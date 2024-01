Rivola : "L'objectif est d'être une véritable alternative à Ducati".

Après une ascension fulgurante lors de la saison 2022, Aprilia n'a pas répondu à ses propres attentes en 2023 avec les 6e et 7e places au championnat du monde pour Aleix Espargaró et Maverick Viñales ainsi que la 3e place au championnat du monde des constructeurs.

Massimo Rivola, le directeur de course d'Aprilia, ne veut pas laisser entendre qu'il manquerait au constructeur de Noale un pilote de haut niveau pour réaliser un grand coup. "On m'a reproché de ne pas avoir de bons pilotes. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que nous disposons d'un mélange de talents très différents, y compris Miguel et Raúl, dont j'attends qu'ils soient plus forts la saison prochaine", a-t-il également fait référence à Miguel Oliveira et Raúl Fernández dans la nouvelle équipe cliente de Trackhouse Racing.

En fait, Aprilia est le seul constructeur de MotoGP qui n'a pas modifié sa liste de pilotes en 2024 par rapport à la saison précédente. Rivola peut tout à fait s'imaginer rester plus longtemps avec le quatuor actuel. Mais il sait aussi qu'une grande partie des contrats expirent à la fin de cette année.

"2024 sera très intéressant - à cause de Marc Márquez, d'accord, mais aussi en raison de ce que cela signifie dans une réaction en chaîne pour le marché des pilotes en 2025 et 2026. Pour le moment, je serais heureux de continuer ainsi, car je suis convaincu que la stabilité est la voie de la performance, mais voyons quelles seront les véritables opportunités", a déclaré le PDG d'Aprilia Racing, laissant toutes les portes ouvertes.

"Je ne le sais pas pour l'instant et je n'y pense pas vraiment sérieusement, je me contente de regarder tout cela avec les antennes tendues. Les quatre premiers mois de l'année seront chargés pour tous ceux qui sont dans ma position. L'objectif est bien sûr d'être la véritable alternative à Ducati. Nous devons donc être meilleurs, nous avons besoin d'une moto plus rapide et nous devons montrer que nous sommes forts", a souligné Rivola.

Cela n'est pas seulement valable en ce qui concerne le marché des pilotes. Aprilia Racing est la seule équipe d'usine MotoGP à ne pas avoir de partenaire fort pour lui donner son nom. "Je n'ai pas trouvé de sponsor-titre et j'ai du mal à comprendre", a soupiré Rivola. "Ces dernières années, nous avons beaucoup gagné en visibilité et nous avons la moto la plus cool avec les couleurs les plus cool. Notre image est sacrément bonne et c'est bien de voir un énorme logo Aprilia pour rappeler à tout le monde que c'est une Aprilia - mais j'aimerais aussi qu'ils mettent un autre nom s'ils mettent beaucoup d'argent dessus. Cela nous aiderait à grandir".

"Nous pouvons compter sur le soutien total de Piaggio Group et je dois dire que c'est grâce à eux que nous en sommes arrivés là. Mais maintenant, il est temps pour nous de trouver de l'argent. C'est un domaine dans lequel je ne performe pas personnellement. Mais le meilleur moyen de l'améliorer est de continuer à pousser, de tirer la performance de la moto et de frapper aux bonnes portes au bon moment", a déclaré l'Italien.

Classement final du championnat du monde MotoGP 2023 après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.