante, sans mettre le doigt dans le nid de guêpes dont la fureur est aujourd'hui déchaînée par les médias sociaux. C'est pour cette raison que "Skandalera" - un surnom que m'a affectueusement donné Barry Sheene - n'existe plus. Je ne serais jamais en mesure de répondre aux milliers de personnes qui, sans jamais avoir été dans le paddock, sans avoir de relations personnelles, pensent avoir le droit de juger les actions des autres.

Comme toujours au cours de ces 46 années, Günther Wiesinger m'a montré la voie. On peut et on doit rivaliser avec des collègues, mais ils sont aussi les premiers à nous apporter les meilleures connaissances. À côté de lui, j'ai beaucoup appris de mon ami fraternel Juan Porcar, qui m'a accompagné dans de nombreuses aventures et compétitions comme le Paris-Dakar. De Carlo Canzano, rival et ami de la Gazzetta dello Sport, de Renato D'Ulisse et de Dario Torromeo du Corriere dello Sport, avec qui j'ai passé les années de Formule 1.

C'est étrange quand on regarde en arrière et qu'on voit le chemin parcouru. Combien de Grands Prix y a-t-il eu ? Je ne les ai jamais comptés, et je n'ai pas non plus trop de souvenirs dans mon atelier. Un casque Lawson, un autre de Biaggi.

Je ne peux pas prendre ma retraite de manière aussi somptueuse et irrévocable que Günther. GPOne.com est certes devenu adulte, mais comme tous les jeunes gens modernes, il a encore besoin d'être stimulé, et je crains donc que les lecteurs ne doivent me supporter encore un moment, même si ce n'est pas en permanence.

J'ai déjà commencé à réduire mes engagements, mais pas parce que je ne suis plus passionné par les courses de moto : j'ai besoin de plus de temps pour faire quelques tours à Vallelunga, même si j'ai besoin d'un sablier pour prendre le temps. Et puis, il y a l'obligation de courir à nouveau au moins un semi-marathon.

A l'aube de mes 70 ans, je ne peux pas me priver d'être présent aux prochains tests en Malaisie, avec Matteo, pour voir les nouvelles motos et Marc Márquez sur la Ducati, mais ensuite je n'irai pas au Qatar. Les tests sont une envie, le Qatar serait un travail, et depuis quelque temps, je fais autre chose en même temps : j'élève toute une génération de journalistes moto.

Tous ceux qui ont travaillé pour "GPOne" resteront à jamais des #gponer. Je préfère donc n'en mentionner qu'un, qui est resté dans mon cœur et dont je pense qu'il aurait joué un rôle important dans le paddock aujourd'hui : Luca Semprini.

Cher Günther, nous nous reverrons bien sûr. Il n'y a pas que les grands champions qui peuvent interrompre leur retraite, les journalistes aussi peuvent le faire. Rien n'est éternel, sauf la passion pour le sport. Et maintenant, je vais essayer de trouver un titre pour ce qui n'est pas un "au revoir" d'un grand journaliste, mais un "au revoir".