GP d'Espagne 2024 : la promotion de Noël se termine le 7 janvier

En 2022 et 2023, c'est le futur champion du monde, Francesco "Pecco" Bagnaia, pilote officiel Ducati, qui s'est imposé à Jerez. Cette année, le MotoGP se déroulera du 26 au 28 avril en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.

Le pilote de GP le plus couronné de succès sur le "Circuito de Jerez-Ángel Nieto" de 4,423 km, qui a accueilli un Grand Prix pour la première fois en 1987, est toujours Valentino Rossi avec neuf victoires (dont sept dans la catégorie reine). Jorge Lorenzo s'est imposé à cinq reprises à Jerez, suivi de Dani Pedrosa, Alex Crivillé et Mick Doohan avec quatre victoires chacun.

Ceux qui souhaitent assister au GP d'Espagne 2024 sur place peuvent encore profiter de réductions de 15 à 25 pour cent sur tous les billets d'entrée. Jusqu'au 7 janvier à 23h59, il est par exemple déjà possible d'acheter des abonnements pour 40 euros (plus 2 euros de frais administratifs) pour les trois zones de places debout pendant tout le week-end du GP (du vendredi au dimanche). Les prix des billets pour les trois jours dans l'une des nombreuses tribunes (dont deux nouvelles tribunes : S5 près du virage 2 et W4 à côté de W3) se situent actuellement entre 76 et 138 euros.

Les enfants de moins de 13 ans paient chacun la moitié. Les seniors de plus de 65 ans et les jeunes de 14 à 25 ans bénéficient d'une réduction. Le billet et d'autres informations sont disponibles en ligne.

Le calendrier MotoGP 2024

10 mars : Losail* Circuit/Katar

24 mars : Portimão***/Portugal

07 avril : Termas de Río Hondo/Argentine

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit***/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne



* = course de nuit sous les projecteurs

** = piste non encore homologuée, contrat non fixé

*** = dépend du nouveau contrat