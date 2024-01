Valentino Rossi, légende du MotoGP : temps mort dans la neige

Valentino Rossi, icône du MotoGP et propriétaire du team VR46, passe ces jours-ci un nouveau congé du Nouvel An à la montagne et initie déjà sa fille Giulietta aux secrets de la vitesse.

Valentino Rossi (44 ans) profite en ce moment de ses vacances d'hiver dans les montagnes italiennes. Avec sa compagne Francesca Sofia Novello et sa fille Giulietta, le neuf fois champion du monde de moto passe à nouveau quelques jours dans le noble domaine de la Coupe du monde de ski de Madonna di Campiglio dans le Trentin.

L'année dernière, "Vale" avait choisi les jours de Noël pour se rendre à la montagne. Cette fois-ci, le voyage était à nouveau traditionnellement programmé autour du jour de l'an - et donc au moment idéal pour passer en revue l'année écoulée : "2023 a été une année pleine de grands résultats, Pecco a remporté son deuxième titre MotoGP consécutif et nos pilotes ont été très forts", s'est réjoui le "Dottore" en évoquant les performances de ses protégés de la VR46 Riders Academy et surtout du VR46 Racing Team maison, qui a fêté les trois premières victoires en MotoGP de son histoire grâce à Marco Bezzecchi.

Contrairement aux années précédentes, où de nombreux protégés de VR46 étaient présents à Madonna, cette fois-ci, Rossi et Novello passent de vraies vacances en famille. L'ambiance est joyeuse et Rossi et son entourage bénéficient d'un temps radieux ces jours-ci.

La fille de Rossi, Giulietta, aura déjà deux ans début mars 2024 et sera présente pour la deuxième fois à Madonna. Cette fois-ci, Giulietta peut donc déjà participer à certaines activités et s'est montrée enthousiaste à l'idée de faire ses premiers tours de gondole avec vue sur la montagne jusqu'aux restaurants des refuges. Avec son papa, elle a aussi déjà testé le snowboard. Vale a emmené sa fille assise sur sa planche de freestyle adorée, tandis que maman Francesca actionnait l'appareil photo de son téléphone portable.

Une nouvelle saison passionnante de sport automobile sur quatre roues attend le 115e vainqueur de Moto GP : il pilotera une BMW M4 GT3 en FIA WEC et donc aussi aux légendaires 24 Heures du Mans.

En tant que propriétaire d'une équipe MotoGP, Rossi aura également quelques nouveautés à son actif en 2024 : Avec Pertamina Enduro, la troupe de Tavullia disposera d'un nouveau sponsor titre pour les trois prochaines saisons, qui apportera un nouveau logo et, selon toute vraisemblance, un nouveau design.

Le frère de Rossi, Luca Marini, ayant rejoint l'équipe d'usine Repsol-Honda, Fabio Di Giannantonio a en outre été engagé à court terme pour succéder à Marco Bezzecchi, troisième du championnat du monde, et devenir son nouveau coéquipier. Le vainqueur du Qatar "Diggia" est le premier pilote titulaire de l'équipe VR46 à ne pas être issu de sa propre académie - à l'exception de Lorenzo Dalla Porta, qui n'a toutefois rejoint l'équipe Sky VR46 Racing de l'époque en 2016 qu'en cours de saison après la séparation de Romano Fenati dans le championnat du monde Moto3.