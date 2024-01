Luca Marini: cosa lo ha portato in Repsol Honda

Nella sua prima intervista ufficiale come pilota ufficiale Honda, Luca Marini parla dei suoi primi ricordi con i gloriosi colori Repsol e dei suoi obiettivi per la stagione 2024 della MotoGP.

Il fatto che Luca Marini abbia lasciato il team di proprietà della famiglia del fratellastro Valentino Rossi per passare da una Ducati - una GP23 della stagione precedente, ma sempre il riferimento dell'attuale MotoGP - al team di lavoro Repsol Honda, un tempo di grande successo e in crisi nelle ultime stagioni, può sembrare a prima vista sorprendente. In realtà, però, a "Maro" è stata offerta un'opportunità forse unica di uscire dall'ombra potente del fratello e nove volte campione del mondo come pilota ufficiale nella classe regina del motociclismo e di scrivere in qualche modo la propria storia.

Per di più, l'ormai 26enne Marini indossava la tuta Repsol già da giovane, 20 anni fa, quando "Vale" correva ancora per la più grande casa motociclistica del mondo e contribuiva all'impressionante record di successi del team giapponese, che è ancora molto avanti nella classifica della MotoGP con un totale di 157 vittorie (20 delle quali di Valentino Rossi).

"È qualcosa di incredibile, come se fosse destino", ha dichiarato Marini nella sua prima intervista ufficiale con i colori Repsol Honda. "Non ricordo esattamente perché avevo questa tuta di pelle. Ma ricordo che ero molto felice di indossare quei colori perché all'epoca, soprattutto in quegli anni, era incredibile - come ogni anno nella storia della MotoGP con i colori Repsol Honda era incredibile. È un grande piacere indossarli ora in MotoGP", ha sottolineato il nuovo arrivato in Honda.

Come si sia arrivati a questo punto è noto: Marc Márquez ha rescisso il suo contratto, che in realtà sarebbe dovuto durare fino alla fine del 2024, al termine della stagione 2023 per ritrovare il sorriso e il divertimento nel motociclismo dopo gli infortuni, le innumerevoli cadute(29 solo nella scorsa stagione - record negativo personale) e i magri risultati in sella alla Ducati del team privato Gresini Racing - come ama dire lo stesso otto volte campione del mondo.

Nei mesi di ottobre e novembre, l'HRC ha quindi dovuto cercare un sostituto per la sua figura di lunga data con un breve preavviso, e Luca Marini è stato scelto tra i pochi candidati disponibili e disposti a farlo.

"È stato uno shock quando Marc ha annunciato il suo trasferimento", ha detto lo stesso nuovo arrivato in Honda. "Con il mio gruppo, con il mio manager, abbiamo cercato di trovare un modo per affrontare questo nuovo progetto, per migliorarlo insieme e cercare di realizzare una moto migliore per tornare al top e vincere gare e titoli. Questo è il nostro obiettivo e sono convinto che ci saranno momenti molto appaganti".

Perché il 26enne italiano ha voluto unirsi alla HRC? "Prima di tutto perché sono i migliori della storia. I numeri e le statistiche parlano da soli. Ora è un momento molto particolare, ma credo che abbiamo la forza di tornare molto presto. Cercherò di mettere il mio feedback e tutta la mia energia in questo progetto e sono convinto che se troveremo la giusta direzione, avremo la forza di essere al top per molti anni a venire".

Luca Marini ha ricevuto un contratto biennale dalla Honda Racing Corporation. Per la sua prima stagione in sella alla RC213V, ha dichiarato: "Voglio iniziare con la mente aperta. Dobbiamo capire la nostra velocità e il nostro potenziale dopo il primo test ufficiale e trovare il nostro equilibrio. Dobbiamo trovare un modo per battere i nostri avversari diretti, quindi prima di tutto i miei colleghi di marca che sono sulla stessa moto. Questo è il mio primo obiettivo. Ma voglio anche guardare avanti e cercare di ottenere un podio o una vittoria con questa moto. So che potrebbe essere difficile, ma dobbiamo guardare avanti", ha confermato il vicecampione del mondo 2023 e campione del mondo Moto2 2020.

Marini si è subito classificato decimo nei test di Valencia, dove ha avuto modo di conoscere per la prima volta la sua nuova moto e la sua squadra. "Il primo giorno è stato fantastico e quasi ossessionante", ha rivelato a posteriori. "Ma avremo tutto il tempo di parlare con tutti i membri della squadra in inverno, durante i test e poi anche durante la stagione. Ci sono così tante persone ed è un sogno lavorare con tutte queste persone e anche con i giapponesi. Ho un ottimo feeling, mi piace la cultura del posto. Possiamo costruire buone sinergie", è convinto l'italiano.

Il prossimo test in pista sarà quello di Sepang all'inizio di febbraio. Poiché la Honda beneficerà delle nuove concessioni, Marini potrà anche guidare la nuova RC213V durante lo shakedown test dall'1 al 3 febbraio.