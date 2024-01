Marc Márquez (Ducati): Motocross ainda com a Honda

A partir do novo ano, a superestrela do MotoGP Marc Márquez é oficialmente um piloto da Ducati, mas para as suas sessões de motocross continua a contar com o equipamento da sua antiga empregadora Honda.

Um 2023 muito turbulento chegou ao fim para Marc Marquez (30). Depois de vários contratempos, o oito vezes campeão do mundo vai tentar dar continuidade aos seus antigos sucessos na categoria rainha numa Gresini Ducati em 2024.

Após as lesões dos últimos anos e a operação "bomba de braço" no final de novembro, Marc está de volta a um ritmo rotineiro em termos de preparação e treino de pré-época. As sessões de Motocross sempre fizeram parte do programa. Pouco antes da viragem do ano, completou uma sessão de motocross perto da sua casa em Cervera com o seu irmão Alex e alguns outros ases espanhóis(ver o vídeo).

Os observadores aperceberam-se: Marc, tal como o seu irmão e novo companheiro de equipa da Gresini, Alex, continua a confiar na Honda que lhe foi dada na garagem pelo seu ex-empregador para o motocross. Ele tem de o fazer desta forma por enquanto, porque o novo projeto de cross da Ducati só será apresentado daqui a três semanas, ao mesmo tempo que a apresentação da equipa Ducati-Lenovo em Madonna di Campiglio.

Passará mais tempo até que a mota esteja também disponível para os pilotos amadores. A Ducati não está a planear lançar os primeiros modelos MX de 450cc no mercado até 2026, sendo que as motos de 250cc deverão entrar em produção em série um ano mais tarde. Será emocionante ver se Márquez vai tirar o pó de uma moto de motocross de Borgo Panigale mais cedo.

Por acaso, a namorada de Marc, Gemma Pinto, gestora de relações públicas e blogger, também foi uma observadora interessada na pista e até assumiu o papel de supervisora quando se tratou de mostrar as distâncias durante as sessões. Gemma ficou mais uma vez impressionada com as espectaculares capacidades de condução de Marc e dos outros ases na pista de MX. Para além de Gemma, o pai de Márquez, Juliá, também esteve presente na sessão de motocross dos juniores e até deu uma ajuda com alguns movimentos ágeis quando se tratou da configuração da forquilha da Honda de Marc, por exemplo.