2024: Novo ano, novas cores e novas esperanças

Tudo é novo no novo ano: No dia 1 de janeiro, a VR46 Racing Team de Valentino Rossi apresentou o seu novo logótipo com o novo patrocinador "Pertamina Enduro", uma empresa petrolífera da Indonésia, que irá substituir a Mooney nas próximas três épocas.

A Repsol Honda mostrou um primeiro clip curto do primeiro dia de trabalho de Luca Marini como piloto de fábrica da Honda em Valência, no início do ano, e a Gresini Racing completou a imagem da equipa com Marc ao lado de Alex Márquez. Os nossos colegas do DAZN publicaram as primeiras declarações oficiais do hexacampeão do Mundo de MotoGP sobre a sua estreia com a Ducati no teste de Valência.

O MotoGP.com quis saber das estrelas da categoria rainha no início do novo ano o que gostariam de ver em 2024. O Campeão do Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia respondeu: "Gostar de ser rápido e ganhar corridas - como em 2023".

No entanto, o piloto da fábrica da Ducati gostaria naturalmente de tornar a defesa do seu título novamente mais difícil. "Quero ser campeão do mundo em 2024", sublinhou o segundo classificado, Jorge Martin, da Prima Pramac Racing Team. O mesmo sonho foi expresso pelo piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, e pelo capitão da Aprilia, Aleix Espargaró, que gostariam de trazer aos seus empregadores o seu primeiro título de MotoGP.

Um Maverick Viñales muito alegre explicou: "No que diz respeito às corridas, gostaria de ganhar dez corridas em 2024 - é um desejo que se pode fazer", sorriu o espanhol, que está a perseguir o seu primeiro triunfo com a Aprilia RS-GP. Isto torná-lo-ia no primeiro piloto de MotoGP a fazer história com vitórias em três marcas diferentes. No entanto, o recém-chegado à Yamaha Alex Rins e o piloto de fábrica da KTM Jack Miller também estão a perseguir o mesmo objetivo.

As esperanças de Ano Novo dos pilotos que estão a mudar de marca são particularmente interessantes. Marc Márquez manteve um perfil discreto e apenas desejou ser poupado a lesões por enquanto.

Luca Marini, o sucessor de Marc na equipa de fábrica da Repsol Honda, por outro lado, estava cheio de entusiasmo: "Quero lutar pelo título de MotoGP". Johann Zarco, que também está a mudar de uma Ducati para a LCR Honda, também está otimista: "Espero muitos lugares no pódio".

Uma esperança que o antigo campeão do mundo Joan Mir também partilha, depois de um primeiro ano difícil na RC213V: Para 2024, ele espera "muitos pódios - e algumas vitórias também".

O azarado Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia), que teve de fazer três pausas em 2023 devido a lesão, tem um pedido em particular para a nova época: "Espero não ser atingido e abalroado por nenhum piloto em 2024."