Più che un collega: addio, Günther!

Ho letto con grande interesse ed emozione l'articolo del mio amico e collega Günther Wiesinger di SPEEDWEEK.com, in cui annuncia il suo ritiro dal giornalismo attivo, almeno per il momento.

Me l'ha detto durante la stagione, e quando Günther dice qualcosa prima ancora di averla scritta, è vero al 100%. Non il 99%.

Wiesinger seguiva il Campionato del Mondo da diversi anni prima di me, essendo entrato nel 1977, e da quel momento in poi è stato per me più che un collega, il mio più caro amico nel paddock.

Lui con il suo inglese fluente dall'accento teutonico, io con il mio stile da broccolino, ci siamo scambiati notizie e pettegolezzi per 46 anni. Discutevamo di ogni evento sportivo e devo dire che spesso invidiavo la sua lucidità e il suo distacco dai fatti, mentre io ero spesso influenzato dalla mia anima latina e dalla passione attiva per le corse in moto che ancora mi accompagna.

La sua fortuna è che la sua passione per le due ruote non ha mai riguardato il motore, ma i pedali: non so esattamente quante biciclette nuove mi abbia mostrato nel corso degli anni, e quando eravamo più giovani, ma soprattutto prima del dispendioso internet, capitava che dopo il lavoro ci incontrassimo in pista: lui in bici, io a piedi, a correre.

Era il periodo in cui correvo più di 100 chilometri a settimana, e questa passione comune per lo sport lo rendeva un fratello per me, perché si spingeva così tanto. Dopotutto, allora bisognava essere sportivi: non c'erano comunicati stampa, non c'era nulla, quindi Günther e io eravamo d'accordo. Alla fine della gara, uno di noi partiva da una parte della corsia dei box e l'altro dall'altra per scoprire tutti i motivi del ritiro.

Abbiamo assistito a molti ritiri di campioni

La foto mostra noi due che seguiamo Kenny Roberts per intervistarlo. A quei tempi, al vincitore veniva consegnata una corona d'alloro. Una pratica meravigliosa, ma che fu interrotta perché oscurava gli sponsor sulle pelli sul podio!

Nei primi anni di Internet, quando "GPOne.com" era ancora un hobby che occupava il mio tempo e le mie energie dopo il lavoro al giornale, ricordo le discussioni tra noi: Lascia perdere, mi disse. È una perdita di tempo. Posso dire che questa è l'unica disinformazione che mi ha dato in tutti questi anni.

Quando si fa qualcosa di buono, che sia un lavoro o uno sport, è sempre difficile smettere. Come giornalisti, abbiamo assistito al ritiro di molti campioni. Personalmente ricordo le lacrime di Kevin Schwantz al Mugello e di Wayne Gardner a Donington.

Ma ci sono stati anche campioni che hanno lasciato le corse in sordina, come Eddie Lawson, al quale avevo detto avventatamente che mi sarei ritirato se lo avesse fatto, tanto mi piaceva il suo stile di gara e il modo in cui affrontava le sfide.

Ricordo una conversazione su Wayne Rainey in Australia, a Eastern Creek, dopo l'incidente di Misano: Tornai in albergo dopo una corsa serale e lo trovai lì in sedia a rotelle. Uno dei miei eroi. Ero imbarazzato e confuso perché io correvo e lui non poteva più farlo. Ma quella sera Wayne mi ha insegnato che è il carattere a fare gli eroi, e chi lo è stato lo sarà sempre. Ed è per questo che la mia ammirazione per lui è cresciuta ancora di più.

Non potete immaginare quante lezioni di vita abbiamo imparato nel corso della nostra vita avendo a che fare con atleti di alto livello. Perché lo sport, come ogni arte, è una passione totalizzante che non deve mai trasformarsi in fanatismo. Chiunque pratichi sport lo sa: si recupera tutto ciò che si è investito in termini di tempo e fatica. A volte anche di più.

Un buon insegnante

Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile fare questo lavoro con credibilità e coscienza pulita. Il grande Luigi Brenni, ex presidente della Commissione Corse su Strada, presidente della FIM, che purtroppo non abbiamo mai avuto, ci chiamava affettuosamente "stampa scandalistica".

Allora era possibile scrivere un'indiscrezione, anche succosa, senza suscitare il vespaio che oggi si scatena sui social media. Per questo motivo, "Skandalera" - soprannome affettuosamente affibbiatomi da Barry Sheene - non esiste più. Non sarei mai in grado di rispondere alle molte migliaia di persone che, senza essere mai state nel paddock, senza avere rapporti personali, pensano di avere il diritto di giudicare le azioni degli altri.

Come sempre in questi 46 anni, Günther Wiesinger mi ha indicato la strada. Si può e si deve rivaleggiare con i colleghi, ma sono anche i primi a darci le migliori intuizioni. Oltre a lui, ho imparato molto dal mio amico fraterno Juan Porcar, che mi ha accompagnato in molte avventure e gare come la Parigi-Dakar. Da Carlo Canzano, rivale e amico della Gazzetta dello Sport, da Renato D'Ulisse e da Dario Torromeo del Corriere dello Sport, con cui ho trascorso gli anni della Formula 1.

È strano guardare indietro e vedere quanta strada abbiamo fatto. Quanti Gran Premi ci sono stati? Non li ho mai contati e non ho molti cimeli nel mio studio. Un casco di Lawson e uno di Biaggi.

Non posso ritirarmi in modo splendido e irrevocabile come Günther. GPOne.com è cresciuto, ma come tutti i giovani moderni ha ancora bisogno di essere incoraggiato, quindi temo che i lettori dovranno sopportarmi ancora per un po', anche se non definitivamente.

Ho già iniziato a ridurre i miei impegni, ma non perché non mi appassioni più alle corse in moto: ho bisogno di più tempo per fare qualche giro a Vallelunga, anche se mi serve una clessidra per prendere il tempo. E poi c'è l'impegno di tornare a correre almeno una mezza maratona.

Alla soglia dei 70 anni, non posso perdere l'occasione di partecipare ai prossimi test in Malesia, insieme a Matteo, per vedere le nuove moto e Marc Márquez sulla Ducati, ma poi non andrò in Qatar. I test sono un piacere, il Qatar sarebbe un lavoro, e da un po' di tempo faccio anche un'altra cosa: sto crescendo un'intera generazione di giornalisti di moto.

Tutti coloro che hanno lavorato per "GPOne" rimarranno per sempre dei #gponer. Preferisco quindi citare solo una persona che mi è rimasta nel cuore e che credo avrebbe avuto un ruolo importante nel paddock di oggi: Luca Semprini.

Caro Günther, certo che ci incontreremo di nuovo. Non solo i grandi campioni possono interrompere il loro ritiro, anche i giornalisti possono fare lo stesso. Niente dura per sempre, tranne la passione per lo sport. E ora cercherò di trovare un titolo per quello che non è un "addio" di un grande giornalista, ma un "arrivederci".