GCM: O fracasso do negócio checo V6 Blata

A equipa Red Bull Yamaha WCM 500 do empresário imobiliário americano Bob MacLean e do seu parceiro de equipa britânico Peter Clifford venceu cinco Grandes Prémios nos últimos anos do campeonato do mundo de meio litro a dois tempos, de 1998 a 2000, com Garry McCoy (três vitórias), Simon Crafar (uma vitória) e Régis Laconi (uma vitória), mas não conseguiu encontrar um fornecedor para um motor a quatro tempos de 990 cc para 2002, na nova era do MotoGP a quatro tempos, como equipa privada. Como resultado, os pilotos John Hopkins e McCoy caíram para o 15º e 20º lugar no Campeonato do Mundo de 2002.

No ano seguinte, a equipa WCM (WCM significa World Championship Motorsport) utilizou motores a quatro tempos baseados nos motores R1 do Campeonato do Mundo de Superbike da Yamaha, mas não foi autorizada a utilizá-los após um protesto do promotor do Campeonato do Mundo de Superbike, Flammini, porque não diferiam suficientemente dos motores SBK de produção.

A homologação das motos de corrida SBK tinha sido enganada e iludida durante anos, ao ponto de as paredes tremerem.

De acordo com o Clube de Proprietários da Bimota, existem apenas oito exemplares da Bimota V2 Suzuki com a qual Anthony Gobert venceu a corrida do Campeonato do Mundo de Superbike em Phillip Island; teriam sido necessários 150 exemplares para a homologação.

O tricilíndrico Petronas de 900 cc também nunca foi produzido em 150 unidades e nenhuma mota foi vendida por um concessionário, tal como exigido pela lei da FIM. Lema: Ganhar no domingo, vender na segunda-feira.

A Benelli também nunca construiu os números necessários para a aprovação da SBK. Na altura, eram necessárias até 1000 motos, mas a Benelli apenas construía 100 motos de produção por ano.

Após o fracasso de 2002, a WCM e o chefe de equipa Peter Clifford queriam competir em 2003 com motores Honda V5 de clientes e chassis Moriwaki. No entanto, o chefe da Red Bull, Didi Mateschitz, não ficou convencido com este projeto e retirou-se como patrocinador principal após os resultados decepcionantes de 2002, passando a apoiar a KTM no Campeonato do Mundo de 125cc. A Yamaha também deixou de apoiar a antiga equipa vencedora.

Sem patrocínio e sem material, a equipa WCM viu-se confrontada com uma situação de ruína e, por isso, formou uma aliança com o fabricante britânico de chassis Harris Performance Products. A equipa passou a chamar-se Harris WCM. A equipa construiu rapidamente o seu próprio motor com base no motor da superbike Yamaha YZF-R1. Clifford não simpatizou com o facto de este motor em linha ter sido banido do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2003. "Não restava quase nada do motor original quando a FIM o baniu", recorda Peter Clifford. "Tínhamos reconstruído tudo. Para que a Harris Performance Products pudesse construir um chassis rolante, tinham de o construir à volta de uma peça que conheciam. Não podiam esperar que terminássemos um protótipo de motor antes de começarem a trabalhar no chassis. Caso contrário, nunca teríamos conseguido chegar ao início da época. Tivemos de tomar um atalho e utilizámos o motor da R1 como base. Mas quase não restava nada do motor original na primeira corrida."

"Quando fomos ao Japão para a abertura da época de 2003, utilizámos a caixa original, mas os componentes internos tinham sido todos alterados. Todas as válvulas, todas as molas, todas as bielas, todos os componentes internos da caixa de velocidades, mais a cambota e os pistões. Porque tínhamos uma relação diâmetro/curso diferente. O nosso tinha 76 x 54,5, o original tinha 74 x 58 mm. Também tínhamos uma eletrónica diferente, etc.".

A WCM negociou com Regis Laconi, Steve Hislop, José Luis Cardano e Jay Vincent para 2003, mas acabou por apresentar Chris Burns e David de Gea como pilotos.

No entanto, a equipa foi confrontada com um início de época turbulento e teve de ficar de fora na abertura da época em Suzuka, no Japão, porque os motores não estavam em conformidade com a lei. A pedido de Flammini, a FIM vetou a decisão e proibiu estes motores.

A equipa recorreu para o Tribunal Internacional de Disciplina, mas não teve sucesso. O Tribunal Arbitral do Desporto, como instância superior, também confirmou a desqualificação do motor R1 modificado.

A WCM competiu então nos Grandes Prémios da Grã-Bretanha, Alemanha e República Checa em 2003 com motores Yamaha 500 a dois tempos e continuou a desenvolver o motor a quatro tempos em linha em paralelo.

A moto a quatro tempos de Harris WCM não cumpriu os requisitos da FIM até ao GP de Portugal de 8 de setembro. Em 2004, a nova dupla de pilotos foi Chris Burns e Michel Fabrizio. Devido a uma lesão, Burns foi substituído por James Ellison a meio da época, e Youichi Ui substituiu Fabrizio em Portugal, onde foi autorizado a pilotar a Cube de três cilindros da Aprilia para variar.

Em meados de 2004, a WCM anunciou a sua cooperação com o fabricante checo de mini-bicicletas Pavel Blata. Nessa altura, a Aprilia usava motores de três cilindros, a Yamaha e a Ducati construíam motores de quatro cilindros e a Honda o motor RC211V de cinco cilindros. A WCM e Blata planearam a utilização de máquinas V6 para 2005, mas os engenheiros adversários perguntaram se esse conceito não seria demasiado sedento, tendo em conta os limites de combustível em vigor.

Foi adotado um novo nome para a equipa, mas a equipa de corridas Blata WCM nunca chegou a arrancar. James Ellison e Franco Battaini foram contratados como pilotos, mas não havia sinal da mota V6 no início da época, pelo que a mota Harris WCM de 2003 e 2004 continuou a ser colocada na grelha.

Foi repetidamente anunciado que a V6 Blata faria a sua estreia no Campeonato do Mundo no GP de Brno, a 28 de agosto de 2005. Mas a mota continuou a fazer-se notar pela sua ausência. Blata tinha começado a sua empresa em 1990 e há muito que tinha entrado em turbulência financeira devido às muitas cópias baratas de mini-bicicletas chinesas. Assim, os seus planos de negócio grandiosos não deram em nada: em 2004, vendia 15.000 mini-bicicletas por ano e, em 2009, a produção devia aumentar para 100.000 unidades.

Os proprietários da WCM assumiram que tinham encontrado em Blata um parceiro tecnológico forte, que lhes daria mais hipóteses contra as equipas apoiadas pela fábrica.

E Blata queria trazer a magia das famosas marcas de motos checas Jawa e CZ para um novo esplendor na classe rainha.

O motor V6 nunca foi desenvolvido até à maturidade para as corridas, apesar de o patrão da empresa, Blata, ter sublinhado várias vezes que a mota estaria pronta em breve.

Coen Baijens foi o responsável pelo projeto do motor V6, mas nunca chegou a aparecer em público.

Os designers opositores blasfemavam que o V6 Blata estava condenado ao fracasso porque as motos de seis cilindros tinham de pesar 155 kg, as de quatro e cinco cilindros 145 kg e as Aprilia de três cilindros apenas 135 kg. Também havia rumores de que o sedento V6 não sobreviveria a uma distância de corrida com a capacidade de depósito prescrita.

Por isso, Peter Clifford planeou arrefecer o combustível de corrida. "Mas isso voltou a ser proibido pouco tempo depois."

O projeto Blata ficou então em silêncio e pouco se ouviu falar da equipa WCM sobre o V6 - devido a processos legais em curso, como se veio a saber mais tarde.

Só em 2009 é que Peter Clifford, chefe da equipa WCM e antigo jornalista, informou que Blata apenas tinha produzido um protótipo; o motor (ângulo dos cilindros a 90 graus) nunca tinha funcionado num banco de ensaios.

Também já não era segredo que a WCM tinha apresentado um processo contra o espumoso checo Pavel Blata.

Em 2007, a cilindrada do MotoGP baixou de 990 para 800 cc, mas primeiro a WCM precisava de um motor para 2006. A WCM tinha sido recusada pela KTM e os motores V4 de 990 cc tinham sido atribuídos à equipa Proton KR de Kenny Roberts em 2005 - pelo menos até ao GP de Brno.

No final da época de 2005, o diretor da equipa WCM, Peter Clifford, anunciou que a equipa estaria envolvida com os motores V4 da KTM em 2006, com Jeremy McWilliams e Alex Hofmann como candidatos a pilotos.

Mas os planos da KTM nunca se concretizaram. Os motores da Upper Austria não estavam totalmente desenvolvidos, não havia dinheiro para a eletrónica de competição e a pequena equipa privada WCM não podia dar uma contribuição financeira significativa para o desenvolvimento. Assim, a KTM concentrou-se nos Campeonatos do Mundo de 125cc e 250cc.

Na lista de inscritos provisória para 2006, a WCM ainda era apresentada como parceira da Bimota, com Jeremy McWilliams e Jason Perez a serem considerados como pilotos. "Queríamos que a Bimota construísse o chassis para os motores KTM. Mas a KTM retirou a oferta, pelo que teríamos voltado a utilizar o nosso antigo motor em linha WCM em 2006", recorda Clifford.

Mas a Harris WCM não constava da lista final de inscritos para 2006. A equipa retirou-se do Campeonato do Mundo de MotoGP: sem patrocinadores, sem material competitivo, sem pilotos de topo. O desastre estava à porta.

No entanto, em junho de 2006, a WCM e a Winona Racing estabeleceram uma parceria estratégica para competir no Campeonato do Mundo de 250cc. A WCM planeou um regresso ao MotoGP para 2007, mas quando o patrocinador principal nunca transferiu a quantia acordada, o fim da WCM foi selado para sempre.

A WCM ficou então envolvida numa disputa legal com Blata durante anos. MacLean e Clifford intentaram uma ação judicial contra o Blata na República Checa. "Intentámos uma ação judicial contra a Blata porque eles nunca terminaram e produziram as motos que prometeram", disse Clifford à SPEEDWEEK.com. "Perdemos porque o juiz disse que não era claro qual a empresa WCM que tinha feito o acordo com a Blata. Tínhamos duas empresas de corridas separadas, uma sediada nos EUA e outra na Irlanda."

A Blata criou um pequeno departamento de corridas, mas subestimou negligentemente os custos de desenvolvimento do MotoGP e a mão de obra necessária.

Lamentável, porque o som dos seis cilindros teria sido certamente música para os ouvidos de muitos fãs de MotoGP.