Marco Bezzecchi : "Ce n'est pas seulement une décision du cœur".

Marco Bezzecchi est monté sur le podium du sprint MotoGP en 2023, cinq jours seulement après une opération, et a décidé de ne pas passer chez Pramac et donc sur une Ducati actuelle pour 2024 : interview de la star de VR46.

Marco Bezzecchi, troisième du championnat du monde avec trois victoires et un total de sept podiums en 20 courses GP, compte parmi les pilotes les plus remarquables de l'année MotoGP 2023 : Sous la pluie de Termas de Río Hondo, le protégé de VR46 a remporté sa première course de MotoGP, ce qui lui a même permis de prendre la tête du classement du championnat. Il triomphe une deuxième fois au Mans et pour la première fois sur la distance du sprint à Assen. Lors de la première en Inde, "Bez" était dans une classe à part lors de la course GP, le lendemain de son impressionnante remontée au sprint.

La fracture de la clavicule dont Bezzecchi a été victime début octobre lors d'un entraînement au ranch Rossi à Tavullia est intervenue à un moment très défavorable dans la phase finale intensive de la saison. L'Italien de 25 ans a néanmoins assuré sa troisième place au championnat du monde, notamment avec une médaille de sprint à Mandalika, cinq jours à peine après l'intervention sur sa clavicule droite cassée.

Dans l'entretien qu'il a accordé à SPEEDWEEK.com, le jeune homme à la chevelure bouclée revient sur une année 2023 riche en événements et se projette sur la prochaine saison de championnat du monde. Comme toujours, Bez nous surprend avec l'une ou l'autre déclaration.

Marco, sur ton casque spécial de Misano, on pouvait lire en septembre ta playlist personnelle sur le déroulement de la saison, avec des vers d'oreille quelque peu modifiés comme "Simply the Bez", "Même plage, même équipe" ou "Ne m'écrasez pas (Again)". En faisant la rétrospective de toute ta saison, apporterais-tu des modifications à ce hit-parade ?

Ces chansons sont sur le casque parce que c'était la bonne musique à ce moment-là. Maintenant, il faudrait faire un casque complètement différent. Mais je ne changerais pas les chansons.

Quel titre d'album donnerais-tu à ta saison 2023 ?

Une seule chanson ? C'est difficile, une question trop difficile. (Il rit.)

En d'autres termes, quels ont été pour toi les moments particuliers, les moments forts de 2023 ?

Il y a eu quelques moments vraiment cools, heureusement il y en a eu beaucoup de beaux. La victoire en Inde était certainement magnifique. Mais je dirais aussi qu'au final, la blessure a apporté de bons moments. Après ma blessure, il y a eu une véritable escalade d'émotions : Au début, bien sûr, le désespoir ; mais ensuite, j'étais très motivée, je voulais me faire opérer tout de suite - et je suis allée directement au gymnase sans même être rentrée chez moi ; le retour éclair... C'était quatre jours intenses, mais quand j'y repense maintenant, c'était aussi cool.

Tu es probablement le premier coureur à citer une blessure lorsqu'on te demande quels sont les moments les plus marquants d'une saison.

Ce n'était évidemment pas agréable de se blesser. Mais tout ce qui s'est passé ensuite était incroyable : à 20 heures du soir, la décision a été prise que j'allais essayer, le lendemain matin, je suis allé à Bologne pour un contrôle chez le Dr Porcellini, puis j'ai continué jusqu'à Milan et j'ai pris l'avion, je ne suis arrivé sur le circuit que le vendredi matin à 8 heures... Une histoire vraiment absurde - et c'est pour cela que c'était cool.

Un retour cool, récompensé par une troisième place au sprint. Pecco Bagnaia l'a très bien formulé à Misano lorsqu'il a dit que vous étiez tous des super-héros et qu'il fallait parfois s'en souvenir. C'est une chose qui m'est restée en tête de la saison écoulée. Tout comme les rituels et les gestes lorsque vous ne faites qu'un avec vos motos juste avant le départ. Ta moto sera-t-elle aussi baptisée Marianna en 2024 ?

Oui, la moto est certes différente, mais l'équipe reste toujours la même.

Si nous parlons de moments importants, ta décision de rester avec ton équipe VR46 en 2024 en fait partie, même si tu aurais eu la chance de piloter une Ducati d'usine actuelle chez Pramac. D'après la façon dont nous t'avons connu ces dernières années, il semble que ce soit une décision prise par le cœur et non par la tête, n'est-ce pas ?

Bien sûr, j'accorde toujours de l'importance à ce qui me permet de me sentir bien. Mais ce n'est pas seulement une décision du cœur. Elle est le fruit d'une réflexion précise que j'ai menée avec moi-même, car je me connais. J'ai réfléchi à ce qui pourrait être mieux pour moi.



Aujourd'hui, en MotoGP, il faut être rapide du premier coup. J'ai essayé de comprendre de différentes manières dans ma tête si j'aurais pu atteindre la même vitesse tout de suite avec d'autres personnes - car il faut être là en un clin d'œil.

La décision a été prise en faveur des tiens. Tu seras donc dans le Pertamina Enduro VR46 Racing Team - comme lors de ta troisième place au championnat du monde en 2023 - sur le modèle de l'année précédente de la Desmosedici. Est-il possible, de ton point de vue, de remporter le titre lors de la saison 2024 sur la GP23 ?

J'espère que oui. Au début, la moto sera certainement forte.

Ne t'inquiètes-tu pas d'un éventuel avantage des motos d'usine pour la suite de la saison ?

Non, je ne suis pas inquiet. Je suis prêt.