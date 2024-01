Marco Bezzecchi: "No es sólo una decisión del corazón"

Marco Bezzecchi fue uno de los pilotos más destacados del año 2023 en MotoGP, terminando tercero en el Campeonato del Mundo con tres victorias y un total de siete podios en 20 carreras de GP: El protegido de VR46 ganó su primera carrera de MotoGP bajo la lluvia en Termas de Río Hondo e incluso lideró la clasificación del campeonato durante un tiempo. Triunfó por segunda vez en Le Mans y también ganó la distancia sprint por primera vez en Assen. Al día siguiente de su impresionante persecución al sprint, "Bez" se impuso en la carrera GP de la India.

Bezzecchi sufrió una fractura de clavícula a principios de octubre durante un entrenamiento en el Rancho Rossi de Tavullia, que llegó en el peor momento posible en la intensa fase final de la temporada. A pesar de ello, el italiano de 25 años consiguió su tercer puesto en el Campeonato del Mundo, incluida una medalla al sprint en Mandalika, sólo cinco días después de la operación de su clavícula derecha rota.

En una entrevista con SPEEDWEEK.com, el animado corredor de pelo rizado echa la vista atrás a un 2023 lleno de acontecimientos y mira hacia la próxima temporada del Campeonato del Mundo. Como siempre, Bez nos sorprende con alguna que otra declaración.

Marco, tu casco especial de Misano presentaba en septiembre tu lista de reproducción personal para la temporada, con melodías pegadizas ligeramente diferentes como "Simply the Bez", "Same beach, same team" y "Don't get rid of me (Again)". ¿Haría algún cambio en esta lista de éxitos cuando eche la vista atrás a toda la temporada?

Estas canciones están en el casco porque era la música adecuada en aquel momento. Ahora habría que hacer un casco completamente diferente. Pero yo no cambiaría las canciones.

¿Qué título de álbum le pondrías a tu temporada 2023?

¿Una canción? Es una pregunta difícil, demasiado difícil. (Se ríe.)

En otras palabras: ¿Qué momentos fueron especiales para usted, cuáles fueron sus momentos más destacados en 2023?

Hubo algunos momentos realmente geniales, afortunadamente hubo muchos. La victoria en la India fue sin duda maravillosa. Pero también diría que, al final, la lesión me trajo algunos buenos momentos. Después de lesionarme, hubo una verdadera escalada de emociones: Al principio, por supuesto, la desesperación; pero luego estaba totalmente motivado, quería operarme enseguida... y me fui directamente al gimnasio sin ni siquiera haber estado en casa; el regreso relámpago... Fueron cuatro días intensos, pero ahora que lo pienso, también fueron geniales.

Probablemente sea usted el primer piloto que menciona una lesión cuando se le pregunta por los momentos más destacados de una temporada.

Por supuesto que no fue agradable lesionarse. Pero todo lo que pasó después fue increíble: a las ocho de la tarde se tomó la decisión de que lo intentaría, a la mañana siguiente fui a Bolonia para una revisión con el Dr. Porcellini, luego a Milán y al avión, no llegué a la pista hasta las ocho de la mañana del viernes... Una historia realmente absurda, y por eso fue genial.

Una remontada genial que se vio recompensada con el tercer puesto en el sprint. Pecco Bagnaia lo expresó muy acertadamente en Misano cuando dijo que todos somos superhéroes y a veces hay que tenerlo presente. Es algo que me ha quedado grabado de la temporada pasada. Al igual que los rituales y gestos cuando te conviertes en uno con tus motos justo antes de la salida. ¿Su moto también se bautizará como Marianna en 2024?

Sí, la moto puede ser diferente, pero el equipo siempre será el mismo.

Si hablamos de momentos significativos, tu decisión de permanecer con tu equipo VR46 en 2024 es uno de ellos, a pesar de que habrías tenido la oportunidad de pilotar una moto de trabajo Ducati actual con Pramac. A medida que te hemos ido conociendo en los últimos años, esa parece ser más una decisión tomada con el corazón y no con la cabeza, ¿verdad?

Por supuesto, siempre doy la importancia adecuada a lo que me hace sentir bien. Pero no es sólo una decisión del corazón. Se basa en una cuidadosa consideración, que -porque me conozco- he acordado conmigo mismo. He pensado en lo que podría ser mejor para mí.



Hoy en día, en MotoGP hay que ser rápido enseguida. Traté de entender en mi cabeza de muchas maneras diferentes si podría haber llegado a la misma velocidad de inmediato con otras personas - porque tienes que estar allí en un abrir y cerrar de ojos.

La decisión se tomó a favor de tu gente. Como resultado, pilotarás el modelo del año pasado de la Desmosedici en el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, como hiciste cuando terminaste tercero en el Campeonato del Mundo de 2023. ¿Crees que es posible ganar el título con la GP23 en la temporada 2024?

Eso espero. La moto será sin duda fuerte al principio.

¿No te preocupa que las motos de fábrica puedan tener ventaja a medida que avance la temporada?

No, no me preocupa. Estoy preparado.