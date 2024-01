Será que em 2024 vai aparecer o "verdadeiro Morbidelli"?

Franco Morbidelli está a mudar para a equipa Prima Pramac, campeã do mundo em 2024 e, portanto, para uma máquina de fábrica da Ducati. O chefe de equipa Gino Borsoi está impressionado com o vice-campeão de MotoGP de 2020.

As cartas foram completamente baralhadas antes da temporada de MotoGP de 2024: apenas cinco das onze duplas de pilotos permanecem inalteradas, a equipa cliente da Aprilia tem um novo proprietário na Trackhouse e um promissor estreante junta-se à categoria rainha na forma do Campeão do Mundo de Moto2 Pedro Acosta.

Dos cinco pilotos que mudaram de fabricante para a nova época, o recém-chegado Marc Márquez, da Ducati, está a dominar as manchetes. É compreensível, afinal de contas, o oito vezes campeão do mundo despediu-se da sua família Repsol Honda após onze anos, seis títulos de MotoGP, cinco triplas coroas, 59 vitórias em GP, 101 pódios e 64 pole positions, graças a uma rescisão antecipada do seu contrato - para, em vez disso, subir para uma Desmosedici GP23 da época anterior com a equipa privada Gresini Racing Team.

Na sombra da monumental troca de Márquez, o facto de Franco Morbidelli ter emergido como talvez o maior vencedor do turbulento carrossel de transferências da pré-temporada quase passa despercebido: o campeão de Moto2 de 2017 e vice-campeão de MotoGP de 2020 passa da vacilante M1 (a Yamaha teve a sua segunda temporada sem vitórias no MotoGP depois de 2003) para uma Ducati GP24 na Prima Pramac Racing.

'Franky' teve um momento difícil como piloto de fábrica da Yamaha desde setembro de 2021, com sucessos poucos e distantes entre si, além de dois quartos lugares em condições especiais de aderência na Argentina no início da temporada de 2023. Em uma máquina de fábrica atual de Borgo Panigale, o protegido VR46 de 29 anos está idealmente posicionado para retornar ao topo em 2024 ao lado do vice-campeão Jorge Martin. Será que vamos ver o velho "Morbido" novamente? Afinal, ele venceu três corridas de MotoGP em 2020 a caminho do vice-campeonato na temporada encurtada do coronavírus.

O Team Manager da Pramac, Gino Borsoi, está confiante de que o recém-chegado pode aproveitar os sucessos do passado: "Estou convencido de que Franco vai inicialmente encontrar-se bem na nossa equipa e certamente também muito bem na melhor moto do campo. Depois, caber-nos-á a nós trabalhar para que Franco Morbidelli volte ao lugar onde penso que deve estar. Não nos podemos esquecer que ele lutou pelo título mundial em 2020. Não vimos o verdadeiro Morbidelli nos últimos dois anos. Espero sinceramente que o voltemos a ver em 2024. Espero que estejamos a lutar por pódios e também por algo maior".

"É claro que o caminho é longo", admitiu o italiano de 49 anos em relação ao seu compatriota. "Haverá uma fase em que ele terá de se adaptar e entender como a equipa funciona. Mas, com o talento que ele tem, acho que não vai demorar muito."

"Um dos objectivos mais importantes da equipa Prima Pramac é trazer Morbidelli de volta ao lugar onde ele pertence", disse Borsoi numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

Os primeiros passos da cooperação foram dados no teste de Valência no final de novembro. Que impressão é que Morbidelli deixou durante a sua primeira passagem pela garagem da Pramac? "Foi apenas um dia - ou um dia e meio, porque também nos vimos na segunda-feira. Não é muito tempo para fazer um julgamento", disse Borsoi. "Mas ele parece-me ser um tipo fantástico, tem uma personalidade fantástica. Pelo que vi até agora: Parece-me muito fácil falar com ele. É muito aberto, ouve as suas necessidades. Acredito que, graças a estas qualidades, vamos trabalhar muito bem juntos desde o início".

"Estas qualidades também irão provavelmente acelerar o caminho que ele precisa de percorrer para ser competitivo", acrescentou Gino Borsoi. "É um prazer ter uma pessoa assim na equipa - um piloto com uma disposição solarenga e uma forte vontade de mostrar que ainda é o Franco Morbidelli."

Resultado do teste de Valência (28 de novembro de 2023):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.