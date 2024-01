Rivola: "El objetivo es ser una alternativa real a Ducati"

Tras el rápido ascenso en la temporada 2022, Aprilia tampoco estuvo a la altura de sus propias expectativas en 2023, con un 6º y 7º puesto en el Campeonato del Mundo para Aleix Espargaró y Maverick Viñales y un 3º puesto en el Campeonato de Constructores.

El jefe de competición de Aprilia, Massimo Rivola, no quiere aceptar como crítica el hecho de que al fabricante de Noale le falte un piloto puntero absoluto para dar el gran salto. "Se me ha acusado de carecer de buenos pilotos. No estoy de acuerdo. Creo que tenemos una mezcla de talentos muy diferentes, incluidos Miguel y Raúl, de los que espero que sean más fuertes la próxima temporada", también se refirió a Miguel Oliveira y Raúl Fernández en el recién creado equipo cliente Trackhouse Racing.

De hecho, Aprilia es el único fabricante de MotoGP que no ha hecho cambios en su alineación de pilotos en 2024 respecto a la temporada anterior. Rivola puede imaginarse seguir con el cuarteto actual durante más tiempo. Sin embargo, también sabe que la mayoría de los contratos expiran a finales de este año.

"2024 será muy interesante - por Marc Márquez, de acuerdo, pero también por lo que esto significa en una reacción en cadena para el mercado de pilotos para 2025 y 2026. De momento, estaría contento de seguir así porque estoy convencido de que la estabilidad es el camino hacia el rendimiento, pero vamos a ver qué oportunidades reales surgen", dijo el CEO de Aprilia Racing, dejando todas las puertas abiertas.

"Ahora no lo sé y no me lo planteo en serio, sólo lo miro con las antenas desplegadas. Los primeros cuatro meses del año serán ajetreados para todos los que ocupan mi puesto. El objetivo, por supuesto, es ser la alternativa real a Ducati. Por eso tenemos que ser mejores, necesitamos una moto más rápida y demostrar que somos fuertes", subraya Rivola.

Esto no sólo se aplica al mercado de pilotos. Aprilia Racing es el único equipo de MotoGP sin un patrocinador de renombre. "No he encontrado un patrocinador principal y me cuesta entenderlo", suspira Rivola. "En los últimos años hemos ganado mucha visibilidad y tenemos la moto más chula con los colores más chulos. Nuestra imagen es jodidamente buena y es bueno ver un enorme logo de Aprilia para recordar a todo el mundo que es una Aprilia, pero también me gustaría ponerle otro nombre si invirtieran mucho dinero en ello. Eso nos ayudaría a crecer".

"Contamos con todo el apoyo del Grupo Piaggio y tengo que decir que hemos llegado hasta aquí gracias a ellos. Pero ahora nos toca encontrar dinero. Es un área en la que personalmente no rindo. Pero la mejor manera de mejorar es seguir empujando, sacar el máximo rendimiento a la moto y llamar a las puertas adecuadas en el momento adecuado", dijo el italiano.

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023 tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 87. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.