Mais do que um colega: Adeus, Günther!

Foi com grande interesse e emoção que li o artigo do meu amigo e colega Günther Wiesinger do SPEEDWEEK.com, no qual ele anuncia a sua retirada do jornalismo ativo - pelo menos por enquanto.

Ele disse-me isto durante a época, e quando o Günther diz algo antes de o ter escrito, é 100% verdade. Não 99 por cento.

Wiesinger já acompanhava o Campeonato do Mundo há vários anos antes de mim, tendo entrado em 1977, e a partir daí foi mais do que um colega para mim, foi o meu amigo mais próximo no paddock.

Ele com o seu inglês fluente com sotaque teutónico, eu com o meu estilo broccolino, trocámos notícias e mexericos durante 46 anos. Discutíamos todos os acontecimentos desportivos e devo dizer que muitas vezes invejei a sua clareza e o seu distanciamento dos factos, enquanto eu era frequentemente influenciado pela minha alma latina e pela paixão ativa pelas corridas de motos que ainda me acompanha.

A sorte dele é que a sua paixão pelas duas rodas nunca envolveu um motor, mas sim pedais: não sei exatamente quantas motas novas me mostrou ao longo dos anos e, quando éramos mais novos, mas sobretudo antes da Internet, que consome muito tempo, acontecia que, depois do trabalho, nos encontrávamos na pista: ele na mota, eu a pé, a correr.

Era o tempo em que eu corria mais de 100 quilómetros por semana, e esta paixão comum pelo desporto fez dele um irmão para mim, porque se esforçava muito. Afinal de contas, era preciso ser desportivo naquela altura: não havia comunicados de imprensa, não havia nada, por isso eu e o Günther concordámos. No final da corrida, um de nós partia de uma ponta das boxes e o outro da outra, para descobrir todas as razões das desistências.

Testemunhámos muitas desistências de campeões

A foto mostra-nos aos dois a seguir Kenny Roberts para o entrevistar. Na altura, o vencedor era presenteado com uma coroa de louros. Uma prática maravilhosa, mas que foi interrompida porque ocultava os patrocinadores nas peles do pódio!

Nos primeiros anos da Internet, quando o "GPOne.com" ainda era um passatempo que me ocupava tempo e energia depois do meu trabalho no jornal, lembro-me das discussões entre nós: "Esquece, dizia-me ele. É uma perda de tempo. Posso dizer que esta foi a única informação errada que ele me deu em todos estes anos.

Quando se faz algo bem, seja um trabalho ou um desporto, é sempre difícil desistir. Como jornalistas, assistimos à reforma de muitos campeões. Pessoalmente, lembro-me das lágrimas de Kevin Schwantz em Mugello e de Wayne Gardner em Donington.

Mas também houve campeões que abandonaram as corridas discretamente, como Eddie Lawson, a quem eu disse precipitadamente que me iria retirar se ele o fizesse, tanto que gostava do seu estilo de corrida e da forma como enfrentava os desafios.

Lembro-me de uma conversa sobre Wayne Rainey na Austrália, em Eastern Creek, após o incidente em Misano: Regressei ao hotel depois de uma corrida nocturna e encontrei-o numa cadeira de rodas. Um dos meus heróis. Fiquei embaraçado e confuso, porque eu estava a correr e ele já não conseguia fazê-lo. Mas o Wayne ensinou-me nessa noite que é preciso ser forte. Mas o Wayne ensinou-me nessa noite que é o carácter que faz os heróis e que quem foi um herói será sempre um herói. E é por isso que a minha admiração por ele cresceu ainda mais.

Não imaginam quantas lições de vida aprendemos ao longo da nossa vida ao lidar com atletas de topo. Porque o desporto, como qualquer arte, é uma paixão abrangente que nunca se deve transformar em fanatismo. Quem pratica desporto sabe isto: recupera-se tudo o que se investiu em termos de tempo e de esforço. Por vezes, até mais.

Um bom professor

Nos últimos anos, tem-se tornado cada vez mais difícil fazer este trabalho com credibilidade e consciência tranquila. O grande Luigi Brenni, antigo presidente da Comissão de Corridas de Estrada, o presidente da FIM, que infelizmente nunca tivemos, chamava-nos carinhosamente a "imprensa do escândalo".

Naquela altura, era possível escrever uma indiscrição, mesmo sumarenta, sem provocar o vespeiro cuja fúria é agora desencadeada pelas redes sociais. Por isso, "Skandalera" - alcunha que me foi dada carinhosamente por Barry Sheene - já não existe. Nunca poderia responder aos muitos milhares de pessoas que, sem nunca terem estado no paddock, sem terem relações pessoais, se julgam no direito de julgar as acções dos outros.

Como sempre, nestes 46 anos, Günther Wiesinger mostrou-me o caminho. Podemos e devemos rivalizar com os colegas, mas eles são também os primeiros a dar-nos os melhores conhecimentos. Ao lado dele, aprendi muito com o meu amigo fraterno Juan Porcar, que me acompanhou em muitas aventuras e competições como o Paris-Dakar. De Carlo Canzano, rival e amigo da Gazzetta dello Sport, de Renato D'Ulisse e de Dario Torromeo do Corriere dello Sport, com quem passei os anos da Fórmula 1.

É estranho olhar para trás e ver o caminho que percorremos. Quantos Grandes Prémios foram disputados? Nunca os contei e não tenho muitas recordações no meu estúdio. Um capacete do Lawson, um do Biaggi.

Não me posso reformar de forma tão esplêndida e irrevogável como o Günther. O GPOne.com cresceu, mas como todos os jovens modernos, ainda precisa de ser encorajado, por isso receio que os leitores tenham de me aturar durante algum tempo, mesmo que não permanentemente.

Já comecei a reduzir os meus compromissos, mas não porque tenha deixado de ser apaixonado pelas corridas de motas: preciso de mais tempo para dar umas voltas em Vallelunga, mesmo que precise de uma ampulheta para o fazer. E depois há o compromisso de voltar a correr pelo menos uma meia maratona.

À beira dos 70 anos, não posso perder a oportunidade de estar nos próximos testes na Malásia, juntamente com o Matteo, para ver as novas motas e o Marc Márquez na Ducati, mas depois não vou ao Qatar. Testar é um prazer, o Qatar seria trabalho, e há já algum tempo que faço outra coisa ao mesmo tempo: estou a formar toda uma geração de jornalistas de motos.

Todos os que trabalharam para a "GPOne" permanecerão para sempre um #gponer. Por isso, prefiro mencionar apenas um que ficou no meu coração e que acredito que teria desempenhado um papel importante no paddock atualmente: Luca Semprini.

Caro Günther, é claro que nos voltaremos a encontrar. Não são só os grandes campeões que podem interromper a sua reforma, os jornalistas também o podem fazer. Nada dura para sempre, exceto a paixão pelo desporto. E agora vou tentar encontrar um título para o que não é uma "despedida" de um grande jornalista, mas sim um "adeus".