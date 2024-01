Marc Márquez e Pedro Acosta: frente a frente

Há rumores de que Pedro Acosta é a próxima superestrela do MotoGP. Como é que ele se compara ao oito vezes campeão do mundo Marc Márquez?

Primeiros anos

Marc começou no todo-o-terreno e só teve os seus primeiros sucessos (moderados) na estrada aos 14 anos: O fator decisivo foi o 8º lugar no campeonato espanhol de oito litros da altura (numa bicicleta que, no entanto, era demasiado grande para ele). Foi o suficiente para atrair a atenção de Alberto Puig. Foi assim que tudo começou.

Pedro Acosta, por seu lado, festejou o título de campeão no campeonato espanhol de juniores aos 13 anos e começou a participar no campeonato do mundo de juniores aos 14. Aos 16 anos, ganhou a Red Bull MotoGP Rookies Cup e ganhou experiência em três categorias de alto nível.

Conclusão: Acosta teve o melhor arranque.

Entrada no Campeonato do Mundo

Marc Márquez alcançou o seu primeiro pódio no então Campeonato do Mundo de oito litros a dois tempos no seu segundo ano, enquanto Pedro Acosta o fez na sua segunda corrida de sempre em Moto3.

Marc alcançou a sua primeira vitória em GP no seu terceiro ano, Pedro na sua segunda corrida (!). O facto de ter arrancado das boxes também o catapultou para o topo da classificação em termos de perceção do público.

Marc conquistou o título de campeão do mundo na classe mais pequena no seu terceiro ano, Pedro no seu primeiro ano. No entanto, se aprofundarmos os números, surge uma imagem mais diferenciada. No seu ano como campeão do mundo, Marc foi dominante com 12 pole positions, 10 vitórias e 8 voltas mais rápidas, enquanto Pedro obteve 6 vitórias em 18 fins-de-semana de corrida, mas apenas uma pole position e uma volta mais rápida cada.

Conclusão: Marc aprendeu mais lentamente mas mais profundamente durante esta fase.

Moto2

Paralelo seguinte: Ambos os espanhóis rodaram na segunda classe mais alta durante dois anos e demoraram dois anos a conquistar o título do Campeonato do Mundo. Enquanto Marc Márquez perdeu a coroa no seu ano de estreia principalmente devido a um grave acidente com diplopia (visão dupla) e a uma final falhada contra Stefan Bradl, Acosta também teve de perder duas corridas no seu primeiro ano de Moto2 devido a uma lesão (fratura do fémur). Quatro dias após o seu 18º aniversário, substituiu Marc como o mais jovem vencedor de Moto2 da história. No entanto, apenas conseguiu o 5º lugar na classificação geral do Campeonato do Mundo.

No ano do campeonato do mundo de Moto2, Marc ganhou 9 das 17 corridas, Pedro 7 das 20. No final, Marc tinha uma vantagem de 56 pontos sobre o segundo classificado, Pedro 83.

Aliás, o preconceito de que Márquez teria caído muito mais vezes no seu caminho para a categoria rainha é apenas parcialmente verdadeiro: Marc demorou cinco anos a chegar ao MotoGP e caiu 14 vezes no processo, enquanto Pedro Acosta subiu em três anos e caiu 7 vezes.

Conclusão: Pedro tem uma ligeira vantagem. Venceu os seus adversários de forma mais completa em menos tempo e com menos erros, mas as diferenças são menores do que se possa pensar.

MotoGP

É claro que aqui só podemos olhar para a bola de cristal. No entanto, a regra de que os estreantes têm de começar numa equipa privada já foi alterada para Márquez. Ele foi autorizado a começar imediatamente com a Honda Racing Corporation - MotoGP, enquanto Acosta está a começar com a GASGAS Factory Racing Tech3 . Em todo o caso, esta não é a única razão pela qual o jovem do Pierer Mobility Group colocou a fasquia tão alta: Marc terminou no pódio na sua primeira corrida, partiu da pole position na segunda e ganhou-a logo de seguida. O resultado final foi o título de campeão do mundo no seu ano de estreia. Mesmo que a KTM RC16 seja uma mota superior esta época, como a Honda RC213V de Marc foi em 2013, Acosta teria de bater três adversários muito fortes, Brad Binder, Jack Miller e Augusto Fernandez, com equipamento equivalente.

Conclusão: Depois de um bom início, a carreira de Marc só arrancou verdadeiramente na categoria rainha. A vantagem de Acosta: é mais jovem do que Marc na mesma fase da sua carreira, embora apenas por três meses. Mas está numa posição pior do que o seu compatriota. Campeão do Mundo de MotoGP em 2024? Improvável, mas não completamente impossível.