2024: nuovo anno, nuovi colori e nuove speranze

Il nuovo anno porta con sé alcuni eccitanti cambiamenti e nuove costellazioni. Cosa vogliono il campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia, il nuovo arrivato in Honda Luca Marini e altri per la stagione 2024.

Tutto è nuovo nel nuovo anno: il 1° gennaio, il VR46 Racing Team di Valentino Rossi ha presentato il suo nuovo logo con il nuovo title sponsor "Pertamina Enduro", un'azienda petrolifera indonesiana, che prenderà il posto di Mooney per le prossime tre stagioni.

Repsol Honda ha mostrato una prima breve clip del primo giorno di lavoro di Luca Marini come pilota ufficiale Honda a Valencia all'inizio dell'anno e Gresini Racing ha completato il quadro della squadra con Marc al fianco di Alex Márquez. I colleghi di DAZN hanno pubblicato le prime dichiarazioni ufficiali del sei volte campione del mondo della MotoGP sul suo debutto in Ducati nei test di Valencia.

MotoGP.com ha voluto sapere dai protagonisti della classe regina all'inizio del nuovo anno cosa vorrebbero vedere nel 2024. Il Campione del Mondo Francesco "Pecco" Bagnaia ha risposto: "Godere di velocità e vincere gare, come nel 2023".

Tuttavia, il pilota della Ducati vorrebbe naturalmente rendere più difficile la difesa del suo titolo. "Voglio essere campione del mondo nel 2024", ha sottolineato il secondo classificato Jorge Martin del Prima Pramac Racing Team. Lo stesso sogno è stato espresso dal pilota della Red Bull KTM Brad Binder e dal capitano dell'Aprilia Aleix Espargaró, che vorrebbero portare ai loro datori di lavoro il primo titolo della MotoGP.

Un Maverick Viñales molto allegro ha spiegato: "Quando si parla di corse, vorrei vincere dieci gare nel 2024: si può esprimere questo desiderio", ha sorriso lo spagnolo, che sta inseguendo il suo primo trionfo in sella all'Aprilia RS-GP. In questo modo diventerebbe il primo pilota della MotoGP a entrare nella storia con vittorie su tre marchi diversi. Tuttavia, anche il nuovo arrivato in Yamaha Alex Rins e il pilota ufficiale KTM Jack Miller stanno perseguendo lo stesso obiettivo.

Le speranze per il nuovo anno dei piloti che cambiano marca sono particolarmente interessanti. Marc Márquez ha mantenuto un profilo basso e si è augurato di non subire infortuni per il momento.

Luca Marini, il successore di Marc nel team Repsol Honda, è invece pieno di entusiasmo: "Voglio lottare per il titolo della MotoGP". Anche Johann Zarco, che passa da una Ducati alla LCR Honda, è ottimista: "Spero in molti podi".

Una speranza condivisa anche dall'ex campione del mondo Joan Mir, dopo un primo anno difficile in sella alla RC213V: Per il 2024, spera in "molti podi e anche in qualche vittoria".

Lo sfortunato Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia), che nel 2023 si è dovuto fermare per tre volte a causa di un infortunio, ha una richiesta in particolare per la nuova stagione: "Spero di non essere colpito e fatto cadere da nessun pilota nel 2024".