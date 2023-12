WCM : Le fiasco de l'opération tchèque V6 Blata

L'équipe Red Bull Yamaha-WCM-500 de l'entrepreneur immobilier américain Bob MacLean et de son associé britannique Peter Clifford a remporté cinq Grands Prix dans les dernières années du championnat du monde deux temps demi-litres de 1998 à 2000 avec Garry McCoy (3 victoires), Simon Crafar (une victoire) et Régis Laconi (une victoire), mais n'a pas trouvé de fournisseur pour un moteur quatre temps de 990 cm3 pour 2002 dans la nouvelle ère du MotoGP en tant qu'équipe privée. Par conséquent, les pilotes John Hopkins et McCoy ont chuté aux 15e et 20e places du championnat du monde 2002.

L'année suivante, l'équipe WCM (WCM signifiant World Championship Motorsport) s'est contentée de moteurs à quatre temps basés sur les moteurs R1 du championnat du monde de Superbike de Yamaha, mais n'a pas été autorisée à les utiliser après une protestation du promoteur du championnat du monde de Superbike Flammini, car ils ne se distinguaient pas suffisamment des moteurs SBK proches de la série.

Pendant des années, l'homologation des motos de course SBK a fait l'objet de fraudes et de tricheries qui ont fait trembler les murs.

Selon le Bimota Owners Club, il n'existe que huit exemplaires de la Suzuki V2 Bimota avec laquelle Anthony Gobert a remporté la course du championnat du monde Superbike à Phillip Island, alors qu'il en aurait fallu 150 pour l'homologation.

De même, le trois cylindres Petronas de 900 cm3 n'a jamais été produit à 150 exemplaires et aucune moto n'a jamais été mise en vente chez un concessionnaire, comme l'exigeait la loi FIM. Devise : "Win on Sunday, sell on Monday".

Benelli n'a jamais non plus construit le nombre d'exemplaires requis pour l'homologation SBK. A l'époque, il fallait même 1000 pièces, Benelli ne construisait que 100 motos de série par an.

Après la débâcle de 2002, WCM et son team manager Peter Clifford voulaient en fait se présenter en 2003 avec des moteurs V5 clients Honda et des châssis Moriwaki. Mais le patron de Red Bull, Didi Mateschitz, n'était pas convaincu par ce projet et, après les résultats décevants de 2002, il s'est retiré en tant que sponsor principal pour soutenir KTM dans son entrée dans le championnat du monde 125. Yamaha a également cessé de soutenir l'ancienne équipe gagnante.

L'équipe WCM s'est donc retrouvée sans sponsoring et sans matériel et s'est donc alliée au fabricant de châssis britannique Harris Performance Products. L'équipe a été rebaptisée Harris WCM. Rapidement, l'équipe a construit son propre moteur sur la base du moteur de superbike Yamaha YZF-R1. Clifford ne comprenait pas pourquoi ce moteur en ligne avait été banni du championnat du monde MotoGP 2003. "Sur notre moteur, il ne restait presque rien du moteur d'origine lorsque la FIM l'a interdit", se souvient Peter Clifford. "Nous avions tout refait à neuf. Pour que Harris Performance Products puisse construire un châssis roulant, ils ont dû le construire autour d'une motte qu'ils connaissaient. Ils ne pouvaient pas attendre que nous ayons terminé un moteur prototype avant de commencer à construire le châssis. Sinon, nous n'aurions jamais pu être prêts pour le début de la saison. Nous avons dû prendre un raccourci et utiliser le moteur R1 comme base. Mais du moteur d'origine, il ne restait presque plus rien lors de la première course".

"Lorsque nous sommes allés au Japon pour le coup d'envoi en 2003, nous avons utilisé le carter d'origine, mais les entrailles avaient toutes été modifiées. Toutes les soupapes, tous les ressorts, toutes les bielles, tout l'intérieur de la boîte de vitesses, ainsi que le vilebrequin et les pistons. Car nous avions un rapport alésage-course différent. Le nôtre était de 76 x 54,5, l'original de 74 x 58 mm. Nous avions aussi une autre électronique, etc.".

WCM a négocié pour 2003 avec Regis Laconi, Steve Hislop, José Luis Cardano et Jay Vincent, mais a finalement présenté Chris Burns et David de Gea comme pilotes.

Mais l'équipe a été confrontée à un début de saison turbulent et a dû se contenter d'assister à la première course à Suzuka, au Japon, parce que les moteurs n'étaient pas conformes à la loi. La FIM a mis son veto à la demande de Flammini et a banni ces moteurs.

L'équipe a fait appel auprès de l'International Disciplinary Court, mais a été déboutée. La Cour d'Arbitrage du Sport, instance suprême, a également confirmé la disqualification du moteur R1 modifié.

WCM a ensuite participé aux Grands Prix britanniques, allemands et tchèques en 2003 avec des deux-temps Yamaha 500 et a continué à développer en parallèle le moteur quatre-temps en ligne.

Ce n'est qu'au GP du Portugal, le 8 septembre, que la moto quatre temps Harris WCM a répondu aux attentes de la FIM. En 2004, le nouveau duo de pilotes était composé de Chris Burns et Michel Fabrizio. En raison d'une blessure, Burns a été remplacé par James Ellison à la mi-saison et Youichi Ui a remplacé Fabrizio au Portugal, où il a pu piloter exceptionnellement le cube trois cylindres pour Aprilia.

Au milieu de l'année 2004, WCM a annoncé sa collaboration avec le fabricant tchèque de minibikes Pavel Blata. Aprilia utilisait alors les trois cylindres, Yamaha et Ducati construisaient des quatre cylindres, Honda le cinq cylindres RC211V. WCM et Blata prévoyaient d'utiliser des V6 en 2005, les ingénieurs adverses se demandant si un tel concept ne serait pas trop assoiffé compte tenu des limites de carburant en vigueur.

Un nouveau nom d'équipe a été choisi, mais l'écurie Blata WCM n'a jamais vraiment décollé. James Ellison et Franco Battaini ont été engagés comme pilotes, mais il n'y avait aucune trace de la moto V6 au début de la saison, on a donc continué à pousser la moto Harris WCM de 2003 et 2004 au départ.

On ne cessait de répéter que la V6 ferait ses débuts en championnat du monde au GP de Brno le 28 août 2005. Mais la moto a continué à briller par son absence. Blata avait lancé son entreprise en 1990 et était depuis longtemps en proie à des turbulences financières en raison des nombreuses copies de minibikes chinoises bon marché. C'est ainsi que ses plans de gestion grandioses ont volé en éclats : en 2004, il vendait 15.000 minibikes par an, la production devait passer à 100.00 unités d'ici 2009.

Les propriétaires de WCM pensaient avoir trouvé en Blata un partenaire technologique fort, grâce auquel ils auraient de meilleures chances face aux équipes soutenues par l'usine.

Et Blata voulait redonner ses lettres de noblesse à la magie des marques de motos tchèques renommées Jawa et CZ dans la catégorie reine.

Le moteur V6 n'a jamais été développé jusqu'au stade de la course, même si le directeur de l'entreprise Blata répétait sans cesse que la moto serait bientôt prête.

Coen Baijens était responsable de la conception du moteur V6, mais il n'est jamais vraiment apparu en public.

Les constructeurs adverses s'insurgeaient contre le fait que le V6 était voué à l'échec parce que les motos à six cylindres devaient peser 155 kg, les quatre et cinq cylindres 145 kg et les trois cylindres d'Aprilia seulement 135 kg. Et en outre, le V6 assoiffé ne tiendrait pas la distance avec la contenance prescrite du réservoir, pensait-on.

Peter Clifford a donc prévu un système de refroidissement du carburant de course. "Mais cela a de nouveau été interdit peu de temps après".

Le projet Blata s'est ensuite tassé, et l'équipe WCM n'a pas non plus donné de nouvelles sur le V6 - en raison d'une procédure judiciaire en cours, comme on l'a appris plus tard.

Ce n'est qu'en 2009 que Peter Clifford, chef de l'équipe WCM et ancien journaliste, a rapporté que Blata n'avait réalisé qu'une masse d'un seul prototype ; le moteur (angle de cylindre de 90 degrés) n'avait jamais fonctionné sur un banc d'essai.

On ne cachait plus non plus que WCM avait porté plainte contre le mousse tchèque Pavel Blata.

En 2007, la cylindrée du MotoGP est passée de 990 à 800 cm3, mais WCM avait d'abord besoin d'un moteur pour 2006. WCM avait fait faux bond à KTM, les moteurs V4 de 990 cm3 avaient été attribués en 2005 à l'équipe Proton-KR de Kenny Roberts - du moins jusqu'au GP de Brno.

A la fin de la saison 2005, le directeur de l'équipe WCM, Peter Clifford, a annoncé qu'elle allait se mêler à la lutte en 2006 avec les moteurs V4 de KTM, Jeremy McWilliams et Alex Hofmann étant les candidats pilotes.

Mais les plans de KTM n'ont jamais pu être mis en œuvre. Les moteurs de Haute-Autriche n'étaient pas au point, il n'y avait pas d'argent pour une électronique compétitive et la petite équipe privée de WCM ne pouvait pas apporter une contribution financière significative au développement. KTM s'est donc concentré sur le championnat du monde des 125 et 250 cm3.

Sur la liste d'inscription provisoire pour 2006, WCM était encore présenté comme partenaire de Bimota, Jeremy McWilliams et Jason Perez étaient en lice comme pilotes. "Nous voulions faire construire chez Bimota les châssis pour les moteurs KTM. Mais KTM a retiré son offre, nous aurions donc dû utiliser une nouvelle fois notre ancien moteur en ligne WCM en 2006", se remémore Clifford.

Mais Harris WCM ne figurait pas sur la liste définitive des participants pour 2006. L'équipe s'est retirée du Championnat du monde MotoGP : pas de sponsors, pas de matériel compétitif, pas de pilotes de haut niveau. Une débâcle aurait pu se profiler.

En juin 2006, WCM et Winona Racing ont tout de même conclu un partenariat stratégique pour participer au championnat du monde 250 cm3. WCM prévoyait un retour en MotoGP pour 2007, mais lorsque le sponsor principal n'a jamais versé la somme convenue, la fin de WCM était scellée à jamais.

WCM a ensuite été impliqué pendant des années dans un litige avec Blata. MacLean et Clifford ont porté plainte contre Blata en République tchèque. "Nous avons intenté une action en justice contre Blata parce qu'ils n'ont jamais terminé et produit les motos promises", a expliqué Clifford à SPEEDWEEK.com. "Nous avons perdu parce que le juge a dit qu'il n'était pas clair quelle société WCM avait conclu l'accord avec Blata. Nous avions deux sociétés de course séparées, l'une était basée aux États-Unis, l'autre en Irlande".

Blata avait certes mis en place un petit département de course, mais avait négligemment sous-estimé les coûts de développement MotoGP et la main-d'œuvre nécessaire.

C'est regrettable, car le son des six cylindres aurait certainement été une musique aux oreilles de nombreux fans de MotoGP.