Dani Pedrosa (KTM): Con clavos en la pista de hielo

El edeltester español del Red Bull KTM, Dani Pedrosa, completó unas espectaculares pruebas con clavos en la moto de MotoGP para la próxima Carrera sobre Hielo en Zell am See.

Dani Pedrosa (38), icono de MotoGP, ha ofrecido recientemente unas imágenes muy espectaculares, pero en un entorno nevado. El piloto probador del Red Bull KTM MotoGP estuvo en la pista de carreras sobre hielo de Reini Sampl, en la región de Salzburgo. Allí condujo con habilidad y confianza su KTM RC16 por la pista helada.

La actuación de Pedrosa fue una prueba y un anuncio de la carrera internacional sobre hielo de la F.A.T. en Zell am See, que tendrá lugar el 27 de enero. La Carrera sobre Hielo de Zell am See/Kaprun volverá a celebrarse esta vez tras una pausa de tres años. El evento tendrá lugar en los terrenos del aeródromo de Zell am See e incluirá numerosas carreras espectaculares.

Volviendo a la acrobacia de Pedrosa con la KTM: La pista para la prueba se encuentra en el pueblo de Muhr, en la región de Lungau, en Salzburgo. La empresa Winterfahrtrainings es una de las pioneras en la formación de conductores en pistas naturales de hielo y nieve. El piloto de carreras de coches y paraatleta de Salzburgo Reini Sampl lleva muchos años ofreciendo entrenamientos en pista en condiciones extremas. Sampl también derrapa por la pista en una réplica del Quattro original con batalla corta.

La acrobacia de Pedrosa sobre hielo y nieve me trae inmediatamente recuerdos espectaculares. Hace unos años, el seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (30) participó en una carrera de exhibición en Kitzbühel antes del fin de semana de Hahnenkamm, en la zona de la casa de salida en el Streif, con su Honda oficial y clavos.