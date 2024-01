Marc Márquez na estreia da Ducati: "A velocidade está lá"

Com o último dia do ano, os contratos antigos também passaram à história e Marc Márquez pode agora comentar oficialmente o seu novo empregador e a sua Gresini-Ducati para a época de MotoGP de 2024.

A Gresini Racing completou a foto de grupo nas redes sociais, no dia 1 de janeiro, com a nova dupla de pilotos para a temporada de 2024: Alex Márquez partilha as boxes com o irmão Marc Márquez, tal como aconteceu pela última vez na equipa de trabalho da Repsol Honda em 2020.

A mudança do oito vezes campeão do mundo da RC213V para a moto campeã do mundo da época passada, a Ducati Desmosedici GP23, é de particular interesse para os observadores e fãs na corrida para o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2024.

O espanhol de 30 anos ainda não estava oficialmente autorizado a comentar a sua estreia na Ducati no teste de Valência, mas os colegas espanhóis da DAZN publicaram agora as primeiras impressões de Marc, que foram registadas após o primeiro dia de testes de inverno, mesmo a tempo do início do novo ano civil.

"Estava nervoso, tinha borboletas no estômago", confessou Marc Márquez. "Apesar de ter ganho muito, foi uma grande mudança para mim." No entanto, a excitação rapidamente deu lugar a um bom sentimento, como o seu sorriso significativo após a primeira corrida revelou sem palavras. "Consegui adaptar-me muito mais depressa do que esperava. Rapidamente me senti muito confortável, a sensação foi muito boa. Consegui ganhar velocidade sem me esforçar demasiado".

Mesmo com o pneu traseiro novo, a sensação foi boa desde o início, como sublinhou o quarto lugar do proeminente novato da Ducati na tabela de tempos do teste de Valência.

"Eu não gosto de comparar motos, especialmente em público", disse o seis vezes campeão de MotoGP. "Mas a Ducati é uma moto diferente que requer um estilo de pilotagem diferente. Estou a mudar para a moto campeã do mundo, por isso está nas minhas mãos. Há muitos pilotos que são rápidos com esta mota."

"A velocidade está lá, mas ainda preciso de perceber muitas coisas, também em termos de posição, e melhorar algumas coisas. Não tanto para me tornar mais rápido, mas acima de tudo para ser mais consistente."

Márquez acrescentou que a comunicação com a equipa também precisa de melhorar, já que só conseguiu levar um mecânico da Honda, Javi Ortiz, e também tem um novo chefe de equipa na garagem da Gresini-Ducati, Frankie Carchedi. "Trabalhei com as mesmas pessoas durante onze anos, agora é um novo grupo, mas fui muito bem recebido na família. Tudo é muito agradável. Isso também me ajuda a estar mais descontraído."

Resultados Teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431