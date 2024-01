Marc Márquez (Ducati): Motocross ancora con Honda

A partire dal nuovo anno, la superstar della MotoGP Marc Márquez è ufficialmente un pilota Ducati, ma per le sue sessioni di motocross continua ad affidarsi all'equipaggiamento del suo ex datore di lavoro Honda.

Un 2023 molto turbolento si è concluso per Marc Marquez (30). Dopo numerose battute d'arresto, l'otto volte campione del mondo cercherà di costruire i suoi vecchi successi nella classe regina in sella a una Ducati Gresini nel 2024.

Dopo gli infortuni degli ultimi anni e l'operazione "arm pump" di fine novembre, Marc è tornato a un ritmo di routine in termini di preparazione e allenamento pre-stagionale. Le sessioni di motocross hanno sempre fatto parte del programma. Poco prima dell'inizio dell'anno, ha completato una sessione di motocross vicino a casa sua, a Cervera, con suo fratello Alex e alcuni altri assi spagnoli(guarda il video).

Gli osservatori lo hanno notato: Marc, come suo fratello e nuovo compagno di squadra Gresini Alex, continua a fare affidamento sulla Honda che gli è stata data in garage dal suo ex datore di lavoro per il motocross. Per il momento deve fare così, perché il nuovissimo progetto crossistico della Ducati sarà presentato solo tra tre settimane, in concomitanza con la presentazione del team Ducati-Lenovo a Madonna di Campiglio.

Passerà altro tempo prima che la moto sia disponibile anche per i piloti amatoriali. Ducati prevede di lanciare sul mercato i primi modelli MX da 450cc solo nel 2026, mentre le moto da 250cc dovrebbero entrare in produzione di serie un anno dopo. Sarà interessante vedere se Márquez rispolvererà prima una moto da cross di Borgo Panigale.

Tra l'altro, anche la fidanzata di Marc, Gemma Pinto, responsabile delle pubbliche relazioni e blogger, era un'osservatrice interessata della pista e ha persino assunto il ruolo di supervisore quando si trattava di visualizzare le distanze durante le sessioni. Gemma è rimasta ancora una volta impressionata dalle spettacolari capacità di guida di Marc e degli altri assi della pista MX. Oltre a Gemma, anche il padre di Márquez, Juliá, era presente alla sessione di motocross per juniores e ha persino dato una mano con alcune mosse agili quando si è trattato di sistemare la forcella della Honda di Marc, ad esempio.