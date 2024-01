2024 : nouvelle année, nouvelles couleurs et nouveaux espoirs

La nouvelle année apporte avec elle quelques changements passionnants et de nouvelles constellations. Ce que le champion du monde MotoGP Pecco Bagnaia, la nouvelle recrue Honda Luca Marini et leurs collègues souhaitent pour la saison 2024.

Tout est nouveau dans la nouvelle année : le 1er janvier, le VR46 Racing Team de Valentino Rossi a présenté son nouveau logo avec le nouveau sponsor titre "Pertamina Enduro", une société pétrolière d'Indonésie qui succède à Mooney pour les trois prochaines saisons.

En début d'année, Repsol Honda a montré un premier court clip de la première journée de travail de Luca Marini en tant que pilote officiel Honda à Valence et Gresini Racing a complété la photo de l'équipe avec Marc aux côtés d'Alex Márquez. Nos collègues de DAZN ont publié à ce sujet les premières déclarations officielles du sextuple champion du monde MotoGP concernant ses débuts chez Ducati lors des tests de Valence.

En ce début d'année, MotoGP.com a voulu savoir de la part des stars de la catégorie reine ce qu'elles souhaitaient pour 2024. Le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia a répondu : "Prendre du plaisir, être rapide et gagner des courses, comme en 2023".

Naturellement, de nombreux collègues aimeraient compliquer la défense du titre pour le pilote officiel Ducati. "Je souhaite être champion du monde en 2024", a souligné le vice-champion du monde Jorge Martin du Prima Pramac Racing Team. Le même rêve a été exprimé par le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder et le capitaine Aprilia Aleix Espargaró, qui aimeraient offrir à leurs employeurs leur premier titre en MotoGP.

C'est un Maverick Viñales de très bonne humeur qui a déclaré : "Si c'est pour devenir pilote, je souhaite gagner dix courses en 2024 - on peut le souhaiter", a souri l'Espagnol, qui court après son premier triomphe sur l'Aprilia RS-GP. Il deviendrait ainsi le premier pilote de MotoGP à remporter des victoires sur trois marques différentes. La nouvelle recrue Yamaha Alex Rins et le pilote d'usine KTM Jack Miller poursuivent le même objectif.

Les espoirs des pilotes qui changent de marque pour la nouvelle année sont particulièrement intéressants. Marc Márquez s'est fait discret, souhaitant simplement être épargné par les blessures pour le moment.

Luca Marini, le successeur de Marc dans l'équipe d'usine Repsol-Honda, a en revanche déclaré, plein d'entrain : "Je souhaite me battre pour le titre MotoGP". Johann Zarco, qui passe lui aussi d'une Ducati à une LCR-Honda, pratique lui aussi l'optimisme : "Je souhaite beaucoup de podiums".

Un espoir que partage également l'ex-champion du monde Joan Mir après une première année difficile sur la RC213V : Pour 2024, il souhaite "beaucoup de podiums - et aussi quelques victoires".

Le malchanceux Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia), qui a dû s'arrêter à trois reprises en 2023 pour cause de blessure, a surtout une requête en vue de la nouvelle saison : "Je souhaite qu'en 2024, aucun pilote ne me touche et ne me fasse tomber".