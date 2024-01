Marc Márquez et Pedro Acosta : tête à tête

Premières années

Marc a débuté en tout-terrain et n'a connu ses premiers succès (modérés) sur la route qu'à l'âge de 14 ans : Sa huitième place dans le championnat d'Espagne des huit litres de l'époque (sur une moto bien trop grande pour lui) a été déterminante. Cela a suffi pour attirer l'attention d'Alberto Puig sur lui. C'est ainsi que tout a commencé.

Pedro Acosta, quant à lui, a remporté le titre de champion d'Espagne junior à l'âge de 13 ans et a participé au championnat du monde junior à 14 ans. À 16 ans, il avait remporté la Red Bull MotoGP Rookies Cup et acquis de l'expérience dans trois catégories de haut niveau.

Conclusion : Acosta a pris le meilleur départ.

Entrée dans le championnat du monde

Marc Márquez a obtenu son premier podium dans ce qui était alors le championnat du monde des deux temps et des six litres au cours de sa deuxième année, tandis que Pedro Acosta a obtenu son premier podium lors de sa toute deuxième course en Moto3.

Marc a remporté sa première victoire en GP au cours de sa troisième année, Pedro lors de sa deuxième course ( !). Le fait qu'il ait pris le départ depuis la voie des stands l'a propulsé au premier rang, même aux yeux de l'extérieur.

Marc a décroché le titre de champion du monde de la plus petite catégorie au cours de sa troisième année, Pedro l'a fait naturellement dès la première. Mais si l'on plonge dans les chiffres, on obtient une image plus nuancée. Lors de son année de champion du monde, Marc a dominé la course avec 12 pole positions, 10 victoires et 8 meilleurs tours, tandis que Pedro a remporté 6 victoires sur 18 week-ends de course, mais seulement une pole position et un meilleur tour en course.

Conclusion : Marc a appris plus lentement, mais plus profondément, durant cette phase.

Moto2

Parallèle suivant : les deux Espagnols ont roulé pendant deux ans dans la deuxième catégorie la plus élevée et ont eu besoin de deux ans pour obtenir le titre de champion du monde. Alors que Marc Márquez a perdu la couronne lors de sa première année principalement à cause d'une grave chute due à une diplopie (double vision) et d'une finale manquée contre Stefan Bradl, Acosta a également dû manquer deux courses lors de sa première année en Moto2 à cause d'une blessure (fracture du fémur). Quatre jours après son 18e anniversaire, il a succédé à Marc comme plus jeune vainqueur de l'histoire du Moto2. Malgré cela, il n'a obtenu que la 5e place au classement général du championnat du monde.

Au cours de l'année du championnat du monde Moto2, Marc a remporté 9 des 17 courses, Pedro 7 des 20, et Marc avait 56 points d'avance sur le deuxième, Pedro 83.

Le préjugé selon lequel Márquez se serait écrasé bien plus souvent sur le chemin de la catégorie reine n'est d'ailleurs que partiellement vrai : Marc a mis cinq ans pour accéder à la MotoGP et a chuté 14 fois, Pedro Acosta a réussi son ascension en trois ans et s'est retrouvé 7 fois sur le nez.

Conclusion : léger avantage pour Pedro. Il a battu ses adversaires de manière plus approfondie, en moins de temps et avec moins d'erreurs, mais les différences sont moins importantes qu'il n'y paraît.

MotoGP

Bien sûr, on ne peut que regarder dans une boule de cristal. Toujours est-il que pour Márquez, la règle selon laquelle les rookies doivent prendre le départ dans une équipe privée a été modifiée. Il a pu débuter directement chez Honda Racing Corporation - MotoGP, tandis qu'Acosta commence très sagement chez GASGAS Factory Racing Tech3 . Quoi qu'il en soit, la barre est placée très haut pour le jeune pilote du Pierer Mobility Group, et pas seulement pour cette raison : Marc est monté sur le podium lors de sa première course, a pris le départ de la deuxième course en pole position et l'a immédiatement remportée. Au final, il a remporté le titre de champion du monde dans son année de rookie. Même si la KTM RC16 devait être cette saison une moto supérieure à la Honda RC213V de Marc en 2013 : avec Brad Binder, Jack Miller et Augusto Fernandez, Acosta devrait vaincre trois adversaires de taille sur un matériel équivalent.

Conclusion : après de bons débuts, la carrière de Marc n'a vraiment décollé que dans la catégorie reine. Avantage Acosta : il est plus jeune que Marc sur le même échelon de carrière - même si ce n'est que de trois mois. Mais il se trouve dans de moins bonnes conditions que son compatriote. Champion du monde MotoGP en 2024 ? Peu probable, mais pas totalement impossible.