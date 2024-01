Rivola: "O objetivo é ser uma verdadeira alternativa à Ducati"

O Diretor de Corrida da Aprilia, Massimo Rivola, espera que o primeiro semestre de 2024 seja um mês atarefado, especialmente no que diz respeito ao mercado de pilotos para as próximas épocas de MotoGP.

Após a rápida ascensão na temporada de 2022, a Aprilia também ficou aquém das suas próprias expectativas em 2023, com o 6º e 7º lugares no Campeonato do Mundo para Aleix Espargaró e Maverick Viñales e o 3º lugar no Campeonato de Construtores.

O Chefe de Corrida da Aprilia, Massimo Rivola, não quer aceitar como ponto de crítica o facto de o construtor de Noale não ter um piloto de topo absoluto para dar o grande salto. "Fui acusado de ter falta de bons pilotos. Não concordo com isso. Acredito que temos uma mistura de talentos muito diferentes, incluindo o Miguel e o Raúl, que espero que sejam mais fortes na próxima época", referiu-se também a Miguel Oliveira e Raúl Fernández na recém-criada equipa cliente Trackhouse Racing.

De facto, a Aprilia é o único construtor de MotoGP que não fez quaisquer alterações ao seu alinhamento de pilotos em 2024, em comparação com a época anterior. Rivola pode muito bem imaginar manter o atual quarteto por mais tempo. No entanto, ele também sabe que a maioria dos contratos expira no final deste ano.

"2024 vai ser muito interessante - por causa de Marc Márquez, é certo, mas também por causa do que isso significa numa reação em cadeia para o mercado de pilotos para 2025 e 2026. No momento, eu ficaria feliz em continuar assim porque estou convencido de que a estabilidade é o caminho para o desempenho, mas vamos ver quais oportunidades reais surgirão", disse o CEO da Aprilia Racing, deixando todas as portas abertas.

"Não sei agora e não estou a pensar seriamente nisso, estou apenas a olhar para isso com as minhas antenas abertas. Os primeiros quatro meses do ano vão ser ocupados para todos os que estão na minha posição. O objetivo, claro, é ser a verdadeira alternativa à Ducati. É por isso que temos de ser melhores, precisamos de uma mota mais rápida e temos de mostrar que somos fortes", sublinhou Rivola.

Isto não se aplica apenas ao mercado dos pilotos. A Aprilia Racing é a única equipa de trabalho de MotoGP sem um patrocinador de nome forte. "Ainda não encontrei um patrocinador e é-me difícil compreender isso", suspirou Rivola. "Nos últimos anos, ganhámos muita visibilidade e temos a moto mais fixe com as cores mais fixes. A nossa imagem é muito boa e é bom ver um enorme logótipo da Aprilia para lembrar a todos que se trata de uma Aprilia - mas também gostaria de colocar outro nome na moto, se eles investirem muito dinheiro nela. Isso ajudar-nos-ia a crescer".

"Podemos contar com o apoio total do Grupo Piaggio e devo dizer que chegámos até aqui graças a eles. Mas agora é altura de arranjarmos dinheiro. Esta é uma área em que eu, pessoalmente, não tenho um bom desempenho. Mas a melhor forma de melhorar é continuar a esforçar-me, tirar o máximo rendimento da moto e bater às portas certas na altura certa," disse o italiano.

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2º Martin, 428. 3º Bezzecchi, 329. 4º Binder, 293. 5º Zarco, 225. 6º Aleix Espargaró, 206. 7º Viñales, 204. 8º Marini, 201. 9º Alex Márquez, 177. 10º Quartararo, 172. 11º Miller, 163. 12º Di Giannantonio, 151. 13º Morbidelli, 102. 14º Marc Márquez, 96. 15º Bastianini, 84. 16º Oliveira, 84. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.