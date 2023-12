Dani Pedrosa (KTM): Con i chiodi sulla pista ghiacciata

Lo spagnolo Dani Pedrosa, pilota della Red Bull KTM, ha effettuato spettacolari giri di prova con i chiodi sulla MotoGP per la prossima Ice Race di Zell am See.

L'icona della MotoGP Dani Pedrosa (38) ha recentemente fornito alcune immagini molto spettacolari, ma in un ambiente innevato. Il pilota collaudatore della Red Bull KTM MotoGP era in giro sulla pista ghiacciata di Reini Sampl, nella regione di Salisburgo. Lì ha guidato con abilità e sicurezza la sua KTM RC16 sulla pista ghiacciata.

L'esibizione di Pedrosa è stata un test e una pubblicità per la F.A.T. Ice Race internazionale di Zell am See, che si terrà il 27 gennaio. La gara sul ghiaccio di Zell am See/Kaprun si svolgerà nuovamente dopo una pausa di tre anni. L'evento si svolgerà sul terreno dell'aeroporto di Zell am See e comprenderà anche numerose corse spettacolari.

Torniamo all'acrobazia di Pedrosa con la KTM: la pista per la prova si trova nel villaggio di Muhr, nella regione di Lungau, nel Salisburghese. L'azienda Winterfahrtrainings è uno dei pionieri dell'addestramento alla sicurezza dei piloti su piste naturali di ghiaccio e neve. Il pilota automobilistico e para-atleta salisburghese Reini Sampl offre da anni allenamenti su pista in condizioni estreme. Sampl si cimenta anche in drifting su pista con una replica della Quattro originale a passo corto.

L'acrobazia di Pedrosa su ghiaccio e neve riporta immediatamente alla mente ricordi spettacolari. Qualche anno fa, il sei volte campione del mondo della MotoGP Marc Márquez (30) ha partecipato a un'esibizione a Kitzbühel prima del weekend di Hahnenkamm nell'area della casa di partenza sulla Streif con la sua Honda ufficiale e le punte.