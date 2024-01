Marc Márquez en su debut con Ducati: "La velocidad está ahí"

Gresini Racing completó la foto de grupo en las redes sociales el 1 de enero con el nuevo dúo de pilotos para la temporada 2024: Alex Márquez comparte boxes con su hermano Marc Márquez, como hizo por última vez en el equipo oficial Repsol Honda en 2020.

El cambio del ocho veces campeón del mundo de la RC213V a la moto campeona del mundo la temporada pasada, la Ducati Desmosedici GP23, es de especial interés para los observadores y aficionados de cara al Campeonato del Mundo de MotoGP 2024.

El español, de 30 años, aún no estaba autorizado oficialmente a comentar su debut con Ducati en el test de Valencia, pero los colegas españoles de DAZN han publicado ahora las primeras impresiones de Marc, grabadas tras la primera jornada de entrenamientos invernales, justo a tiempo para el inicio del nuevo año natural.

"Estaba nervioso, tenía mariposas en el estómago", confesó Marc Márquez. "Aunque he ganado mucho, ha sido un gran cambio para mí". Sin embargo, la excitación dio paso rápidamente a las buenas sensaciones, como reveló sin palabras su significativa sonrisa tras la primera tanda. "Pude adaptarme mucho más rápido de lo esperado. Rápidamente me sentí muy cómodo, las sensaciones fueron muy buenas. Cogí velocidad sin esforzarme demasiado".

Incluso con el neumático trasero fresco, las sensaciones fueron buenas enseguida, como subrayó el cuarto puesto del destacado debutante de Ducati en la tabla de tiempos del test de Valencia.

"No me gusta comparar motos, y menos en público", dijo el seis veces campeón de MotoGP. "Pero la Ducati es una moto diferente que requiere un estilo de pilotaje distinto. Estoy cambiando a la moto campeona del mundo, así que está en mis manos. Hay muchos pilotos que son rápidos con esta moto".

"La velocidad está ahí, pero todavía necesito entender muchas cosas, también en términos de posición, y mejorar algunas cosas. No tanto para ser más rápido, sino sobre todo para ser más consistente".

Márquez añadió que la comunicación con el equipo también tiene que mejorar, ya que sólo pudo llevarse un mecánico de Honda, Javi Ortiz, y además tiene un nuevo jefe de equipo en el garaje de Gresini-Ducati, Frankie Carchedi. "He trabajado con la misma gente durante once años, ahora es un grupo nuevo, pero me han recibido muy bien en la familia. Todo es muy agradable. Eso también me ayuda a estar más relajado".

Resultados Test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431