¿Sacará 2024 al "verdadero Morbidelli"?

Las cartas se han barajado a fondo de cara a la temporada 2024 de MotoGP: sólo cinco de los once dúos de pilotos se mantienen sin cambios, el equipo cliente de Aprilia tiene un nuevo propietario en Trackhouse y un prometedor novato se une a la categoría reina en la forma del Campeón del Mundo de Moto2 Pedro Acosta.

De los cinco pilotos que han cambiado de fabricante para la nueva temporada, el recién llegado de Ducati, Marc Márquez, domina los titulares. Es comprensible, después de todo, que el ocho veces campeón del mundo dijera adiós a su familia Repsol Honda tras once años, seis títulos de MotoGP, cinco triple coronas, 59 victorias en GP, 101 podios y 64 pole positions gracias a una rescisión anticipada de su contrato, para subirse en su lugar a una Desmosedici GP23 de la temporada anterior con el equipo privado Gresini Racing Team.

A la sombra del monumental cambio de Márquez, casi pasa desapercibido el hecho de que Franco Morbidelli surgió como quizás el mayor ganador del turbulento carrusel de traspasos de pretemporada: el campeón de Moto2 en 2017 y subcampeón de MotoGP en 2020 pasa de la tambaleante M1 (Yamaha experimentó su segunda temporada sin victorias en MotoGP después de 2003) a una Ducati GP24 en el Prima Pramac Racing.

'Franky' lo ha pasado mal como piloto oficial de Yamaha desde septiembre de 2021, con escasos éxitos salvo dos cuartos puestos en condiciones especiales de adherencia en Argentina al inicio de la temporada 2023. Con una máquina oficial de Borgo Panigale, el protegido de VR46, de 29 años, está en una posición ideal para volver a lo más alto en 2024 junto al subcampeón Jorge Martín. ¿Volveremos a ver al viejo "Mórbido"? Después de todo, ganó tres carreras de MotoGP en 2020 en su camino hacia el subcampeonato en la acortada temporada del coronavirus.

El director del equipo Pramac, Gino Borsoi, confía en que el recién llegado pueda aprovechar los éxitos pasados: "Estoy convencido de que Franco se encontrará bien en un principio en nuestro equipo y, sin duda, también muy bien sobre la mejor moto del campeonato. Después nos tocará a nosotros trabajar para que Franco Morbidelli vuelva a estar donde creo que debe estar. No debemos olvidar que luchó por el título mundial en 2020. No hemos visto al verdadero Morbidelli en los últimos dos años. Espero de verdad que volvamos a verle en 2024. Espero que luchemos por podios y también por algo más grande".

"Está claro que es un camino largo", admite el italiano de 49 años en referencia a su compatriota. "Habrá una fase en la que tendrá que adaptarse y entender cómo funciona el equipo. Pero con el talento que tiene, no creo que le lleve mucho tiempo".

"Uno de los objetivos más importantes del equipo Prima Pramac es devolver a Morbidelli al lugar al que pertenece", dejó claro Borsoi en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com.

Los primeros pasos de la cooperación se dieron en el test de Valencia, a finales de noviembre. ¿Qué impresión causó Morbidelli durante su primera estancia en el garaje Pramac? "Sólo fue un día, o un día y medio, porque también nos vimos el lunes. No es mucho tiempo para hacer un juicio", dijo Borsoi. "Pero me parece un tipo fantástico, tiene una personalidad fantástica. Por lo que he visto hasta ahora: Parece muy fácil hablar con él. Es muy abierto, escucha cuando se trata de lo que necesita. Creo que gracias a estas cualidades trabajaremos muy bien juntos desde el principio".

"Estas cualidades probablemente también acelerarán el camino que debe seguir para ser competitivo", añadió Gino Borsoi. "Es un placer tener a una persona así en el box, un piloto con un carácter alegre y una fuerte voluntad de demostrar que sigue siendo el Franco Morbidelli".

Resultado Test de Valencia (28 de noviembre de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 después de 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.