Changement d'équipe : Should I stay or should I go ?

Quelle est la valeur de la loyauté ? Quand cède-t-on aux sirènes de l'argent, de la célébrité ou d'une moto soi-disant plus performante ? Quand quitte-t-on sa femme pour sa maîtresse, mais quand vaut-il mieux rester où l'on est ? Réponse courte : il n'y a pas de réponse simple. C'est ce que montre l'histoire du MotoGP.

Rester chez soi !

Pendant des années, Ducati a été considérée comme glamour, proche de la percée en tant qu'équipe gagnante - et a pourtant frustré des légions de pilotes prometteurs. En 2011, l'un d'entre eux a voulu changer cela pour de bon : le grand Valentino Rossi ! En fanfare, il a quitté son équipe Yamaha victorieuse pour l'équipe nationale quasi-italienne, avant de revenir chez les Japonais, plein de remords, après deux années frustrantes. Cela le rapprochait de l'inoubliable Nicky Hayden, qui avait déjà quitté Honda pour Ducati avant de revenir chez "Big H".

Jorge Lorenzo a été trois fois champion du monde avec Yamaha. Tout départ vers des rivages soi-disant plus verts par la suite a tourné au désastre : après neuf ans chez Yamaha, le détour par sa bien-aimée Ducati a été une aventure douloureuse, qui s'est terminée après seulement deux ans. Mais la relation suivante (Honda) a été encore plus courte : après un seul été de douleur et de larmes, cette aventure a également pris fin et Jorge a mis un terme complet à sa carrière.

Se barrer !

L'un des pilotes pour qui tromper valait la peine était Casey Stoner. Inimaginable pendant des années sous d'autres couleurs que le rouge Ducati, il est passé chez Repsol Honda en 2011 et est devenu champion du monde. Parallèle avec Lorenzo : la dernière maîtresse de Stoner dans le paddock avant sa retraite était elle aussi une Repsol-Honda. (Le fait qu'il soit ensuite revenu chez Ducati en tant que pilote d'essai montre en revanche où il se sentait chez lui).

Certaines carrières ne décollent qu'après que les pilotes ont quitté leur domicile. Peu de gens se souviendront qu'Andrea "Desmo-Dovi" Dovizioso a remporté sa première victoire en MotoGP sur une Honda (tout comme l'actuel pilote officiel KTM Jack Miller) ou que Cal Crutchlow, essayeur et pilote de réserve Yamaha, n'a pas gagné une seule course sur une Yamaha, mais toutes sur une Honda. Johann Zarco est un exemple extrême : il a dû essayer trois marques avec Yamaha, KTM et Honda avant de pouvoir enfin gagner son premier GP avec une Ducati.

Forever !

La véritable fidélité à une marque est rare en MotoGP. Fabio Quartararo a commencé sa carrière dans la catégorie reine avec Yamaha et y est toujours. Pecci Bagnaia ne connaît que la Ducati, tout comme Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio et Jorge Martín (qui, pour cela, s'est jadis détaché de manière spectaculaire d'un contrat KTM à long terme). Taka Nakagami n'est imaginable que sur une Honda. Mais il y en a un qui dépasse tous les autres en matière de loyauté : Brad Binder entamera en 2024 sa dixième saison avec KTM (Moto2 et MotoGP) - un record dans la grille de départ actuelle. D'ailleurs, on n'a jamais vu un pilote courir sur toutes les marques représentées sur la grille de départ.

Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'avenir de Marc Márquez chez Ducati ? Tout d'abord, rien du tout. L'histoire nous apprend qu'il existe de nombreuses voies vers le succès. Que ce soit rester chez soi ou partir, voire revenir : Tout dépend de ce que l'on en fait.

Vous trouverez quelques images surprenantes du passé dans la galerie ci-dessus.