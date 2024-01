Rivola: "L'obiettivo è quello di essere una vera alternativa alla Ducati"

Il Direttore di Gara di Aprilia Massimo Rivola prevede che la prima metà del 2024 sarà un mese intenso, soprattutto per quanto riguarda il mercato dei piloti per le prossime stagioni della MotoGP.

Dopo la rapida ascesa della stagione 2022, anche nel 2023 Aprilia ha disatteso le proprie aspettative con il 6° e 7° posto nel Campionato del Mondo di Aleix Espargaró e Maverick Viñales e il 3° posto nel Campionato Costruttori.

Massimo Rivola, responsabile Aprilia per le corse, non vuole accettare come punto di critica il fatto che al costruttore di Noale manchi un pilota di punta assoluto per fare il grande salto. "Mi hanno accusato di non avere piloti validi. Non sono d'accordo. Credo che abbiamo un mix di talenti molto diversi tra loro, tra cui Miguel e Raúl, che mi aspetto siano più forti nella prossima stagione", riferendosi anche a Miguel Oliveira e Raúl Fernández nel neonato team clienti Trackhouse Racing.

In effetti, Aprilia è l'unico costruttore di MotoGP che non ha apportato alcuna modifica alla sua formazione di piloti nel 2024 rispetto alla stagione precedente. Rivola può immaginare di rimanere con l'attuale quartetto più a lungo. Tuttavia, sa anche che la maggior parte dei contratti scade alla fine di quest'anno.

"Il 2024 sarà molto interessante, per via di Marc Márquez, ma anche per ciò che questo significa in una reazione a catena per il mercato dei piloti per il 2025 e il 2026. Al momento sarei felice di continuare così perché sono convinto che la stabilità sia la strada per la performance, ma vediamo quali opportunità reali si presenteranno", ha detto il CEO di Aprilia Racing, lasciando aperte tutte le porte.

"Adesso non lo so e non ci sto pensando seriamente, sto solo guardando con le antenne fuori. I primi quattro mesi dell'anno saranno impegnativi per tutti quelli che occupano la mia posizione. L'obiettivo, naturalmente, è quello di essere la vera alternativa alla Ducati. Per questo dobbiamo essere migliori, abbiamo bisogno di una moto più veloce e dobbiamo dimostrare di essere forti", ha sottolineato Rivola.

Questo vale non solo per il mercato dei piloti. Aprilia Racing è l'unico team ufficiale della MotoGP a non avere uno sponsor forte. "Non ho trovato un title sponsor e per me è difficile capirlo", ha sospirato Rivola. "Negli ultimi anni abbiamo guadagnato molta visibilità e abbiamo la moto più bella con i colori più belli. La nostra immagine è dannatamente buona ed è bello vedere un enorme logo Aprilia per ricordare a tutti che si tratta di un'Aprilia - ma mi piacerebbe anche metterci sopra un altro nome se ci mettessero un sacco di soldi. Ci aiuterebbe a crescere".

"Possiamo contare sul pieno supporto del Gruppo Piaggio e devo dire che siamo arrivati a questo punto grazie a loro. Ma ora è il momento di trovare i soldi. Questo è un settore in cui personalmente non sono bravo. Ma il modo migliore per migliorare è continuare a spingere, ottenere le prestazioni dalla moto e bussare alle porte giuste al momento giusto", ha detto l'italiano.

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP 2023 dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.