La leggenda della MotoGP Valentino Rossi: tempo sulla neve

Valentino Rossi (44) si sta godendo le vacanze invernali sulle montagne italiane. Insieme alla compagna Francesca Sofia Novello e alla figlia Giulietta, il nove volte campione del mondo di motociclismo sta trascorrendo ancora una volta alcuni giorni nella prestigiosa località di Coppa del Mondo di sci di Madonna di Campiglio, in Trentino.

L'anno scorso, "Vale" aveva scelto i giorni a ridosso del Natale per il suo viaggio in montagna. Anche questa volta il viaggio è stato programmato tradizionalmente a ridosso di Capodanno, e quindi il momento ideale per fare un bilancio dell'anno appena trascorso: "Il 2023 è stato un anno ricco di grandi risultati, Pecco ha vinto il suo secondo titolo consecutivo in MotoGP e i nostri piloti sono stati molto forti", ha detto il "Dottore", soddisfatto delle prestazioni dei suoi pupilli della VR46 Riders Academy e soprattutto del VR46 Racing Team interno, che ha festeggiato le prime tre vittorie in MotoGP nella storia della squadra grazie a Marco Bezzecchi.

A differenza degli anni precedenti, quando molti pupilli della VR46 erano presenti a Madonna, questa volta si tratta di una vera e propria vacanza in famiglia per Rossi e Novello. L'atmosfera è esuberante e Rossi e il suo entourage sono accompagnati dal tempo splendido di questi giorni.

La figlia di Rossi, Giulietta, compirà due anni all'inizio di marzo 2024 e partecipa per la seconda volta a Madonna. Questa volta, Giulietta è quindi già in grado di partecipare ad alcune attività ed è stata entusiasta, tra l'altro, delle prime gite in cabinovia con panorama sulle montagne e dei ristoranti dei rifugi. Ha anche già provato lo snowboard insieme al papà. Vale ha semplicemente ripreso la figlia seduta sulla sua amata tavola da freestyle, mentre mamma Francesca ha usato la fotocamera del cellulare.

Per il 115 volte vincitore di un GP di motociclismo si prospetta un'altra entusiasmante stagione agonistica su quattro ruote: guiderà una BMW M4 GT3 nel FIA WEC e quindi anche nella leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Come proprietario di un team di MotoGP, Rossi ha anche alcune novità da aspettarsi nel 2024: Con Pertamina Enduro, la squadra di Tavullia ha un nuovo title sponsor per le prossime tre stagioni, che porterà con sé un nuovo logo e, con ogni probabilità, un nuovo design.

Poiché il fratello di Rossi, Luca Marini, è passato al team Repsol Honda Works, è stato ingaggiato anche Fabio Di Giannantonio come successore e nuovo compagno di squadra di Marco Bezzecchi, che si è classificato terzo nel campionato mondiale. Il vincitore del Qatar "Diggia" è il primo pilota regolare del team VR46 che non proviene dall'accademia della squadra, a parte Lorenzo Dalla Porta, che è passato al campionato mondiale Moto3 solo nel 2016, durante la stagione in cui Romano Fenati ha lasciato l'allora Sky VR46 Racing Team.