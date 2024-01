Marc Márquez al debutto in Ducati: "La velocità c'è".

Gresini Racing ha completato la foto di gruppo sui social media il 1° gennaio con la nuova coppia di piloti per la stagione 2024: Alex Márquez condivide il box con il fratello Marc Márquez, come ha fatto l'ultima volta nel team Repsol Honda works nel 2020.

Il passaggio dell'otto volte campione del mondo dalla RC213V alla moto campione del mondo della scorsa stagione, la Ducati Desmosedici GP23, è di particolare interesse per gli osservatori e gli appassionati in vista del Campionato del Mondo MotoGP 2024.

Al 30enne spagnolo non era ancora stato permesso di commentare ufficialmente il suo debutto in Ducati al test di Valencia, ma i colleghi spagnoli di DAZN hanno ora pubblicato le prime impressioni di Marc, registrate dopo il primo giorno di test invernali, giusto in tempo per l'inizio del nuovo anno solare.

"Ero nervoso, avevo le farfalle nello stomaco", ha confessato Marc Márquez. "Anche se ho guadagnato molto, è stato un grande cambiamento per me". Tuttavia, l'eccitazione ha lasciato rapidamente il posto a una buona sensazione, come ha rivelato senza parole il suo sorriso significativo dopo la prima manche. "Sono riuscito ad adattarmi molto più velocemente del previsto. Mi sono sentito subito a mio agio, le sensazioni erano ottime. Ho preso velocità senza sforzarmi troppo".

Anche con la gomma posteriore fresca, il feeling è stato immediato, come ha sottolineato il quarto posto del nuovo arrivato in casa Ducati nella classifica dei tempi del test di Valencia.

"Non mi piace confrontare le moto, soprattutto non in pubblico", ha detto il sei volte campione della MotoGP. "Ma la Ducati è una moto diversa che richiede uno stile di guida diverso. Sto passando alla moto del campione del mondo, quindi è nelle mie mani. Ci sono molti piloti che sono veloci su questa moto".

"La velocità c'è, ma devo ancora capire molte cose, anche in termini di posizione, e migliorare alcuni aspetti. Non tanto per diventare più veloce, ma soprattutto per essere più costante".

Márquez ha aggiunto che anche la comunicazione con la squadra deve migliorare, dato che ha potuto portare con sé un solo meccanico dalla Honda, Javi Ortiz, e ha anche un nuovo capo equipaggio nel garage Gresini-Ducati, Frankie Carchedi. "Ho lavorato con le stesse persone per undici anni, ora è un gruppo nuovo, ma sono stato accolto molto bene in famiglia. È tutto molto piacevole. Anche questo mi aiuta a essere più rilassato".

Risultati test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431