Marc Márquez et ses débuts chez Ducati : "La vitesse est là".

Avec le dernier jour de l'année, les anciens contrats sont également de l'histoire ancienne. Dès à présent, Marc Márquez peut s'exprimer officiellement sur son nouvel employeur et sa Gresini-Ducati pour la saison MotoGP 2024.

Le 1er janvier, Gresini Racing a complété sur les réseaux sociaux la photo de groupe avec le nouveau duo de pilotes pour la saison 2024 : Alex Márquez partage le box avec son frère Marc Márquez, comme la dernière fois en 2020 dans l'équipe d'usine Repsol-Honda.

Le passage de l'octuple champion du monde de la RC213V à la moto championne du monde de la saison passée, la Ducati Desmosedici GP23, préoccupe tout particulièrement les observateurs et les fans à l'approche du championnat du monde MotoGP 2024.

L'Espagnol de 30 ans n'a pas encore pu s'exprimer officiellement sur ses débuts chez Ducati lors des tests de Valence, mais nos collègues espagnols de DAZN ont publié, juste à temps pour le début de la nouvelle année civile, les premières impressions de Marc, enregistrées après la première journée d'essais hivernaux.

"J'étais nerveux, j'avais des papillons dans le ventre", a avoué Marc Márquez. "Même si j'ai beaucoup gagné, c'était un grand changement pour moi". Mais l'excitation a rapidement fait place à un bon sentiment, comme l'avait déjà révélé son sourire éloquent sans paroles après le premier run. "J'ai pu m'adapter beaucoup plus rapidement que prévu. Je me suis rapidement senti très à l'aise, le feeling était très bon. Je suis arrivé à l'heure, sans essayer de manière excessive".

Même avec le pneu arrière frais, le feeling a tout de suite convenu, comme l'a confirmé la quatrième place de l'éminent nouveau venu chez Ducati sur la feuille des temps du test de Valence.

"Je n'aime pas comparer les motos, surtout en public", a déclaré le sextuple champion de MotoGP. "Mais la Ducati est une moto différente, qui demande un style de pilotage différent. Je passe à la moto championne du monde, donc c'est entre mes mains. Il y a beaucoup de pilotes qui sont rapides avec cette moto".

"La vitesse est là, mais je dois encore comprendre beaucoup de choses, notamment du point de vue de la position, et améliorer certaines choses. Pas tant pour être plus rapide, mais surtout pour être plus constant".

La communication avec l'équipe doit également s'améliorer, a ajouté Márquez, qui n'a pu emmener qu'un seul mécanicien de Honda, Javi Ortiz, et qui a également reçu un nouveau chef d'équipe, Frankie Carchedi, dans le box de Gresini Ducati. "J'ai travaillé pendant onze ans avec les mêmes personnes, maintenant c'est un nouveau groupe, mais j'ai été très bien accueilli dans la famille. Tout est très agréable. Cela aide aussi à être plus détendu".

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431