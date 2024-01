Calendario dei test MotoGP 2024: il conto alla rovescia è iniziato

Il test di Valencia del martedì successivo al finale della stagione 2023 è stato già un primo assaggio della stagione 2024, ma dopo la pausa invernale, la fase calda della preparazione del Campionato del Mondo inizia a febbraio: i protagonisti della MotoGP hanno in calendario due test IRTA a Sepang (dal 6 all'8 febbraio) e Doha (19 e 20 febbraio).

Il precedente test shakedown in Malesia (dall'1 al 3 febbraio) riceverà ancora più attenzione quest'anno. Per la prima volta, non solo i collaudatori e i debuttanti(Pedro Acosta è l'unico esordiente in campo nel 2024) potranno partecipare, ma anche i piloti regolari di Yamaha e Honda (entrambi i team ufficiali e il team clienti LCR Honda).

Questo è previsto dal nuovo regolamento "concessioni", perché i due marchi giapponesi sono stati classificati nel gruppo D, il più basso in termini di prestazioni e senza restrizioni per i test, a causa del loro scarso rendimento nel Campionato del Mondo Costruttori 2023.

Inoltre - per tutti i piloti della MotoGP - ci saranno tre giornate di test ufficiali durante la stagione, ovvero a Jerez, Mugello e Misano, ciascuna il giorno successivo al Gran Premio sullo stesso circuito.

In totale, il numero di giornate di test della MotoGP sarà quindi aumentato di un giorno rispetto alla stagione 2023, per un totale di nove giorni. Questo è stato concordato dai responsabili con i costruttori, i team e i piloti, oltre che con il fornitore di pneumatici Michelin, perché un nuovo pneumatico anteriore deve essere testato in vista del 2025.

Per le due piccole classi del GP, prima dell'apertura della stagione in Qatar (8-10 marzo) è in programma un test IRTA di tre giorni, dal 28 febbraio al 1° marzo a Jerez. Questo sarà preceduto da un test privato (in giorni separati per Moto3 e Moto2) presso l'"Autodromo Internacional do Algarve" di Portimão.

I piloti del Campionato del Mondo MotoE, che inizia con il primo evento MotoGP in Europa dal 22 al 24 marzo in Portogallo, si prepareranno per la seconda stagione con le moto Ducati V21L di serie in un totale di quattro giorni di test (21-23 febbraio e 21 marzo) a Portimão.

Test MotoGP per la pre-stagione 2024

Dal 01 al 03 febbraio: test di Sepang (per collaudatori, debuttanti e piloti con moto del Gruppo D "concesse").

Dal 06 all'08 febbraio: test di Sepang

19 e 20 febbraio: test in Qatar

Test MotoGP per la stagione 2024

29 aprile: Jerez

03 giugno: Mugello

09 settembre: Misano

Test della Moto2 per la stagione 2024

24 e 25 febbraio: Portimão (test privato)

28 febbraio - 1 marzo: Jerez (test IRTA)

Test Moto3 per il precampionato 2024

22 e 23 febbraio: Portimão (test privato)

28 febbraio - 1 marzo: Jerez (test IRTA)

Test MotoE per il precampionato 2024

Dal 21 al 23 febbraio: Portimão

21 marzo: Portimão