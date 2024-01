Il 2024 farà emergere il "vero Morbidelli"?

Le carte sono state completamente rimescolate in vista della stagione 2024 della MotoGP: solo cinque delle undici coppie di piloti sono rimaste invariate, il team clienti Aprilia ha un nuovo proprietario in Trackhouse e un promettente debuttante si unisce alla classe regina sotto forma del campione del mondo Moto2 Pedro Acosta.

Dei cinque piloti che hanno cambiato costruttore per la nuova stagione, il nuovo arrivato in Ducati Marc Márquez sta dominando i titoli dei giornali. Comprensibilmente, dopo tutto, l'otto volte campione del mondo ha salutato la sua famiglia Repsol Honda dopo undici anni, sei titoli della MotoGP, cinque triple crown, 59 vittorie in GP, 101 podi e 64 pole position grazie alla risoluzione anticipata del suo contratto - per salire invece su una Desmosedici GP23 della stagione precedente con il team privato Gresini Racing.

All'ombra del monumentale passaggio di Márquez, il fatto che Franco Morbidelli sia emerso come il più grande vincitore della turbolenta giostra dei trasferimenti pre-stagionali passa quasi inosservato: il campione 2017 della Moto2 e vicecampione 2020 della MotoGP passa dalla vacillante M1 (la Yamaha ha vissuto la sua seconda stagione senza vittorie in MotoGP dopo il 2003) a una Ducati GP24 del Prima Pramac Racing.

'Franky' ha avuto un periodo difficile come pilota ufficiale Yamaha dal settembre 2021, con pochi successi a parte due quarti posti in condizioni di aderenza speciale in Argentina all'inizio della stagione 2023. In sella all'attuale moto ufficiale di Borgo Panigale, il 29enne pupillo di VR46 è nella posizione ideale per tornare al vertice nel 2024, al fianco del secondo classificato Jorge Martin. Rivedremo il vecchio "Morbido"? Dopo tutto, ha vinto tre gare della MotoGP nel 2020, conquistando il secondo posto nella stagione ridotta del coronavirus.

Il Team Manager di Pramac Gino Borsoi è fiducioso che il nuovo arrivato possa fare tesoro dei successi ottenuti in passato: "Sono convinto che Franco si troverà inizialmente bene nel nostro team e sicuramente anche molto bene sulla migliore moto del settore. Starà poi a noi lavorare su questo aspetto e riportare Franco Morbidelli al suo posto. Non dobbiamo dimenticare che ha lottato per il titolo mondiale nel 2020. Negli ultimi due anni non abbiamo visto il vero Morbidelli. Spero davvero che lo rivedremo nel 2024. Spero che lotteremo per i podi e anche per qualcosa di più grande".

"È chiaro che la strada è lunga", ha ammesso il 49enne italiano pensando al suo connazionale. "Ci sarà una fase in cui dovrà adattarsi e capire come funziona la squadra. Ma con il talento che ha, non credo che gli ci vorrà molto".

"Uno degli obiettivi più importanti del team Prima Pramac è riportare Morbidelli al suo posto", ha chiarito Borsoi in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

I primi passi della collaborazione sono stati fatti nei test di Valencia alla fine di novembre. Che impressione ha fatto Morbidelli durante il suo primo periodo nel garage Pramac? "È stato solo un giorno - o un giorno e mezzo, perché ci siamo visti anche lunedì. Non è molto tempo per dare un giudizio", ha detto Borsoi. "Ma mi sembra un ragazzo fantastico, ha una personalità fantastica. Per quello che ho visto finora: Sembra molto facile parlare con lui. È molto aperto, ascolta quando si tratta di ciò di cui ha bisogno. Credo che grazie a queste qualità lavoreremo molto bene insieme fin dall'inizio".

"Queste qualità probabilmente accelereranno anche il percorso che deve fare per essere competitivo", ha aggiunto Gino Borsoi. "È un piacere avere nel box una persona così, un pilota con un carattere solare e una forte volontà di dimostrare che è ancora il Franco Morbidelli".

Risultato test di Valencia (28 novembre 2023):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.