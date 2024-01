Jusqu'à 366,1 km/h : les dix plus hautes valeurs de vitesse de pointe

Le 10 juin 2023, Brad Binder a atteint la vitesse fabuleuse de 366,1 km/h lors de la course de sprint sur la ligne droite de départ et d'arrivée de 1,141 km du Mugello, ramenant ainsi le record de vitesse de pointe chez Red Bull KTM pour la deuxième fois.

"Ma moto est une fusée, l'équipe a fait un travail incroyable", a souri le Sud-Africain. "J'ai pu dépasser les autres pilotes en fin de ligne droite à chaque fois. C'est tellement bon d'avoir quelques km/h supplémentaires dans sa poche. C'est excitant et cela rend les dépassements un peu plus faciles".

Les années précédentes, nous étions habitués à ce que, outre l'"Autodromo Internazionale del Mugello", le circuit international de Lusail près de Doha soit régulièrement le théâtre d'un record absolu de vitesse de pointe. En novembre, la barre des 360 km/h n'a toutefois pas été franchie lors de l'avant-dernier Grand Prix de la saison, notamment parce que le point de mesure de la vitesse maximale sur la ligne droite de départ-arrivée avait été déplacé d'environ 30 mètres par rapport aux années précédentes. Le record du GP du Qatar 2023 était de 356,4 km/h (mesuré par Enea Bastianini, Marco Bezzecchi et Johann Zarco, tous sur Ducati).

Contrairement aux espoirs des organisateurs locaux, la première indienne sur le rapide et fluide Buddh International Circuit de Greater Noida, près de Delhi, n'avait pas non plus produit de record de vitesse de pointe pour la catégorie reine, et ce malgré une ligne droite opposée de 1006 mètres. Le pilote officiel Aprilia Aleix Espargaró a tout de même été flashé à 356,4 km/h sur sa RS-GP lors du sprint de Tissot.

L'évolution de la vitesse de pointe dans la catégorie MotoGP

Un coup d'œil dans les livres d'histoire montre qu'en 2002, première année de l'ère MotoGP, Tohru Ukawa (Honda) détenait le record de vitesse avec ses 324,5 km/h. En 2003, Loris Capirossi (Ducati) a atteint 332,4 km/h, puis Alex Barros (Honda) 343,0 km/h en 2004, toujours au Mugello.

L'amélioration suivante n'a eu lieu qu'en 2006 à Shanghai : Makoto Tamada a atteint 343,7 km/h en qualification sur une Honda de 990 cm3, avant que la cylindrée ne soit réduite à 800 cm3 en 2007.

Dani Pedrosa a tout de même été mesuré à 349,3 km/h au Mugello en 2009. Le pilote Honda de l'époque a ainsi détenu pendant un certain temps le record de vitesse de pointe dans la catégorie reine du championnat du monde de moto. Ce n'est qu'en 2014 qu'Andrea Iannone (Ducati) lui a succédé en tête de ce palmarès avec 349,6 km/h sur le même circuit. C'était d'ailleurs le premier record de l'ère des 1000 cm3, qui avait débuté en 2012.

Mais c'est finalement en 2015 que Marc Márquez, star de longue date chez Honda, a franchi pour la première fois la barre des 350 km/h à Doha. Son record de vitesse n'a toutefois duré que jusqu'au GP du Mugello de la même année : à partir de là, Iannone a à nouveau fait grimper progressivement la marque jusqu'à 354,9 km/h.

Andrea Dovizioso a ensuite poursuivi la série pour Ducati lors du GP d'Italie 2018 (356,5 km/h) et 2019 (356,7 km/h).

En 2021, Johann Zarco a fait franchir une nouvelle étape à la Ducati Pramac : il a passé le compteur de vitesse à Doha à 362,4 km/h. La même année, le pilote officiel Red Bull-KTM Brad Binder a égalé cette marque au Mugello.

Ensuite, c'est à nouveau un as de Pramac-Ducati, Jorge Martin, qui s'est emparé du record : l'Espagnol a atteint la barre des 363,6 km/h dans le deuxième tour du GP d'Italie 2022, sur la ligne droite de départ-arrivée du Mugello longue de 1,141 km, alors qu'il était sous le vent.

"C'est très risqué. Quand tu arrives dans le premier virage, c'est la folie de voir comment le vent fait bouger la moto. Néanmoins, c'est une sensation agréable de rouler aussi vite", a décrit Martin.

Brad Binder s'est ensuite replacé en tête de la liste des meilleures vitesses de pointe au Mugello en 2023 avec 366,1 km/h. Avec 364,8 km/h, Bastianini (Ducati) a également été plus rapide que le record de Martin de l'année précédente. A noter : au total, douze pilotes ont dépassé les 360 km/h au cours du GP d'Italie 2023 !

Si l'on en croit Jack Miller, cette évolution n'est pas prête de s'arrêter. "Chaque année, la technologie du MotoGP s'améliore, il y aura d'autres améliorations. Le mur du son à 300 km/h était autrefois une très grande chose. Après, il y a eu 360 km/h - et la différence entre 360 et 370 km/h n'est pas massive".

Les dix vitesses de pointe les plus élevées du MotoGP :

1. Brad Binder (KTM) : 366,1 km/h - Sprint, Mugello 2023

2. Enea Bastianini (Ducati) : 364,8 km/h - Sprint, Mugello 2023

3. Jorge Martin (Ducati) : 363,6 km/h - course, Mugello 2022

4. Maverick Viñales (Aprilia) : 363,6 km/h - sprint, Mugello 2023

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati) : 363,6 km/h - course, Mugello 2023

6. Johann Zarco (Ducati) : 362,4 km/h - FP4, Doha 2021

7. Brad Binder (KTM) : 362,4 km/h - FP3, Mugello 2021

8. Jack Miller (KTM) : 362,4 km/h - sprint, Mugello 2023

9. Johann Zarco (Ducati) : 362,4 km/h - Sprint, Mugello 2023

10. Michele Pirro (Ducati) : 361,2 km/h - sprint, Mugello 2023