WCM: El fracaso del acuerdo con la checa V6 Blata

El equipo Red Bull Yamaha WCM 500 del empresario inmobiliario estadounidense Bob MacLean y su compañero de equipo británico Peter Clifford ganó cinco Grandes Premios en los últimos años del Campeonato del Mundo de dos tiempos de medio litro, de 1998 a 2000, con Garry McCoy (tres victorias), Simon Crafar (una victoria) y Régis Laconi (una victoria), pero fue incapaz de encontrar un proveedor para un motor de cuatro tiempos de 990 cc para 2002 en la nueva era de cuatro tiempos de MotoGP como equipo privado. Como resultado, los pilotos John Hopkins y McCoy cayeron al 15º y 20º puesto en el Campeonato del Mundo de 2002.

Al año siguiente, el equipo WCM (WCM son las siglas de World Championship Motorsport) se las arregló con motores de cuatro tiempos basados en los motores Yamaha R1 del Campeonato del Mundo de Superbikes, pero no se les permitió utilizarlos tras una protesta del promotor del Campeonato del Mundo de Superbikes, Flammini, porque no diferían lo suficiente de los motores SBK de serie.

La homologación de las motos de carreras SBK había sido trampeada y engañada durante años hasta el punto de que las paredes temblaban.

Según el Club de Propietarios de Bimota, sólo hay ocho ejemplares de la Suzuki Bimota V2 con la que Anthony Gobert ganó la carrera del Campeonato del Mundo de Superbike en Phillip Island; se habrían necesitado 150 para la homologación.

El tricilíndrico Petronas de 900cc tampoco se fabricó nunca en 150 unidades, y ninguna moto llegó a ser vendida por un concesionario, como exige la legislación de la FIM. Lema: Gana el domingo, vende el lunes.

Benelli tampoco fabricó nunca el número de unidades necesarias para la homologación SBK. En aquella época, se necesitaban hasta 1.000 motos, pero Benelli sólo fabricaba 100 motos de producción al año.

Tras la debacle de 2002, WCM y el director del equipo Peter Clifford querían competir en 2003 con motores Honda V5 cliente y chasis Moriwaki. Sin embargo, al jefe de Red Bull, Didi Mateschitz, no le convenció este proyecto y se retiró como patrocinador principal tras los decepcionantes resultados de 2002 y en su lugar apoyó a KTM para entrar en el Campeonato del Mundo de 125cc. Yamaha también dejó de apoyar al antiguo equipo ganador.

Sin patrocinio ni material, el equipo WCM se vio abocado a la ruina, por lo que formó una alianza con el fabricante británico de chasis Harris Performance Products. El equipo pasó a llamarse Harris WCM. El equipo construyó rápidamente su propio motor basado en el de la Yamaha YZF-R1 de superbikes. Clifford no se compadecía de la prohibición de este motor en línea en el Campeonato del Mundo de MotoGP de 2003. "No quedaba casi nada del motor original cuando la FIM lo prohibió", recuerda Peter Clifford. "Lo habíamos reconstruido todo. Para que Harris Performance Products construyera un chasis rodante, tenían que hacerlo alrededor de un bulto que conocían. No podían esperar a que termináramos un prototipo de motor antes de empezar con el chasis. De lo contrario, nunca habríamos llegado al inicio de la temporada. Tuvimos que tomar un atajo y utilizar el motor R1 como base. Pero apenas quedaba nada del motor original en la primera carrera".

"Cuando fuimos a Japón para el inicio de la temporada 2003, utilizamos la carcasa original, pero las partes internas habían sido todas cambiadas. Todas las válvulas, todos los muelles, todas las bielas, todos los componentes internos de la caja de cambios, además del cigüeñal y los pistones. Porque teníamos una relación diámetro/carrera diferente. El nuestro era de 76 x 54,5, el original era de 74 x 58 mm. También teníamos una electrónica diferente, etc.".

WCM negoció con Regis Laconi, Steve Hislop, José Luis Cardano y Jay Vincent para 2003, pero finalmente presentó a Chris Burns y David de Gea como pilotos.

Sin embargo, el equipo se enfrentó a un turbulento inicio de temporada y tuvo que ausentarse de la carrera inaugural en Suzuka (Japón) porque los motores no cumplían la normativa. A petición de Flammini, la FIM vetó la decisión y prohibió estos motores.

El equipo recurrió ante el Tribunal Disciplinario Internacional, pero no tuvo éxito. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, como máxima instancia, también confirmó la descalificación del motor R1 modificado.

WCM compitió entonces en los Grandes Premios de Gran Bretaña, Alemania y la República Checa en 2003 con motores Yamaha 500 de dos tiempos y continuó desarrollando paralelamente el motor de cuatro tiempos en línea.

La moto Harris WCM de cuatro tiempos no cumplió los requisitos de la FIM hasta el GP de Portugal del 8 de septiembre. En 2004, la nueva pareja de pilotos estaba formada por Chris Burns y Michel Fabrizio. Debido a una lesión, Burns fue sustituido por James Ellison a mitad de temporada, y Youichi Ui sustituyó a Fabrizio en Portugal, donde se le permitió pilotar la Cube tricilíndrica de Aprilia para variar.

A mediados de 2004, WCM anunció su cooperación con el fabricante checo de minimotos Pavel Blata. En aquel momento, Aprilia utilizaba motores de tres cilindros, Yamaha y Ducati motores de cuatro cilindros y Honda el motor de cinco cilindros RC211V. WCM y Blata planearon el uso de máquinas V6 para 2005, por lo que los ingenieros rivales se preguntaron si tal concepto no sería demasiado sediento en vista de los límites de alimentación imperantes.

Se adoptó un nuevo nombre para el equipo, pero la escudería Blata WCM nunca llegó a ponerse en marcha. Se fichó a James Ellison y Franco Battaini como pilotos, pero no había ni rastro de la moto V6 al inicio de la temporada, por lo que la moto Harris WCM de 2003 y 2004 continuó en la parrilla.

Se anunciaba a bombo y platillo que la Blata V6 debutaría en el Campeonato del Mundo en el GP de Brno, el 28 de agosto de 2005. Pero la moto siguió brillando por su ausencia. Blata había fundado su empresa en 1990 y hacía tiempo que había entrado en turbulencias financieras debido a las numerosas copias baratas de minimotos chinas. Esto hizo que sus grandiosos planes de negocio se quedaran en nada: en 2004 vendía 15.000 minimotos al año, y en 2009 la producción debía aumentar hasta las 100.000 unidades.

Los propietarios de WCM supusieron que habían encontrado en Blata un socio tecnológico fuerte, que les daría más posibilidades frente a los equipos apoyados por las fábricas.

Y Blata quería llevar la magia de las renombradas marcas checas de motos Jawa y CZ a un nuevo esplendor en la categoría reina.

El motor V6 nunca llegó a desarrollarse hasta alcanzar la madurez necesaria para competir, a pesar de que el jefe de la empresa, Blata, insistió repetidamente en que la moto estaría lista en breve.

Coen Baijens fue el responsable de diseñar el motor V6, pero nunca llegó a aparecer en público.

Los diseñadores contrarios blasfemaban de que el Blata V6 estaba condenado al fracaso porque las motos de seis cilindros debían pesar 155 kg, las de cuatro y cinco cilindros 145 kg y las Aprilia de tres cilindros sólo 135 kg. También se rumoreaba que el sediento V6 no sobreviviría a una distancia de carrera con la capacidad del depósito prescrita.

Por ello, Peter Clifford planeó refrigerar el combustible de carrera. "Pero eso se volvió a prohibir poco después".

El proyecto Blata quedó entonces en silencio, y poco se supo del equipo WCM sobre el tema del V6, debido a los procedimientos legales en curso, como se supo más tarde.

No fue hasta 2009 cuando Peter Clifford, jefe del equipo WCM y antiguo periodista, informó de que Blata sólo había fabricado un trozo de un único prototipo; el motor (cilindro en ángulo de 90 grados) nunca había rodado en un banco de pruebas.

Tampoco era ya un secreto que WCM había interpuesto una demanda contra el espumoso checo Pavel Blata.

En 2007, la cilindrada de MotoGP bajó de 990 a 800 cc, pero primero WCM necesitaba un motor para 2006. WCM había sido rechazada por KTM, y los motores V4 de 990 cc habían sido adjudicados al equipo Proton KR de Kenny Roberts en 2005, al menos hasta el GP de Brno.

Al final de la temporada 2005, el director del equipo WCM, Peter Clifford, anunció que el equipo contaría con los motores V4 de KTM en 2006, con Jeremy McWilliams y Alex Hofmann como pilotos candidatos.

Pero los planes de KTM nunca se materializaron. Los motores de Alta Austria no estaban completamente desarrollados, no había dinero para la electrónica de competición, y el pequeño equipo privado WCM no podía hacer una contribución financiera significativa para el desarrollo posterior. Por lo tanto, KTM se centró en los Campeonatos del Mundo de 125cc y 250cc.

En la lista provisional de inscritos para 2006, WCM todavía se presentaba como socio de Bimota, con Jeremy McWilliams y Jason Pérez como pilotos. "Queríamos que Bimota construyera el chasis para los motores KTM. Pero KTM retiró la oferta, así que habríamos vuelto a utilizar nuestro viejo motor WCM en línea en 2006", recuerda Clifford.

Pero Harris WCM no estaba en la lista final de inscritos para 2006. El equipo se retiró del Campeonato del Mundo de MotoGP: sin patrocinadores, sin material competitivo, sin pilotos punteros. Se avecinaba una debacle.

Sin embargo, en junio de 2006, WCM y Winona Racing establecieron una asociación estratégica para competir en el Campeonato del Mundo de 250cc. WCM planeó su regreso a MotoGP para 2007, pero cuando el patrocinador principal nunca transfirió la suma acordada, el final de WCM quedó sellado para siempre.

WCM se vio entonces envuelta en una disputa legal con Blata durante años. MacLean y Clifford interpusieron una demanda contra Blata en la República Checa. "Emprendimos acciones legales contra Blata porque nunca terminaron ni produjeron las motos que prometieron", dijo Clifford a SPEEDWEEK.com. "Perdimos porque el juez dijo que no estaba claro qué empresa del WCM hizo el acuerdo con Blata. Teníamos dos empresas de carreras distintas, una con sede en EE.UU. y otra en Irlanda".

Blata había creado un pequeño departamento de carreras, pero había subestimado por negligencia los costes del desarrollo de MotoGP y la mano de obra necesaria.

Lamentable, porque el sonido de seis cilindros habría sido sin duda música para los oídos de muchos aficionados a MotoGP.