Dani Pedrosa (KTM): Com espigões na pista de gelo

O piloto espanhol da Red Bull KTM, Dani Pedrosa, completou espectaculares testes com pitões na moto de MotoGP para a próxima Corrida no Gelo em Zell am See.

O ícone do MotoGP, Dani Pedrosa (38), proporcionou recentemente algumas imagens muito espectaculares - mas num cenário de neve. O piloto de testes da Red Bull KTM MotoGP esteve na pista de gelo de Reini Sampl, na região de Salzburgo. Ali conduziu a sua KTM RC16 de forma hábil e confiante pela pista gelada.

O desempenho de Pedrosa foi um teste e uma publicidade para a corrida internacional F.A.T. Ice Race em Zell am See, que terá lugar a 27 de janeiro. A Corrida no Gelo em Zell am See/Kaprun vai realizar-se novamente, desta vez após um interregno de três anos. O evento terá lugar nos terrenos do aeródromo de Zell am See e incluirá também várias corridas espectaculares.

Voltando à proeza de Pedrosa com a KTM: A pista para a corrida de teste está localizada na aldeia de Muhr, na região de Lungau, em Salzburgo. A empresa Winterfahrtrainings é uma das pioneiras na formação de segurança dos condutores em pistas de gelo e neve naturais. O piloto de corridas de automóveis e para-atleta de Salzburgo, Reini Sampl, oferece, desde há muitos anos, treinos de pista em condições extremas na pista. Sampl também percorre a pista numa réplica do Quattro original com uma distância entre eixos curta.

A acrobacia de Pedrosa no gelo e na neve traz imediatamente recordações espectaculares. Há alguns anos, o hexacampeão mundial de MotoGP Marc Márquez (30) participou numa corrida de exibição em Kitzbühel antes do fim de semana de Hahnenkamm, na área da casa de partida no Streif, com a sua Honda de fábrica e com espigões.