Até 366,1 km/h: as dez velocidades máximas mais elevadas

A 10 de junho de 2023, Brad Binder atingiu uns incríveis 366,1 km/h na corrida de sprint nos 1,141 km da reta da meta em Mugello, levando o recorde de velocidade máxima para a Red Bull KTM pela segunda vez.

"A minha moto é um foguete, a equipa fez um trabalho incrível," sorriu o sul-africano. "Consegui ultrapassar os outros pilotos no final das rectas em todas as ocasiões. É tão bom ter alguns quilómetros por hora a mais no bolso. É emocionante e torna as ultrapassagens um pouco mais fáceis."

Nos anos anteriores, estávamos habituados ao facto de que, para além do "Autodromo Internazionale del Mugello", o Circuito Internacional de Lusail, perto de Doha, também era regularmente bom para um recorde absoluto de velocidade máxima. No entanto, em novembro, a marca dos 360 km/h não foi atingida no penúltimo Grande Prémio da época, o que também se deveu ao facto de o ponto de medição da velocidade máxima na reta da meta ter sido deslocado cerca de 30 metros em relação aos anos anteriores. O valor máximo do GP do Qatar de 2023 foi de 356,4 km/h (medido por Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Johann Zarco, cada um com uma Ducati).

Contrariamente às esperanças dos organizadores locais, a estreia indiana no rápido e fluido Buddh International Circuit, em Greater Noida, perto de Deli, também não conseguiu produzir um recorde de velocidade máxima para a categoria rainha - apesar dos 1006 metros de extensão da reta da meta. No entanto, o piloto da Aprilia, Aleix Espargaró, conseguiu atingir os 356,4 km/h com a sua RS-GP no Tissot Sprint.

A evolução da velocidade máxima na classe MotoGP

Um olhar sobre os livros de história mostra: Em 2002, o primeiro ano da era MotoGP, Tohru Ukawa (Honda) detinha o recorde de velocidade com os seus 324,5 km/h. Em 2003, Loris Capirossi (Ducati) conseguiu 332,4 km/h, seguido por Alex Barros (Honda) em 2004 com 343,0 km/h - ambos em Mugello.

A próxima melhoria só aconteceu em 2006, em Xangai: Makoto Tamada atingiu 343,7 km/h na qualificação com a Honda de 990 cc antes de a capacidade do motor ser reduzida para 800 cc em 2007.

Dani Pedrosa, no entanto, registou 349,3 km/h em Mugello em 2009. O então piloto da Honda manteve assim o recorde de velocidade máxima na categoria rainha do campeonato do mundo de motociclismo durante bastante tempo. Só em 2014 é que Andrea Iannone (Ducati) o substituiu no topo da lista, com 349,6 km/h na mesma pista. Por acaso, foi o primeiro recorde da era das 1000 cc, que começou em 2012.

Em 2015, no entanto, foi a estrela de longa data da Honda, Marc Márquez, que quebrou a marca dos 350 km/h pela primeira vez em Doha. No entanto, o seu recorde de velocidade só durou até ao GP de Mugello do mesmo ano: a partir daí, Iannone aumentou gradualmente o recorde para 354,9 km/h novamente.

Andrea Dovizioso continuou a série para a Ducati no GP de Itália de 2018 (356,5 km/h) e 2019 (356,7 km/h).

Em 2021, Johann Zarco estabeleceu outro marco: na Pramac Ducati, ele passou a medição de velocidade em Doha a 362,4 km/h. No mesmo ano, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, igualou esta marca em Mugello.

Jorge Martin, outro ás da Pramac Ducati, bateu então o recorde: o espanhol alcançou uns impressionantes 363,6 km/h no turbilhão na reta da meta de Mugello, com 1,141 km de extensão, na segunda volta do GP de Itália de 2022.

"É muito arriscado. Quando se entra na primeira curva, é uma loucura como o vento move a mota. No entanto, é uma grande sensação andar tão rápido", disse Martin.

Brad Binder voltou a liderar a lista de velocidade máxima em Mugello em 2023 com 366,1 km/h. Com 364,8 km/h, Bastianini (Ducati) também foi mais rápido do que o recorde de Martin do ano anterior. Notável: Um total de doze pilotos quebraram a barreira dos 360 km/h durante o GP de Itália de 2023!

Se Jack Miller conseguir o que quer, não há fim à vista para este desenvolvimento. "Todos os anos, a tecnologia no MotoGP melhora, haverá mais melhorias. A barreira do som a 300 km/h costumava ser uma grande coisa. Depois vieram os 360 km/h - e a diferença entre 360 e 370 km/h não é enorme."

As dez velocidades máximas mais elevadas no MotoGP:

1º Brad Binder (KTM): 366,1 km/h - sprint, Mugello 2023

2º Enea Bastianini (Ducati): 364,8 km/h - sprint, Mugello 2023

3. Jorge Martin (Ducati): 363,6 km/h - Corrida, Mugello 2022

4. Maverick Viñales (Aprilia): 363,6 km/h - sprint, Mugello 2023

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati): 363,6 km/h - Corrida, Mugello 2023

6º Johann Zarco (Ducati): 362,4 km/h - FP4, Doha 2021

7º Brad Binder (KTM): 362,4 km/h - FP3, Mugello 2021

8º Jack Miller (KTM): 362,4 km/h - Sprint, Mugello 2023

9º Johann Zarco (Ducati): 362,4 km/h - Sprint, Mugello 2023

10º Michele Pirro (Ducati): 361,2 km/h - Sprint, Mugello 2023