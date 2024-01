2024: nuevo año, nuevos colores y nuevas esperanzas

Todo es nuevo en el nuevo año: El 1 de enero, el VR46 Racing Team de Valentino Rossi presentó su nuevo logotipo con el nuevo patrocinador principal "Pertamina Enduro", una empresa petrolera de Indonesia, que tomará el relevo de Mooney durante las tres próximas temporadas.

Repsol Honda mostró un primer clip corto del primer día de trabajo de Luca Marini como piloto oficial de Honda en Valencia a principios de año y Gresini Racing completó la foto de equipo con Marc junto a Alex Márquez. Nuestros colegas de DAZN publicaron las primeras declaraciones oficiales del seis veces Campeón del Mundo de MotoGP sobre su debut con Ducati en el test de Valencia.

MotoGP.com ha querido saber de boca de las estrellas de la categoría reina al inicio del nuevo año qué les gustaría ver en 2024. El Campeón del Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia respondió: "Disfrutar siendo rápido y ganando carreras, como en 2023".

Sin embargo, al piloto oficial de Ducati le gustaría, naturalmente, que la defensa de su título volviera a ser más difícil. "Quiero ser campeón del mundo en 2024", subrayó el subcampeón Jorge Martín, del Prima Pramac Racing Team. El mismo sueño expresaron Brad Binder, piloto oficial de Red Bull KTM, y Aleix Espargaró, capitán de Aprilia, a quienes les encantaría brindar a sus patrones su primer título de MotoGP.

Un muy alegre Maverick Viñales explicaba: "En lo que respecta a las carreras, me gustaría ganar diez carreras en 2024; se puede pedir ese deseo", sonreía el español, que persigue su primer triunfo sobre la Aprilia RS-GP. Esto le convertiría en el primer piloto de MotoGP en hacer historia con victorias en tres marcas diferentes. Sin embargo, el recién llegado de Yamaha Alex Rins y el piloto oficial de KTM Jack Miller también persiguen el mismo objetivo.

Las esperanzas de Año Nuevo de los pilotos que cambian de marca son particularmente interesantes. Marc Márquez mantiene un perfil bajo y sólo desea que no le afecten las lesiones por el momento.

Luca Marini, sucesor de Marc en el equipo oficial Repsol Honda, en cambio, se mostró lleno de entusiasmo: "Quiero luchar por el título de MotoGP". Johann Zarco, que también cambia Ducati por el LCR Honda, también es optimista: "Espero muchos podios".

Una esperanza que también comparte el excampeón del mundo Joan Mir tras un primer año difícil sobre la RC213V: Para 2024, espera "muchos podios... y alguna victoria también".

El desafortunado Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia), que tuvo que descansar tres veces en 2023 debido a una lesión, tiene una petición en particular de cara a la nueva temporada: "Espero que no me golpee ni me caiga ningún piloto en 2024".