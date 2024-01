2024 fera-t-il apparaître le "vrai Morbidelli" ?

Avant la saison 2024 du MotoGP, les cartes ont été fortement rebattues : seuls cinq des onze duos de pilotes sont restés inchangés, l'équipe cliente d'Aprilia a un nouveau propriétaire avec Trackhouse et, en plus, le champion du monde Moto2 Pedro Acosta, une recrue prometteuse, fait son entrée dans la catégorie reine.

Parmi les cinq pilotes qui ont changé de constructeur pour la nouvelle saison, le nouveau venu chez Ducati, Marc Márquez, fait la une des journaux. C'est compréhensible, car l'octuple champion du monde a fait ses adieux à sa famille Repsol-Honda grâce à une résiliation anticipée de son contrat après onze ans, six titres MotoGP, cinq triples couronnes, 59 victoires en GP, 101 podiums et 64 pole positions - pour enfourcher à la place une Desmosedici GP23 de la saison précédente dans l'équipe privée Gresini Racing.

Dans l'ombre du changement monumental de Márquez, on oublie presque que Franco Morbidelli est peut-être le plus grand gagnant du carrousel de transferts turbulent de l'intersaison : de la M1 en difficulté (Yamaha a connu en 2023 sa deuxième saison sans victoire en MotoGP après 2003), le champion Moto2 de 2017 et vice-champion du monde MotoGP de 2020 passe à une Ducati GP24 chez Prima Pramac Racing.

En tant que pilote officiel Yamaha, "Franky" a connu une période laborieuse depuis septembre 2021, à l'exception de deux quatrièmes places dans des conditions d'adhérence particulières en Argentine au début de la saison 2023, les expériences réussies ont été rares. En 2024, sur une machine d'usine actuelle de Borgo Panigale, le protégé de VR46, âgé de 29 ans, dispose de tous les atouts pour revenir au premier plan aux côtés du vice-champion du monde Jorge Martin. Reverra-t-on le vieux "morbido" ? Après tout, en 2020, il a remporté trois courses MotoGP sur le chemin du titre de vice-champion lors de la saison Corona raccourcie.

Le manager de l'équipe Pramac, Gino Borsoi, pense que le nouveau venu pourra renouer avec les succès passés : "Je suis convaincu que Franco s'adaptera tout d'abord bien à notre équipe et certainement aussi très bien à la meilleure moto du plateau. Ce sera ensuite à nous de travailler et de ramener Franco Morbidelli là où je pense qu'il doit être. Nous ne devons pas oublier qu'il s'est battu pour le titre de champion du monde en 2020. Au cours des deux dernières années, nous n'avons pas vu le vrai Morbidelli. J'espère vraiment que nous le reverrons en 2024. J'espère que nous nous battrons pour les podiums et aussi pour quelque chose de plus grand".

"Il est clair que le chemin sera long", a reconnu l'Italien de 49 ans en parlant de son compatriote. "Il y aura une phase pendant laquelle il devra s'adapter et comprendre comment l'équipe travaille. Mais avec le talent qu'il apporte, je ne pense pas qu'il en ait pour longtemps".

"C'est l'un des principaux objectifs de l'équipe Prima-Pramac de ramener Morbidelli là où il doit être", a clairement indiqué Borsoi lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

Les premiers pas de cette collaboration ont été posés fin novembre lors des tests de Valence. Quelle impression Morbidelli a-t-il laissée lors de sa première utilisation dans le box Pramac ? "Ce n'était qu'un jour - ou un jour et demi, car nous nous sommes aussi vus lundi. C'est peu de temps pour porter un jugement", a prévenu Borsoi. "Mais il me semble être un type fantastique, il a une personnalité fantastique. Ce que j'ai vu jusqu'à présent : Il semble très facile de parler avec lui. Il est très ouvert, à l'écoute de ce dont il a besoin. Je pense que grâce à ces qualités, nous allons très bien travailler ensemble dès le début".

"Probablement que ces qualités vont aussi accélérer ce chemin qu'il doit parcourir pour être compétitif", a ajouté Gino Borsoi. "C'est un plaisir d'avoir une telle personne dans le box - un pilote avec un esprit ensoleillé et une forte volonté de montrer qu'il est toujours le Franco Morbidelli".

Résultat du test de Valence (28 novembre 2023) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.