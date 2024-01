Mudança de equipa: Devo ficar ou devo sair?

Quanto vale a lealdade? Quando é que se segue a atração do dinheiro, da fama ou de uma bicicleta supostamente melhor? Quando é que deixamos a nossa mulher pela nossa amante, mas quando é que é melhor ficar onde estamos? A resposta curta é que não existe uma resposta simples. A história do MotoGP mostra-o.

Fica em casa!

Durante anos, a Ducati foi considerada glamorosa, à beira de se tornar uma equipa vencedora - e, no entanto, frustrou legiões de pilotos esperançosos. Um piloto quis mudar isso para sempre em 2011: o grande Valentino Rossi! Com grande alarido, trocou a sua vitoriosa equipa Yamaha pela quase equipa nacional italiana, apenas para regressar à equipa japonesa com remorsos após dois anos frustrantes. Isto ligou-o ao inesquecível Nicky Hayden, que já tinha trocado a Honda pela Ducati antes de regressar finalmente à "Big H".

Jorge Lorenzo é um daqueles que se tornou campeão do mundo três vezes com a Yamaha. Qualquer partida subsequente para pastos supostamente mais verdes transformou-se num desastre: depois de nove anos com a Yamaha, o desvio para a sua amada Ducati foi uma aventura dolorosa que terminou ao fim de apenas dois anos. Mas a relação seguinte (Honda) durou ainda menos: após um único verão cheio de dor e lágrimas, este caso também chegou ao fim e Jorge terminou a sua carreira por completo.

Não te aproximes!

Um dos pilotos para quem a batota valeu a pena foi Casey Stoner. Inimaginável durante anos com outras cores para além do vermelho da Ducati, mudou para a Repsol Honda em 2011 e também aí se tornou campeão do mundo. Paralelamente a Lorenzo: o último amante de Stoner no paddock antes da sua reforma foi também uma Repsol Honda. (O facto de mais tarde ter regressado à Ducati como piloto de testes mostra, no entanto, onde se sentia realmente em casa).

Algumas carreiras só arrancaram depois de os pilotos terem deixado a sua casa ancestral. Poucos se lembrarão que Andrea "Desmo-Dovi" Dovizioso conquistou a sua primeira vitória no MotoGP com uma Honda (tal como o atual piloto de fábrica da KTM, Jack Miller) ou o piloto de testes e substituto da Yamaha, Cal Crutchlow: não ganhou uma única corrida com uma Yamaha, mas todas com uma Honda. Johann Zarco é um exemplo extremo: primeiro teve de experimentar três marcas - Yamaha, KTM e Honda - antes de finalmente vencer o seu primeiro GP numa Ducati.

Para sempre!

A verdadeira lealdade à marca é rara no MotoGP. Fabio Quartararo começou a sua carreira na categoria rainha com a Yamaha e ainda lá está. Pecci Bagnaia só conhece a Ducati, tal como Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio e Jorge Martín (que uma vez rompeu espetacularmente com um contrato de longa duração com a KTM para o fazer). Taka Nakagami é apenas imaginável numa Honda. Mas há um piloto que os supera a todos em termos de lealdade: Brad Binder vai entrar na sua décima época com a KTM (Moto2 e MotoGP) em 2024 - um recorde na atual categoria. De resto, nunca houve um piloto que tenha corrido com todas as marcas representadas na grelha de partida.

O que é que isto nos diz sobre o futuro de Marc Márquez na Ducati? Antes de mais, nada. A história ensina-nos que há muitos caminhos para o sucesso. Seja ficando em casa ou indo embora, talvez até voltando: Depende sempre do que se faz dele.

