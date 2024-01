Marc Márquez e Pedro Acosta: testa a testa

I primi anni

Marc ha iniziato con il fuoristrada e ha ottenuto i primi (moderati) successi su strada solo all'età di 14 anni: Il fattore decisivo è stato l'8° posto nel campionato spagnolo di otto litri dell'epoca (su una moto troppo grande per lui, però). Questo fu sufficiente per attirare l'attenzione di Alberto Puig. È così che tutto ebbe inizio.

Pedro Acosta, invece, festeggiò il titolo di campione nel campionato spagnolo juniores all'età di 13 anni e iniziò a partecipare al campionato mondiale juniores a 14 anni. A 16 anni ha vinto la Red Bull MotoGP Rookies Cup e ha fatto esperienza in tre categorie di alto livello.

Conclusione: Acosta è partito meglio.

Ingresso nel Campionato del Mondo

Marc Márquez ha ottenuto il suo primo podio nell'allora Campionato del Mondo a due tempi da otto litri al secondo anno, mentre Pedro Acosta lo ha fatto alla sua seconda gara in Moto3.

Marc ha ottenuto la sua prima vittoria in un GP al terzo anno, Pedro alla sua seconda gara (!). Il fatto di essere partito dalla corsia dei box lo ha catapultato in cima alla classifica in termini di percezione pubblica.

Marc ha conquistato il titolo di campione del mondo nella classe più piccola al terzo anno, Pedro al primo. Tuttavia, se si approfondiscono le cifre, emerge un quadro più differenziato. Nel suo anno da campione del mondo, Marc ha dominato con 12 pole position, 10 vittorie e 8 giri veloci, mentre Pedro ha ottenuto 6 vittorie in 18 weekend di gara, ma solo una pole position e un giro veloce a testa.

Conclusione: Marc ha imparato più lentamente ma in modo più approfondito durante questa fase.

Moto2

Parallelo successivo: entrambi gli spagnoli hanno corso nella seconda classe per due anni e hanno impiegato due anni per vincere il titolo di campione del mondo. Mentre Marc Márquez ha perso la corona nel suo anno di debutto soprattutto a causa di una grave caduta con diplopia (visione doppia) e di una finale persa contro Stefan Bradl, anche Acosta ha dovuto saltare due gare nel suo primo anno di Moto2 a causa di un infortunio (frattura del femore). Quattro giorni dopo il suo 18° compleanno, ha sostituito Marc come il più giovane vincitore della storia della Moto2. Tuttavia, ha ottenuto solo il 5° posto finale nel Campionato del Mondo.

Nell'anno del campionato del mondo Moto2, Marc vinse 9 gare su 17, Pedro 7 su 20. Alla fine, Marc aveva un vantaggio di 56 punti sul secondo classificato, Pedro 83.

Tra l'altro, il pregiudizio secondo cui Márquez sarebbe caduto molto più spesso nel suo percorso verso la classe regina è vero solo in parte: Marc ha impiegato cinque anni per raggiungere la MotoGP e nel frattempo è caduto 14 volte, mentre Pedro Acosta ha fatto il passo in tre anni ed è caduto 7 volte.

Conclusione: Pedro ha un leggero vantaggio. Ha battuto i suoi avversari in modo più completo in meno tempo e con meno errori, ma le differenze sono minori di quanto si possa pensare.

MotoGP

Naturalmente, possiamo solo guardare nella sfera di cristallo. Tuttavia, la regola secondo cui i debuttanti devono iniziare in un team privato è stata cambiata per Márquez. Gli è stato permesso di iniziare subito con Honda Racing Corporation - MotoGP, mentre Acosta inizierà con GASGAS Factory Racing Tech3 . In ogni caso, questo non è l'unico motivo per cui il giovane del Pierer Mobility Group ha fissato l'asticella così in alto: Marc è salito sul podio nella sua prima gara, ha iniziato la seconda dalla pole position e l'ha vinta subito. Il risultato finale è stato il titolo di campione del mondo nel suo anno da esordiente. Anche se la KTM RC16 dovesse essere una moto superiore in questa stagione, come lo è stata la Honda RC213V di Marc nel 2013, Acosta dovrebbe battere tre avversari molto forti come Brad Binder, Jack Miller e Augusto Fernandez su mezzi equivalenti.

Conclusione: dopo un buon inizio, la carriera di Marc è decollata solo nella classe regina. Il vantaggio di Acosta: è più giovane di Marc nella stessa fase della sua carriera, anche se solo di tre mesi. Ma si trova in una posizione peggiore rispetto al suo connazionale. Campione del mondo di MotoGP nel 2024? Improbabile, ma non del tutto impossibile.