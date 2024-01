Marco Bezzecchi: "Non solo una decisione di cuore".

Marco Bezzecchi è salito sul podio della MotoGP in volata nel 2023 solo cinque giorni dopo un'operazione e ha deciso di non passare a Pramac e quindi a una Ducati attuale per il 2024: il protagonista di VR46 in un'intervista.

Marco Bezzecchi è stato uno dei piloti di spicco dell'anno 2023 della MotoGP, finendo terzo nel Campionato del Mondo con tre vittorie e un totale di sette podi in 20 gare del GP: Il pupillo di VR46 ha vinto la sua prima gara di MotoGP sotto la pioggia a Termas de Río Hondo ed è stato anche in testa alla classifica del campionato per un certo periodo. Ha trionfato una seconda volta a Le Mans e ha vinto anche la distanza sprint per la prima volta ad Assen. Alla prima indiana, "Bez" era in una classe a sé stante nella gara del GP, il giorno dopo l'impressionante inseguimento in volata.

Bezzecchi ha subito la frattura della clavicola all'inizio di ottobre durante l'allenamento al Ranch Rossi di Tavullia, che è arrivata nel momento peggiore dell'intensa fase finale della stagione. Ciononostante, il 25enne italiano si è assicurato il terzo posto nel Campionato del Mondo, compresa una medaglia in volata a Mandalika, solo cinque giorni dopo l'operazione alla clavicola destra rotta.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, il vivace ciclista dai capelli ricci ripensa a un 2023 ricco di eventi e guarda alla prossima stagione del Campionato del Mondo. Come sempre, Bez ci sorprende con una o due dichiarazioni.

Marco, il tuo casco speciale di Misano ha presentato a settembre la tua playlist personale per la stagione, con brani orecchiabili leggermente diversi tra loro, come "Simply the Bez", "Same beach, same team" e "Don't get rid of me (Again)". Cambieresti qualcosa di questa hit list quando guardi indietro alla tua intera stagione?

Queste canzoni sono sul casco perché erano la musica giusta in quel momento. Ora si dovrebbe fare un casco completamente diverso. Ma non cambierei le canzoni.

Che titolo di album daresti alla tua stagione 2023?

Una canzone? È una domanda difficile, troppo difficile. (Ride).

In altre parole: quali sono stati i momenti speciali per te, quali sono stati i tuoi momenti salienti nel 2023?

Ci sono stati alcuni momenti davvero belli, fortunatamente ce ne sono stati molti altri. La vittoria in India è stata sicuramente meravigliosa. Ma direi anche che l'infortunio ha portato dei bei momenti. Dopo l'infortunio c'è stata una vera e propria escalation di emozioni: All'inizio, ovviamente, la disperazione; ma poi ero pienamente motivato, volevo operarmi subito - e sono andato subito in palestra senza nemmeno essere tornato a casa; il ritorno fulmineo... Sono stati quattro giorni intensi, ma se ci ripenso ora sono stati anche belli.

Lei è probabilmente il primo corridore in assoluto a citare un infortunio quando le si chiede quali siano stati i momenti salienti di una stagione.

Certo, non è stato bello infortunarsi. Ma tutto quello che è successo dopo è stato incredibile: la sera alle 20 si è deciso che avrei provato, la mattina dopo sono andato a Bologna per un controllo con il dottor Porcellini, poi a Milano e sull'aereo, sono arrivato in pista solo alle 8 di venerdì mattina... Una storia davvero assurda, ed è per questo che è stata forte.

Una bella rimonta che è stata premiata con il terzo posto in volata. Pecco Bagnaia ha detto molto bene a Misano quando ha detto che siete tutti supereroi e a volte bisogna tenerlo a mente. È una cosa che mi è rimasta impressa della scorsa stagione. Come i rituali e i gesti quando si diventa un tutt'uno con le moto prima della partenza. La sua moto sarà battezzata Marianna anche nel 2024?

Sì, la moto sarà diversa, ma la squadra sarà sempre la stessa.

Se parliamo di momenti significativi, la tua decisione di rimanere con il tuo team VR46 nel 2024 è uno di questi, anche se avresti avuto la possibilità di guidare una moto Ducati attuale con Pramac. Da come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni, questa sembra essere una decisione presa più con il cuore che con la testa, giusto?

Certo, attribuisco sempre la giusta importanza a ciò che mi fa stare bene. Ma non è solo una decisione del cuore. È basata su un'attenta riflessione che - poiché mi conosco - ho concordato con me stessa. Ho pensato a cosa potesse essere meglio per me.



Oggi in MotoGP bisogna essere subito veloci. Ho cercato di capire nella mia testa in molti modi diversi se avrei potuto raggiungere subito la stessa velocità con altre persone, perché bisogna essere lì in un batter d'occhio.

La decisione è stata presa a favore della tua gente. Di conseguenza, lei guiderà il modello di Desmosedici dello scorso anno nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team, come ha fatto quando è arrivato terzo nel Campionato del Mondo 2023. Pensa che sia possibile vincere il titolo con la GP23 nella stagione 2024?

Lo spero. La moto sarà sicuramente forte all'inizio.

Non è preoccupato che le moto ufficiali possano avere un vantaggio nel corso della stagione?

No, non sono preoccupato. Sono pronto.