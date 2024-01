Marco Bezzecchi: "Não se trata apenas de uma decisão do coração"

Marco Bezzecchi esteve no pódio de MotoGP em 2023 apenas cinco dias após uma operação e decidiu não mudar para a Pramac e, portanto, para uma Ducati atual para 2024: A estrela do VR46 numa entrevista.

Marco Bezzecchi foi um dos pilotos mais notáveis do ano de MotoGP de 2023, terminando em terceiro no Campeonato do Mundo com três vitórias e um total de sete subidas ao pódio em 20 corridas de GP: O protegido da VR46 venceu a sua primeira corrida de MotoGP à chuva nas Termas de Río Hondo e chegou a liderar a classificação do campeonato durante algum tempo. Triunfou uma segunda vez em Le Mans e também venceu a distância de sprint pela primeira vez em Assen. Na estreia na Índia, "Bez" esteve numa classe à parte na corrida de GP no dia seguinte à sua impressionante perseguição ao sprint.

Bezzecchi sofreu uma fratura da clavícula no início de outubro durante os treinos no Rancho Rossi em Tavullia, o que aconteceu na pior altura possível na intensa fase final da época. No entanto, o italiano de 25 anos garantiu o seu terceiro lugar no Campeonato do Mundo, incluindo uma medalha de sprint em Mandalika - apenas cinco dias após a operação à clavícula direita partida.

Numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, o animado ciclista de cabelo encaracolado faz uma retrospetiva de um 2023 cheio de acontecimentos e olha para a próxima época do Campeonato do Mundo. Como sempre, Bez surpreende-nos com uma ou duas declarações.

Marco, o teu capacete especial de Misano apresentou a tua lista de reprodução pessoal para a época em setembro, com melodias ligeiramente diferentes, como "Simply the Bez", "Same beach, same team" e "Don't get rid of me (Again)". Faria alguma alteração a esta lista de êxitos quando olhar para trás, para toda a sua época?

Estas canções estão no capacete porque era a música certa na altura. Agora teria de fazer um capacete completamente diferente. Mas eu não mudaria as músicas.

Que título daria ao álbum da época de 2023?

Uma música? Isso é difícil, uma pergunta demasiado difícil. (Ele ri-se.)

Por outras palavras: que momentos foram especiais para si, quais foram os seus pontos altos em 2023?

Houve alguns momentos muito fixes, felizmente houve muitos momentos fantásticos. A vitória na Índia foi certamente maravilhosa. Mas também diria que a lesão acabou por trazer alguns bons momentos. Depois de me ter lesionado, houve uma verdadeira escalada de emoções: Logo no início, claro, o desespero; mas depois estava completamente motivado, queria ser operado de imediato - e fui logo para o ginásio sem sequer ter estado em casa; o regresso relâmpago... Foram quatro dias intensos, mas, quando penso nisso agora, também foram muito fixes.

É provavelmente o primeiro piloto de sempre a mencionar uma lesão quando lhe perguntam quais os momentos mais marcantes de uma época.

Claro que não foi bom ter-me lesionado. Mas tudo o que aconteceu depois foi incrível: a decisão de tentar foi tomada às 20h00 dessa noite, na manhã seguinte fui a Bolonha para fazer um check-up com o Dr. Porcellini, depois fui para Milão e apanhei o avião, só cheguei à pista às 8h00 da manhã de sexta-feira... Uma história verdadeiramente absurda - e foi por isso que foi fixe.

Um regresso fantástico que foi recompensado com o terceiro lugar no sprint. Pecco Bagnaia disse-o muito corretamente em Misano quando afirmou que todos somos super-heróis e, por vezes, temos de ter isso em mente. É uma coisa que me ficou da época passada. Tal como os rituais e gestos quando nos tornamos unos com as nossas motos antes da partida. A sua bicicleta também vai ser baptizada Marianna em 2024?

Sim, a moto pode ser diferente, mas a equipa será sempre a mesma.

Se estamos a falar de momentos importantes, a sua decisão de ficar com a sua equipa VR46 em 2024 é um deles, apesar de ter tido a oportunidade de correr com uma Ducati Works atual com a Pramac. À medida que o fomos conhecendo ao longo dos últimos anos, essa parece ser mais uma decisão tomada pelo coração e não pela cabeça, certo?

Claro que dou sempre a devida importância ao que me faz sentir bem. Mas não se trata apenas de uma decisão do coração. É baseada numa ponderação cuidadosa, que - porque me conheço - concordei comigo próprio. Pensei no que poderia ser melhor para mim.



Hoje em dia, no MotoGP, temos de ser rápidos de imediato. Tentei perceber na minha cabeça, de muitas maneiras diferentes, se poderia ter atingido a mesma velocidade de imediato com outras pessoas - porque temos de estar lá num piscar de olhos.

A decisão foi tomada a favor do vosso pessoal. Como resultado, vai pilotar o modelo do ano passado da Desmosedici na Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tal como fez quando terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2023. Achas que é possível ganhar o título com a GP23 na época de 2024?

Espero que sim. A mota vai certamente ser forte no início.

Não te preocupa que as motos de fábrica possam ter uma vantagem à medida que a época avança?

Não, não estou preocupado. Estou preparado.