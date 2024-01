Luca Marini : ce qui l'a conduit chez Repsol Honda

Le fait que Luca Marini ait quitté l'équipe familiale de son demi-frère Valentino Rossi pour passer d'une Ducati - certes une GP23 de la saison précédente, mais toujours la référence dans le peloton actuel du MotoGP - à l'équipe d'usine Repsol-Honda, autrefois couronnée de succès, mais qui est tombée en désuétude au cours des dernières saisons, peut à première vue susciter l'étonnement. Mais en réalité, "Maro" s'est vu offrir une chance peut-être unique de sortir un peu de l'ombre imposante de son frère et neuf fois champion du monde en tant que pilote d'usine dans la catégorie reine du sport motocycliste et d'écrire un peu sa propre histoire.

De plus, Marini, aujourd'hui âgé de 26 ans, portait déjà un cuir Repsol en tant que bambin il y a 20 ans, lorsque "Vale" courait encore pour le plus grand constructeur de motos du monde et contribuait à l'impressionnant palmarès du Japonais, toujours largement en tête du palmarès du MotoGP avec un total de 157 victoires (dont 20 pour Valentino Rossi).

"C'est quelque chose d'incroyable, comme si c'était le destin", s'est enthousiasmé Marini lors de sa première interview officielle sous les couleurs de Repsol Honda. "Je ne me souviens plus exactement pourquoi j'avais cette combinaison de cuir. Mais je me souviens que j'étais très heureux de porter ces couleurs, parce qu'à l'époque, justement dans ces années-là, c'était incroyable - comme chaque année dans l'histoire du MotoGP avec les couleurs Repsol Honda était incroyable. C'est un grand plaisir de les porter maintenant en MotoGP", a souligné le nouveau venu chez Honda.

On sait comment cela s'est passé : Marc Márquez a résilié à la fin de la saison 2023 son contrat qui courait en fait jusqu'à la fin de l'année 2024, afin de retrouver tout d'abord le sourire et le plaisir de piloter une moto au sein de l'équipe privée Gresini Racing - comme l'octuple champion du monde aime à le dire - après les blessures, les innombrables chutes(29 rien que la saison dernière - un record négatif personnel) et les maigres résultats obtenus sur une Ducati.

En octobre et novembre, le HRC a donc dû chercher à court terme un remplaçant à sa figure de proue de longue date - et parmi les quelques candidats disponibles et volontaires, Luca Marini a eu la préférence.

"Ce fut un choc lorsque Marc a annoncé son changement", a raconté le nouveau venu chez Honda lui-même. "Avec mon groupe, avec mon manager, nous avons essayé de trouver un moyen d'aborder ce nouveau projet, de l'améliorer ensemble et d'essayer de mettre en place une meilleure moto pour revenir au sommet et gagner des courses et des titres. Voilà notre objectif et je suis convaincu qu'il y aura des moments très gratifiants".

Pourquoi l'Italien de 26 ans a-t-il voulu rejoindre le HRC ? "Tout d'abord, ce sont les meilleurs de l'histoire. Les chiffres et les statistiques parlent d'eux-mêmes. C'est un moment très particulier maintenant, mais je pense que nous avons la force de revenir très vite. Je vais essayer de mettre mon feedback et toute mon énergie dans ce projet, et je suis convaincu que si nous trouvons la bonne direction, nous aurons la puissance pour être au top pendant de nombreuses années".

Luca Marini s'est vu attribuer un contrat de deux ans par la Honda Racing Corporation. Pour sa première saison sur la RC213V, il s'est fixé les objectifs suivants : "Je veux commencer sans préjugés. Nous devons comprendre notre vitesse et notre potentiel après le premier test officiel et trouver notre équilibre. Nous devons trouver un moyen de battre nos adversaires directs, c'est-à-dire d'abord mes collègues de marque qui sont sur la même moto. De mon côté, c'est le premier objectif. Mais je veux aussi regarder devant moi et essayer de décrocher un podium ou une victoire sur cette moto. Je sais que ce sera peut-être difficile, mais nous devons regarder vers l'avant", a affirmé le huitième du championnat du monde 2023 et vice-champion du monde Moto2 2020.

Lors de sa première prise de contact avec son nouvel outil de travail et sa nouvelle équipe, Marini s'est tout de suite classé dixième lors du test de Valence. "Le premier jour a été formidable et c'est une véritable course poursuite", a-t-il confié rétrospectivement. "Mais nous aurons tout le temps de parler avec tous les membres de l'équipe pendant l'hiver, les essais et la saison. Il y a tellement de gens et c'est tout simplement un rêve de travailler avec tous ces gens et aussi avec les Japonais. J'ai un très bon sentiment, j'adore cette culture. Nous pouvons construire de bonnes synergies", est convaincu l'Italien.

Le prochain test en piste sera le test de Sepang début février. Comme Honda profite des nouvelles concessions, Marini pourra également monter sur la nouvelle RC213V dès le shakedown test du 1er au 3 février.