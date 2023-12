WCM: Il fallimento dell'accordo con il V6 Blata ceco

Il team Red Bull Yamaha WCM 500 dell'imprenditore immobiliare americano Bob MacLean e del suo partner britannico Peter Clifford ha vinto cinque Gran Premi negli ultimi anni del campionato mondiale a due tempi da mezzo litro, dal 1998 al 2000, con Garry McCoy (tre vittorie), Simon Crafar (una vittoria) e Régis Laconi (una vittoria), ma non è riuscito a trovare un fornitore per un motore a quattro tempi da 990 cc per il 2002, nella nuova era del MotoGP a quattro tempi, come team privato. Di conseguenza, i piloti John Hopkins e McCoy scesero al 15° e 20° posto nel Campionato del Mondo 2002.

L'anno successivo, il team WCM (WCM è l'acronimo di World Championship Motorsport) si è accontentato di motori a quattro tempi basati sui motori Yamaha R1 del campionato mondiale Superbike, ma non è stato autorizzato a utilizzarli dopo una protesta del promotore del campionato mondiale Superbike Flammini perché non differivano sufficientemente dai motori SBK di serie.

L'omologazione delle moto da corsa SBK era stata imbrogliata e raggirata per anni, tanto da far tremare i muri.

Secondo il Bimota Owners Club, esistono solo otto esemplari della Bimota V2 Suzuki con cui Anthony Gobert ha vinto la gara del Campionato Mondiale Superbike a Phillip Island; per l'omologazione ne sarebbero stati necessari 150.

Anche il tre cilindri Petronas da 900 cc non è mai stato prodotto in 150 esemplari e nessuna moto è mai stata venduta da un concessionario, come richiesto dalla normativa FIM. Motto: vinci la domenica, vendi il lunedì.

Benelli, inoltre, non costruì mai i numeri richiesti per l'omologazione SBK. All'epoca erano richieste ben 1000 moto, ma Benelli ne costruiva solo 100 all'anno.

Dopo la debacle del 2002, WCM e il team manager Peter Clifford volevano effettivamente competere nel 2003 con motori Honda V5 e telai Moriwaki. Tuttavia, il boss della Red Bull Didi Mateschitz non era convinto di questo progetto e si ritirò come sponsor principale dopo i deludenti risultati del 2002, sostenendo invece la KTM nell'ingresso nel Campionato del Mondo 125cc. Anche la Yamaha ha smesso di sostenere l'ex squadra vincente.

Senza sponsor e senza materiale, il team WCM si trovò in difficoltà e si alleò con il produttore britannico di telai Harris Performance Products. Il team fu rinominato Harris WCM. Il team costruì rapidamente un proprio motore basato su quello della Yamaha YZF-R1 per le superbike. Clifford non aveva alcuna simpatia per la messa al bando di questo motore in linea dal Campionato del Mondo MotoGP 2003. "Quando la FIM lo ha bandito, non era rimasto quasi nulla del motore originale", ricorda Peter Clifford. "Avevamo ricostruito tutto. Per poter costruire un telaio rotabile, Harris Performance Products ha dovuto costruirlo attorno a un pezzo che conosceva. Non potevano aspettare che finissimo un prototipo di motore prima di iniziare a lavorare sul telaio. Altrimenti non saremmo mai arrivati all'inizio della stagione. Abbiamo dovuto prendere una scorciatoia e usare il motore della R1 come base. Ma alla prima gara non era rimasto quasi nulla del motore originale".

"Quando siamo andati in Giappone per l'apertura della stagione 2003, abbiamo usato il carter originale, ma i componenti interni erano stati tutti cambiati. Tutte le valvole, tutte le molle, tutte le bielle, tutti i componenti interni del cambio, oltre all'albero motore e ai pistoni. Perché il rapporto alesaggio/corsa era diverso. Il nostro era 76 x 54,5, mentre l'originale era 74 x 58 mm. Avevamo anche un'elettronica diversa e così via".

WCM ha negoziato con Regis Laconi, Steve Hislop, José Luis Cardano e Jay Vincent per il 2003, ma alla fine ha presentato Chris Burns e David de Gea come piloti.

Tuttavia, la squadra ha dovuto affrontare un inizio di stagione turbolento ed è stata costretta a saltare l'apertura della stagione a Suzuka, in Giappone, perché i motori non erano conformi alla legge. Su richiesta di Flammini, la FIM ha posto il veto alla decisione e ha vietato questi motori.

Il team si è appellato alla Corte disciplinare internazionale, senza successo. Anche il Tribunale Arbitrale dello Sport, in qualità di massima istanza, ha confermato la squalifica del motore R1 modificato.

WCM ha quindi partecipato ai Gran Premi di Gran Bretagna, Germania e Repubblica Ceca nel 2003 con motori Yamaha 500 a due tempi e ha continuato a sviluppare parallelamente il motore a quattro tempi in linea.

La moto Harris WCM a quattro tempi non ha soddisfatto i requisiti FIM fino al GP del Portogallo dell'8 settembre. Nel 2004, la nuova coppia di piloti era composta da Chris Burns e Michel Fabrizio. A causa di un infortunio, Burns è stato sostituito da James Ellison a metà stagione, mentre Youichi Ui ha sostituito Fabrizio in Portogallo, dove gli è stato permesso di guidare la Cube a tre cilindri per Aprilia.

A metà del 2004, WCM annunciò la collaborazione con il costruttore ceco di minimoto Pavel Blata. A quel tempo, Aprilia utilizzava motori a tre cilindri, Yamaha e Ducati costruivano motori a quattro cilindri e Honda la RC211V a cinque cilindri. WCM e Blata progettarono l'uso di macchine V6 per il 2005, ma gli ingegneri avversari si chiesero se tale concetto non fosse troppo assetato alla luce dei limiti di alimentazione prevalenti.

Fu adottato un nuovo nome per la squadra, ma il team Blata WCM non riuscì mai a decollare. Vengono ingaggiati come piloti James Ellison e Franco Battaini, ma all'inizio della stagione non c'è traccia della moto V6, per cui si continua a spingere in griglia la Harris WCM del 2003 e del 2004.

È stato ripetutamente annunciato che il V6 Blata avrebbe fatto il suo debutto nel Campionato del Mondo al GP di Brno del 28 agosto 2005. Ma la moto continuava a farsi notare per la sua assenza. Blata aveva avviato la sua azienda nel 1990 e da tempo era scivolato in una turbolenza finanziaria a causa delle numerose copie di mini-moto cinesi a basso costo. I suoi grandiosi piani d'impresa si sono quindi rivelati vani: nel 2004 vendeva 15.000 minibike all'anno, mentre nel 2009 la produzione doveva essere portata a 100.000 unità.

I proprietari di WCM pensavano di aver trovato in Blata un partner tecnologico forte, che avrebbe dato loro maggiori possibilità contro i team supportati dalla fabbrica.

Inoltre, Blata voleva portare la magia dei rinomati marchi cechi di motociclette Jawa e CZ a un nuovo splendore nella classe regina.

Il motore V6 non fu mai sviluppato fino alla maturità agonistica, anche se il boss Blata sottolineò più volte che la moto sarebbe stata presto pronta.

Coen Baijens era responsabile della progettazione del motore V6, ma non si fece mai vedere in pubblico.

I progettisti avversari bestemmiavano che il V6 Blata era destinato al fallimento perché le moto a sei cilindri dovevano pesare 155 kg, quelle a quattro e cinque cilindri 145 kg e il tre cilindri Aprilia solo 135 kg. Si diceva anche che l'assetato V6 non sarebbe sopravvissuto a una distanza di gara con la capacità del serbatoio prescritta.

Peter Clifford pensò quindi di raffreddare il carburante da corsa. "Ma la cosa fu nuovamente vietata poco dopo".

Il progetto Blata passò in sordina e il team WCM non si fece più sentire sull'argomento V6, a causa di un procedimento legale in corso, come si scoprì in seguito.

Solo nel 2009 Peter Clifford, capo del team WCM ed ex giornalista, ha riferito che Blata aveva prodotto un solo prototipo; il motore (angolo dei cilindri di 90 gradi) non aveva mai girato su un banco di prova.

Inoltre, non era più un segreto che WCM avesse intentato una causa contro lo spumeggiante ceco Pavel Blata.

Nel 2007, la cilindrata della MotoGP scese da 990 a 800 cc, ma prima WCM aveva bisogno di un motore per il 2006. WCM era stata rifiutata da KTM, e i motori V4 da 990 cc erano stati assegnati al team Proton KR di Kenny Roberts nel 2005 - almeno fino al GP di Brno.

Alla fine della stagione 2005, il direttore del team WCM Peter Clifford annunciò che la squadra avrebbe utilizzato i motori V4 KTM nel 2006, con Jeremy McWilliams e Alex Hofmann come candidati piloti.

Ma i piani di KTM non si sono mai concretizzati. I motori dell'Alta Austria non erano completamente sviluppati, non c'erano soldi per l'elettronica competitiva e il piccolo team privato WCM non era in grado di fornire un contributo finanziario significativo per l'ulteriore sviluppo. KTM si concentrò quindi sui campionati del mondo 125 e 250 cc.

Nella lista di iscrizione provvisoria per il 2006, WCM si presentava ancora come partner Bimota, con Jeremy McWilliams e Jason Perez in lizza come piloti. "Volevamo che Bimota costruisse il telaio per i motori KTM. Ma KTM ha ritirato l'offerta, quindi nel 2006 avremmo usato di nuovo il nostro vecchio motore in linea WCM", ricorda Clifford.

Ma Harris WCM non era presente nell'elenco finale dei partecipanti per il 2006. Il team si ritirò dal Campionato del Mondo MotoGP: niente sponsor, niente materiale competitivo, niente piloti di punta. Si prospettava una debacle.

Tuttavia, nel giugno 2006, WCM e Winona Racing hanno stretto una partnership strategica per competere nel Campionato del Mondo 250cc. WCM progettava un ritorno in MotoGP per il 2007, ma quando lo sponsor principale non ha trasferito la somma concordata, la fine di WCM è stata segnata per sempre.

WCM è stata poi coinvolta in una disputa legale con Blata per anni. MacLean e Clifford intentarono una causa contro Blata nella Repubblica Ceca. "Abbiamo intrapreso un'azione legale contro Blata perché non hanno mai finito e prodotto le moto che avevano promesso", ha dichiarato Clifford a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo perso perché il giudice ha detto che non era chiaro quale società WCM avesse stipulato l'accordo con Blata. Avevamo due società da corsa separate, una con sede negli Stati Uniti e una in Irlanda".

Blata aveva creato un piccolo reparto corse, ma aveva negligentemente sottovalutato i costi di sviluppo della MotoGP e la manodopera necessaria.

È un peccato, perché il suono dei sei cilindri sarebbe stato sicuramente una musica per le orecchie di molti fan della MotoGP.