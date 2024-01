Valentino Rossi, a lenda do MotoGP: Tempo na neve

Valentino Rossi (44) está atualmente a desfrutar das suas férias de inverno nas montanhas italianas. Juntamente com a sua companheira Francesca Sofia Novello e a sua filha Giulietta, o nove vezes campeão do mundo de motociclismo está mais uma vez a passar alguns dias na prestigiada estância da Taça do Mundo de Esqui de Madonna di Campiglio, em Trentino.

No ano passado, "Vale" escolheu os dias próximos do Natal para a sua viagem às montanhas. Desta vez, a viagem foi novamente agendada tradicionalmente para a véspera de Ano Novo - e, portanto, o momento ideal para rever o ano passado: "2023 foi um ano cheio de grandes resultados, Pecco ganhou o seu segundo título de MotoGP consecutivo e os nossos pilotos foram muito fortes", disse o "Dottore", encantado com o desempenho dos seus protegidos da VR46 Riders Academy e especialmente da VR46 Racing Team, que celebrou as três primeiras vitórias de MotoGP na história da equipa graças a Marco Bezzecchi.

Ao contrário dos anos anteriores, em que muitos dos pupilos do VR46 estiveram presentes em Madonna, desta vez é uma verdadeira festa de família para Rossi e Novello. O ambiente é exuberante e Rossi e a sua comitiva estão a ser acompanhados por um tempo glorioso.

A filha de Rossi, Giulietta, fará dois anos no início de março de 2024 e participa em Madonna pela segunda vez. Desta vez, Giulietta já pode participar em algumas das actividades e ficou encantada com os primeiros passeios de gôndola com vista para a montanha, com os restaurantes das cabanas de montanha, entre outras coisas. Também já experimentou o snowboard juntamente com o pai. Vale simplesmente fotografou a sua filha sentada na sua adorada prancha de freestyle, enquanto a mãe Francesca utilizou a câmara do seu telemóvel.

O 115 vezes vencedor de um GP de motociclismo tem, então, reservada mais uma emocionante época de corridas sobre quatro rodas: vai conduzir um BMW M4 GT3 no FIA WEC e, consequentemente, também nas lendárias 24 Horas de Le Mans.

Como proprietário de uma equipa de MotoGP, Rossi também tem algumas novidades para esperar em 2024: Com a Pertamina Enduro, a equipa de Tavullia tem um novo patrocinador para as próximas três épocas, o que trará consigo um novo logótipo e, muito provavelmente, um novo design.

Enquanto o irmão de Rossi, Luca Marini, se mudou para a equipa de trabalho da Repsol Honda, Fabio Di Giannantonio também foi contratado como sucessor e novo companheiro de equipa de Marco Bezzecchi, que terminou em terceiro no campeonato do mundo. O vencedor do Qatar, "Diggia", é o primeiro piloto regular da equipa VR46 que não vem da própria academia da equipa - para além de Lorenzo Dalla Porta, que só subiu ao Campeonato do Mundo de Moto3 em 2016, durante a época em que Romano Fenati deixou a então Sky VR46 Racing Team.