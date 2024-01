Marc Márquez (Ducati) : Motocross toujours avec Honda

Pour Marc Marquez (30 ans), l'année 2023 s'est terminée sur une note très turbulente. Après de nombreux revers, l'octuple champion du monde tentera en 2024 de renouer avec ses anciens succès dans la catégorie reine sur une Ducati Gresini.

Après les blessures de ces dernières années et l'opération "arm pump" de fin novembre, Marc a retrouvé un rythme routinier en ce qui concerne sa préparation de saison et son entraînement. Depuis toujours, des séances de motocross font partie du programme. Peu avant la fin de l'année, il a participé à une session de cross avec son frère Alex et quelques autres as espagnols près de chez lui à Cervera(voir la vidéo).

Les observateurs ont été frappés par cette expérience : En motocross, Marc continue, comme son frère et nouveau coéquipier de Gresini Alex, à miser sur la Honda que son ex-employeur lui a laissée dans son garage. Il doit faire comme ça pour le moment, car le tout nouveau projet de cross de Ducati ne sera présenté que dans trois semaines, en même temps que la présentation du team Ducati-Lenovo à Madonna di Campiglio.

Il s'écoulera encore du temps avant que la moto ne soit accessible aux pilotes amateurs. Ducati prévoit de ne commercialiser les premiers modèles MX 450 cm3 qu'en 2026, les motos 250 cm3 devraient être produites en série un an plus tard. Il sera intéressant de voir si Márquez dépoussiérera plus tôt une moto de motocross de Borgo Panigale.

D'ailleurs, l'amie de Marc, Gemma Pinto, responsable des relations publiques et blogueuse, était elle aussi une observatrice intéressée sur le circuit et a même joué le rôle de superviseur en ce qui concerne l'affichage des distances pendant les sessions. Gemma semblait une fois de plus enthousiasmée par les performances spectaculaires de Marc et des autres as de la piste MX. Outre Gemma, Juliá, le père de Márquez, était également présent lors de la session de motocross des juniors et a même donné quelques coups de main rapides concernant, par exemple, le réglage de la fourche de la Honda de Marc.