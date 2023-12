Dani Pedrosa (KTM) : Avec des crampons sur la piste de glace

Le pilote espagnol de Red Bull-KTM, Dani Pedrosa, a effectué des essais spectaculaires avec des crampons sur sa moto MotoGP en vue de la prochaine Ice Race à Zell am See.

L'icône du MotoGP Dani Pedrosa (38 ans) a récemment donné lieu à des images très spectaculaires, mais dans un décor enneigé. Le pilote d'essai Red Bull-KTM-MotoGP s'est en effet rendu dans la région de Salzbourg sur la piste de course en glace de Reini Sampl. Il y a piloté sa KTM RC16 de manière habile et souveraine sur le parcours verglacé.

La performance de Pedrosa a servi de répétition et de publicité pour la F.A.T. Ice Race internationale de Zell am See, qui se déroulera le 27 janvier. Après une pause forcée de trois ans, l'Ice Race de Zell am See/Kaprun revient cette fois-ci sur le devant de la scène. L'événement se déroulera sur le site de l'aérodrome de Zell am See et comprendra également de nombreux showruns spectaculaires.

Pour en revenir à la cascade de Pedrosa avec la KTM, la piste de la course d'essai se trouve dans la localité de Muhr, dans le Lungau salzbourgeois. L'entreprise Winterfahrtrainings compte parmi les pionniers des entraînements de sécurité de conduite sur des pistes naturelles de glace et de neige. Le pilote automobile et para-sportif salzbourgeois Reini Sampl propose depuis de nombreuses années des entraînements sur piste dans des conditions extrêmes. Sampl y drible également sur la piste avec une réplique de la Quattro originale à empattement court.

La cascade de Pedrosa sur la glace et la neige fait immédiatement remonter des souvenirs spectaculaires. Il y a quelques années, le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Márquez (30 ans) avait déjà fait un showrun à Kitzbühel avant le week-end du Hahnenkamm, dans la zone de la maison de départ de la Streif, avec sa Honda d'usine et des crampons.