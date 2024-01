Luca Marini: O que o trouxe à Repsol Honda

O facto de Luca Marini ter abandonado a equipa familiar do seu meio-irmão Valentino Rossi para mudar de uma Ducati - uma GP23 da época anterior, mas que continua a ser a referência no atual campo de MotoGP - para a outrora extremamente bem sucedida equipa de trabalho da Repsol Honda, que tem vindo a fracassar nas últimas épocas, pode parecer surpreendente à primeira vista. Na verdade, no entanto, foi oferecida a "Maro" uma oportunidade possivelmente única de sair da poderosa sombra do seu irmão e nove vezes campeão do mundo como piloto de fábrica na categoria rainha das corridas de motos e escrever, até certo ponto, a sua própria história.

Além disso, o jovem Marini, agora com 26 anos, já vestia as peles da Repsol há 20 anos, quando "Vale" ainda corria para o maior fabricante de motos do mundo e contribuía para o impressionante recorde de sucesso da equipa japonesa, que ainda está muito à frente na tabela de classificação do MotoGP com um total de 157 vitórias (20 delas de Valentino Rossi).

"Isto é algo incrível, como se fosse o destino", disse Marini entusiasmado na sua primeira entrevista oficial com as cores da Repsol Honda. "Não me lembro exatamente porque tinha este fato de cabedal. Mas lembro-me que estava muito feliz por usar estas cores porque na altura, especialmente naqueles anos, era incrível - como todos os anos na história do MotoGP com as cores da Repsol Honda foram incríveis. É um grande prazer usá-las agora no MotoGP", sublinhou o estreante da Honda.

A forma como isto aconteceu é bem conhecida: Marc Márquez rescindiu o seu contrato, que na verdade deveria ir até ao final de 2024, no final da temporada de 2023, a fim de encontrar o seu sorriso e a diversão do motociclismo novamente após a miséria das lesões, as inúmeras quedas(29 só na temporada passada - um recorde negativo pessoal) e os escassos resultados numa Ducati na equipa privada Gresini Racing Team - como o próprio oito vezes campeão mundial gosta de dizer.

Em outubro e novembro, a HRC teve de procurar um substituto para a sua figura de proa de longa data num curto espaço de tempo - e Luca Marini foi escolhido entre os poucos candidatos disponíveis e dispostos.

"Foi um choque quando Marc anunciou a sua saída", disse o recém-chegado à Honda. "Com o meu grupo, com o meu manager, tentámos encontrar uma forma de abordar este novo projeto, para o melhorarmos juntos e tentarmos fazer uma moto melhor para voltarmos ao topo e ganharmos corridas e títulos. É esse o nosso objetivo e estou convencido de que vamos ter momentos muito gratificantes."

Porque é que o italiano de 26 anos quis juntar-se à HRC? "Em primeiro lugar, eles são os melhores da história. Os números e as estatísticas falam por si. Agora é um momento muito especial, mas acredito que temos a força para voltar muito em breve. Vou tentar colocar todo o meu feedback e toda a minha energia neste projeto e estou convencido de que, se encontrarmos a direção certa, temos o poder de estar no topo durante muitos anos."

Luca Marini recebeu um contrato de dois anos da Honda Racing Corporation. Para a sua primeira época com a RC213V, disse: "Quero começar com uma mente aberta. Precisamos de compreender a nossa velocidade e potencial após o primeiro teste oficial e encontrar o nosso equilíbrio. Temos de encontrar uma forma de vencer os nossos adversários directos - em primeiro lugar, os meus colegas de marca que estão na mesma moto. Esse é o meu primeiro objetivo. Mas também quero olhar em frente e tentar conseguir um pódio ou uma vitória com esta mota. Sei que pode ser difícil, mas temos de olhar em frente", confirmou o vice-campeão do Mundo de 2023 e Campeão do Mundo de Moto2 de 2020.

Marini terminou imediatamente em décimo no teste de Valência, enquanto conhecia a sua nova moto e equipa pela primeira vez. "O primeiro dia foi ótimo e é quase assombroso", revelou em retrospetiva. "Mas vamos ter muito tempo para falar com todos os membros da equipa no inverno, durante os testes e depois também durante a época. Há tanta gente lá e é um sonho trabalhar com todas estas pessoas e também com os japoneses. Sinto-me muito bem, adoro a cultura. Podemos criar boas sinergias", está convencido o italiano.

O próximo teste em pista será o de Sepang, no início de fevereiro. Como a Honda vai beneficiar das novas concessões, Marini também vai poder pilotar a nova RC213V no teste shakedown de 1 a 3 de fevereiro.