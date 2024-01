Cambio di squadra: rimango o me ne vado?

Marc Márquez in Ducati: un quadro insolito. Molte star hanno cambiato squadra. Alcune con successo, altre no. (Non) una guida.

Quanto vale la fedeltà? Quando si segue il richiamo del denaro, della fama o di una moto presumibilmente migliore? Quando si lascia la propria moglie per l'amante, ma quando è meglio rimanere dove si è? La risposta breve è che non esiste una risposta semplice. La storia della MotoGP lo dimostra.

Rimanere a casa!

Per anni la Ducati è stata considerata affascinante, sul punto di diventare una squadra vincente, eppure ha frustrato schiere di piloti di belle speranze. Nel 2011 un pilota ha voluto cambiare le cose per sempre: il grande Valentino Rossi! Con grande clamore, è passato dalla sua vittoriosa squadra Yamaha alla quasi nazionale italiana, per poi tornare alla squadra giapponese con il rimorso di due anni frustranti. Questo lo accomuna all'indimenticato Nicky Hayden, che aveva già lasciato la Honda per la Ducati prima di tornare finalmente a casa dalla "Grande H".

Jorge Lorenzo è uno di quelli che è diventato campione del mondo per tre volte con la Yamaha. Ogni successiva partenza per pascoli presumibilmente più verdi si è trasformata in un disastro: dopo nove anni con la Yamaha, la deviazione verso la sua amata Ducati è stata un'avventura dolorosa che si è conclusa dopo soli due anni. Ma la relazione successiva (Honda) è durata ancora meno: dopo una sola estate piena di dolore e lacrime, anche questa storia è finita e Jorge ha chiuso completamente la sua carriera.

Via!

Uno dei piloti per i quali il tradimento ha dato i suoi frutti è stato Casey Stoner. Inimmaginabile per anni con colori diversi dal rosso Ducati, nel 2011 è passato alla Repsol Honda e anche lì è diventato campione del mondo. Parallelamente a Lorenzo, anche l'ultima amante di Stoner nel paddock prima del suo ritiro è stata una Repsol Honda. (Il fatto che in seguito sia tornato alla Ducati come collaudatore, tuttavia, dimostra che si sentiva davvero a casa).

Alcune carriere sono decollate solo dopo che i piloti hanno lasciato la loro casa madre. Pochi ricorderanno che Andrea "Desmo-Dovi" Dovizioso ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP su una Honda (proprio come l'attuale pilota ufficiale KTM Jack Miller) o il collaudatore e sostituto di Yamaha Cal Crutchlow: non ha vinto una sola gara su una Yamaha, ma tutte su una Honda. Johann Zarco è un esempio estremo: ha dovuto provare tre marchi - Yamaha, KTM e Honda - prima di vincere il suo primo GP su una Ducati.

Per sempre!

La vera fedeltà a un marchio è rara nella MotoGP. Fabio Quartararo ha iniziato la sua carriera nella classe regina con la Yamaha ed è ancora lì. Pecci Bagnaia conosce solo la Ducati, proprio come Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio e Jorge Martín (che una volta si è staccato in modo spettacolare da un contratto a lungo termine con la KTM). Taka Nakagami è immaginabile solo su una Honda. Ma un pilota li supera tutti in termini di fedeltà: Brad Binder entrerà nella sua decima stagione con KTM (Moto2 e MotoGP) nel 2024 - un record nel settore attuale. Tra l'altro, non c'è mai stato un pilota che abbia corso con tutte le marche rappresentate sulla griglia di partenza.

Cosa ci dice questo sul futuro di Marc Márquez in Ducati? Prima di tutto, nulla. La storia ci insegna che ci sono molte strade per il successo. Che si tratti di rimanere a casa o di partire, o magari di tornare: Dipende sempre da ciò che si fa.

Alcune sorprendenti immagini del passato si trovano nella galleria qui sopra.